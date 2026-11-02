Novi potresi u Ferariju: Ili ću ja da pobedim ili neće niko od nas

Šarl Lekler je nakon dobrog starta sa treće pozicije pokušao da pretekne timskog kolegu Luisa Hamiltona, koji je u tom trenutku bio vodeći. U borbi za poziciju obojica su sišla sa staze, ali je vozač iz Monaka uprkos tome zadržao prvo mesto. Sudije su ubrzo pokrenule istragu i dodelile Lekleru vremensku kaznu od pet sekundi, koju je odradio tokom promene pneumatika, čime je prepustio vođstvo vozaču Red Bula Maksu Verstapenu, koji je na kraju i stigao do trijumfa.

Kada je čuo za kaznu koju je dobio njegov timski kolega, Hamilton je odmah poručio da smatra da je zaslužio strožu.

“Problem je što on ima čist vazduh ispred sebe, pa ne mora da razmišlja kao mi ostali. Trebalo bi da vrati poziciju“, rekao je Hamilton svom trkačkom inženjeru, a kasnije dodao da misli da su sudije Lekleru na taj način “poklonile pobedu“.

Nedugo zatim objašnjeno je da je umesto standardne kazne od deset sekundi primenjena kazna od pet, upravo zato što je i Hamilton izašao sa staze, ali i zbog činjenice da se incident dogodio u uvodnom krugu.

Sedmostruki šampion, koji je trku završio na drugoj poziciji, svakako ni kasnije nije krio nezadovoljstvo.

“Imali smo tempo da pobedimo, ali nije bilo suđeno. Tokom brifinga smo razgovarali, čim siđeš u prvoj krivini, moraš da vratiš poziciju. Prošle godine sam ja dobio deset sekundi kazne za istu stvar. Ali na kraju, zbog toga smo izgubili pobedu danas. Potrebni su nam ozbiljni razgovori iza zatvorenih vrata“, poručio je Britanac.

Podsetio je Hamilton i na značaj timskog rada, istakavši da je upravo nedostatak saradnje doprineo njihovom neuspehu.

“Deo našeg posla u timu i jedna od stavki u ugovoru jeste da treba da radimo kao tim, što smo mogli da uradimo i danas. Šteta je što smo izgubili na taj način, ali to će se ponavljati sve dok se ne preduzmu određene mere.“

Nije tu britanski vozač stao sa komentarima, već je direktno kritikovao i ponašanje timskog kolege.

“Kada tvoj timski kolega radi protiv tebe i zbog toga izgubiš pozicije, teško je. Tip ima 28 godina, tako da to nije do godina, već do mentaliteta. Kao da je pitanje ‘Ili ću ja pobediti ili niko od nas neće’, a to ne sme da bude tako.“

Sa druge strane, Lekler je priznao da je zaslužio kaznu, ali je istakao da takve situacije predstavljaju sastavni deo borbe za pobedu.

“To je trkanje. Kada se borite za pobedu, tako to ide.“

Razočaranje ponašanjem svojih vozača nije krio ni šef Ferarija Frederik Vaser, koji je nakon trke u razgovoru za Skaj Sports F1 jasno stavio do znanja da nije zadovoljan onim što se dogodilo.

“Mislim da je ovde jednostavno reč o poštovanju – poštovanju prema brendu, sponzoru, timu i 2.000 ljudi koji kod kuće rade kao ludi. I iskreno, teško mi je da prihvatim da izgubim ovakvu pobedu. Oni se ne trkaju za sebe. Imaću vremena da razgovaram s njima, ali iskreno, danas sam prilično razočaran“, kazao je Francuz.

Situacija u Meksiku jeste najozbiljniji slučaj njihovih nesuglasica ove sezone, ali svakako nije prvi put da dolazi do tenzija između Hamiltona i Leklera. Slična situacija viđena je na Velikoj nagradi Italije u Monci, kada je Lekler takođe izgurao starijeg kolegu sa staze, dok su u dva navrata, na trkama u Holandiji i Singapuru, viđene neuspešne timske naredbe. Dešavanja u Meksiku samo su dodatno potvrdila da je vreme za ozbiljne promene u Maranelu.

ŠTA SE DOGAĐALO U BORBI ZA POSLEDNJE BODOVE?