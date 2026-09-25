Nikolina odbojkaška sila! Poljska u finalu Evropskog prvenstva

Iako su Slovenci pristojno odolevali u prva dva seta, Poljaci su pokazali da su gotovo nezaustavljiva odbojkaška sila. Jeste Nik Mujanović bio najefikasnija figura meča sa 20 poena, ali su izabranici Nikole Grbića odseli Sloveniji preostale napadačke opcije poput Jana Kozamernika, Klemena Čebulja i Roka Možiča koje su zadržali na jednocifenom broju poena.

Poljska je u prva dva perioda igre pravila rezultatsku zalihu koju je uspevala da održava iako su Slovenci pritiskali i želeli povratak. U trećem setu, Slovenija je dala naznake da bi mogla da se vrati, otvorila set sa 3:0, vodila, maltene do njegove sredine, ali je Poljska okrenula stvari na svoju vodenicu i rutinski zatvorila meč.

Najefikasniji u redovima novopečenog finaliste bio je Bartolomej Boldaž sa 14 poena, dok su po 11 upasali Vilfredo Leon, Tomaš Fornal i Bartolomej Lemanski.