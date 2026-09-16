Nokaut u Beogradu poslužio kao odskočna daska: Igor Kavalkanti izborio UFC ugovor
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 18:15
Brazilac je u maju slavio u Beogradskoj areni protiv Mareka Jakimoviča, a samo četiri meseca kasnije stigao do ugovora sa najjačom svetskom MMA organizacijom
Nije prošlo mnogo vremena od FNC-a u Beogradu, održanog krajem maja, na kojem su sve oči bile uprte u napad Aleksandra Ilića na pojas koji je tada držao Đani Barbir. Ipak, mnogo pre glavne borbe, kao treći od početka večeri, u kavez je ušao harizmatični Brazilac sa srpskom zastavom na leđima i odmah kupio publiku u Beogradskoj areni.
Igor Kavalkanti je te večeri nokautirao Mareka Jakimoviča pred kraj prve runde, a takav nastup očigledno nije prošao nezapaženo ni kod čelnika UFC-a. Dobio je novu priliku da kroz Kontender seriju izbori ugovor sa najjačom svetskom organizacijom, a Žakare nije razočarao.
Izabrane vesti
Kavalkanti (14-2) je naspram sebe imao Oskara Ravela, a pošto je jednu ovakvu priliku već propustio porazom od Seok Hjen Koa, sada nije želeo ništa da prepusti slučaju. Od prvog zvona krenuo je agresivno i protivnika završio za samo minut i 38 sekundi, nakon čega mu se obratio i Dejna Vajt.
"Apsolutno nasilje! Nije mogao da pruži bolji nastup protiv veoma čvrstog protivnika kao što je Ravelo. Čestitam, dobrodošao u UFC".
Brazilac je tako postao tek treći borac koji je direktno nakon nastupa u FNC-u stigao do ugovora sa UFC-om. Pre njega tim putem prošli su Ante Delija i Miloš Janičić, mada je hrvatski teškaš svoje ime izgradio mnogo pre dolaska u regionalnu organizaciju. Zbog toga se za Kavalkantija i Janičića može reći da su među prvim borcima kojima je upravo FNC poslužio kao prava odskočna daska ka najvećoj svetskoj sceni.
Pored pobede nad Jakimovičem, Žakare je u FNC-u imao i meč za titulu protiv Kamila Kraske. Brazilac je demolirao Poljaka u prvoj rundi, ali je u nastavku ostao bez energije, što je Kraska iskoristio i uspeo da sačuva pojas.
Kavalkanti sada ne planira dugu pauzu. Kako kaže, spreman je da ponovo uđe u oktagon odmah - ako treba, već ovog vikenda na predstojećem UFC 231 događaju.