Ništa novo u Ohridu, novi fijasko: Srbija na "minus 13"
Vreme čitanja: 1min | pet. 25.09.26. | 17:47
Naše rukometašice upisale i drugi ubedljiv poraz na Trofeju Makedonije, ovaj put od Hrvatske – 15:28 (9:13)
Kada pošalješ treću reprezentaciju na duele sa ozbiljnom selekcijama koji Trofej Makedonije nisu shvatile kao otaljavanje posla – rezultat je unapred poznat, a priče o podmlađivanju na manje od dva meseca pre početka Evropskog prvenstva „ne piju vodu“.
Posle 21:29 u četvrtak protiv domaćina Makedonije, novi fijasko tima Sandre Kolaković, poraz naših rukometašica dvocifrenom gol-razlikom od Hrvatske – 15:28 (9:13). Držala se Srbija koliko-toliko u prvih 30 minuta, čak i vodila 6:3 posle 12 minuta, ali razlika u klasi je bila evidentna za tim Ivice Obrvana.
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U nastavku, brzo su Hrvatice stvorile 10+ razliku, rutinskom igrom upisale treći bod. Srbiji u subotu ostaje duel sa Crnom Gorom u reprizi meča iz Dortmunda sa Svetskog prvenstva, ali jasno je da će naša reprezentacija da upiše novi ubedljiv poraz.
Srednji bek Bora Aleksandra Vasić bila najefikasnija u našoj selekciji sa tri gola, koliko je dala i Kneževićeva (dva sedmerca), dok je na drugoj strani sedam puta mrežu Srbije zatresla Katja Vuković.