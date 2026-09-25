Ništa novo u Ohridu, novi fijasko: Srbija na "minus 13"

Kada pošalješ treću reprezentaciju na duele sa ozbiljnom selekcijama koji Trofej Makedonije nisu shvatile kao otaljavanje posla – rezultat je unapred poznat, a priče o podmlađivanju na manje od dva meseca pre početka Evropskog prvenstva „ne piju vodu“.

Posle 21:29 u četvrtak protiv domaćina Makedonije, novi fijasko tima Sandre Kolaković, poraz naših rukometašica dvocifrenom gol-razlikom od Hrvatske – 15:28 (9:13). Držala se Srbija koliko-toliko u prvih 30 minuta, čak i vodila 6:3 posle 12 minuta, ali razlika u klasi je bila evidentna za tim Ivice Obrvana.