Nokaut u Beogradu poslužio kao odskočna daska: Igor Kavalkanti izborio UFC ugovor

Kavalkanti (14-2) je naspram sebe imao Oskara Ravela , a pošto je jednu ovakvu priliku već propustio porazom od Seok Hjen Koa , sada nije želeo ništa da prepusti slučaju. Od prvog zvona krenuo je agresivno i protivnika završio za samo minut i 38 sekundi, nakon čega mu se obratio i Dejna Vajt . "Apsolutno nasilje! Nije mogao da pruži bolji nastup protiv veoma čvrstog protivnika kao što je Ravelo. Čestitam, dobrodošao u UFC".

Brazilac je tako postao tek treći borac koji je direktno nakon nastupa u FNC-u stigao do ugovora sa UFC-om. Pre njega tim putem prošli su Ante Delija i Miloš Janičić, mada je hrvatski teškaš svoje ime izgradio mnogo pre dolaska u regionalnu organizaciju. Zbog toga se za Kavalkantija i Janičića može reći da su među prvim borcima kojima je upravo FNC poslužio kao prava odskočna daska ka najvećoj svetskoj sceni.

Pored pobede nad Jakimovičem, Žakare je u FNC-u imao i meč za titulu protiv Kamila Kraske. Brazilac je demolirao Poljaka u prvoj rundi, ali je u nastavku ostao bez energije, što je Kraska iskoristio i uspeo da sačuva pojas.

Kavalkanti sada ne planira dugu pauzu. Kako kaže, spreman je da ponovo uđe u oktagon odmah - ako treba, već ovog vikenda na predstojećem UFC 231 događaju.