Novi Beograd predstavio tim: Ćuk i Martinović lideri, potvrđeni Mišović i Kojić, vratio se Gruzin
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 15:16
Ostali su Glušac, Perković, Dimitrijević, Šulc, Urošević…
Izabrali su u kragujevačkom Radničkom da prvi deo priprema odbarde u Slovačkoj, potom su otputovali u Dubrovnik da rade sa Jugom. Iduće sedmice predstaviće tim, a Novi Beograd učinio je to danas. U novoj sezoni, kao što je odavno najavljeno, na klupi će sedeti hrvatski stručnjak Zoran Bajić.
Dodatno je podmlađen sastav, ali nekolicima nosilaca je i dalje tu. Odnosi se to, pre svega, na Miloša Ćuka i Vasilija Martinovića, kao i na crnogorskog centra Miroslava Perkovića i golmana Milana Glušca. Dobio je čuvar mreže novobeogradskog kluba konkurencinju među stativama, jer iz Crvene zvezde se na „11. april“ preselio Vladimir Mišović, a upravo njih dvojicu izabrao je Vladimir Vujasinović za Mediteranske igre na kojima je osvojena bronzana medalja.
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Potvrđen je i dolazak Nikole Kojića, nekada velike nade Partizana i srpskog vaterpola. Andrija Korać stigao je iz Šapca, a u Novi Beograd se vratio Nika Šušijašvili. Levoruki Gruzin i Viktor Urošević, još jedan član postave sa Mediteranskih igara, nadopunjivaće se na nezgodnoj strani. Ostali su u klubu i Marko Dimitrijević, Luka Pljevančić i Kristijan Šulc, a tu su još Nikola Nikolov, Luka Jelačić, Danilo Rajević, Nils Hofmajer, Luka Pajić, Uroš Munćan i Matijas Mesaroš.
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Zoranu Bajiću će saradnici biti Aleksandar Papić, Zoran Mijlakovski, Branislav Jerković i Mladen Marinković. Novi Beograd će u naredna tri dana igrati na Memorijalnom turniru „Vlaho Bato Orlić“, kao i prethodnih godina. Učestvovaće i Vuljagmeni, Partizan, kotorski Primorac i reprezentacija Kazahstana, a hrvatskom stručnjaku će dueli u naredna tri dana biti od koristi da uigra ekipu za kvalifikacije za Ligu šampiona.
„Turnir će nam poslužiti kao uvertira za ono što nas očekuje, a to su kvalifikacije za Ligu šampiona. Nedostajalo nam je vremena da se uigramo, jer su reprezentativci došli pre dva dana, ali mislim da će brzo ući u sve koncepcijski i da ćemo brzo doći u takmičarsku formu kada to bude najpotrebnije“, rekao je Zoran Bajić.
Kada se turnir bude završio, Novi Beograd će otputovati u Rumuniju, gde će pokušati da izbori plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Rivali će mu biti domaćin Oradea, berlinski Špandau i Strazbur.
„Ambicije su iste kao i svake godine što se tiče ovog kluba. Želimo da se plasiramo u grupnu fazu Lige šampiona. Idemo utakmicu po utakmicu, manje-više poznajemo sve protivnike, ali verujemo da ćemo biti najkvalitetnija ekipa na turniru, da ćemo upisati tri pobede i kao prvi se plasirati u grupnu fazu Lige šampiona“, poručio je Vasilije Martinović.