Mladi Italijan zabeležio je krug u vremenu 1:33.893 minuta, dok je Holanđanin bio za više od dve i po desetinke sporiji, ali zbog pomenute kazne, Antoneli će trku (nedelja, 05.00) započeti sa šestog mesta, a Verstapenu se piše pol-pozicija - 51. u karijeri, a treća ove sezone.

Novokrunisani šampion Andrea Kimi Antoneli bio je najbrži u kvalifikacijama za Veliku nagradu Las Vegasa, 21. rundu ovogodišnjeg šampionata Formule 1, ali će posle kazne zbog promene pogonske jedinice za Mercedesovog vozača pol-pozicija otići u ruke Maksu Verstapenu u Red Bulu.

Sledio ih je Džordž Rasel u drugom Mercedesovom bolidu, kao jedini od osam vozača sa Mercedesovom pogonskom jedinicom koji nije dobio novi motor razvijen u okviru ADUO sistema. Nemački tim je to učinio svesno, kako bi Britanac izbegao kaznu pomeranja na startu, koja bi mogla da ugrozi njegov pohod ka drugom mestu u šampionatu. Borba za zvanje vicešampiona upravo bi mogla da bude u prvom planu u nedeljnoj trci, pošto će Verstapen i Rasel, koji trenutno zauzimaju drugo i treće mesto u generalnom plasmanu sa 279, odnosno 262 boda, deliti prvi startni red. Da bi njihov okršaj mogao da obeleži nedeljnu trku nagovešteno je već tokom trećeg treninga, kada su između dvojice vozača sevale varnice.

Posle prvih krugova u borbi za pol-poziciju, Verstapen je bio taj koji je predvodio vozača Meklarena Landa Norisa i Rasela. Iako su njih dvojica u drugom pokušaju uspeli da poprave svoja prethodno postavljena vremena i Rasel je prestigao prošlogodišnjeg šampiona, nisu imali odgovor na tempo četvorostrukog svetskog prvaka. Ipak, kada je delovalo da će Verstapen ostati na vrhu, pojavio se Antoneli i iznenadio sve, pošto je krugom za više od dve i po desetinke nadmašio Holanđanina. Da ni sam nije očekivao takav rasplet, priznao je i mladi Italijan: ‘’Sve u svemu, bilo je potpuno neočekivano. Mislio sam da sam u problemu, ali je zavetrina ovde toliko moćna da sam uspeo da izvučem korist iz nje i budem prvi.’’

Noris je na kraju zauzeo četvrto mesto, ispred drugog vozača Red Bula Isaka Hađara i Arvida Lindblada u Rejsing Bulsu, a njih trojica napredovaće za po jedno mesto na startu trke zbog Antonelijeve kazne. Iza Italijana će na sedmom mestu biti Lijam Loson u drugom Rejsing Bulsu, iako je sedmo vreme imao drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri, koji će zbog nove pogonske jedinice Mercedesa imati deset mesta kazne i trku započeti sa 17. pozicije. Prvih deset kompletirali su vozači Alpina, Pjer Gasli i Franko Kolapinto. U drugom delu kvalifikacija viđen je pravi fijasko za ekipu Ferarija, koja sa oba vozača nije uspela da se domogne plasmana među deset najboljih, a za to im je nedostajalo nešto više od jedne desetinke. Šarl Lekler bio je 11, a Luis Hamilton 12, ispred Nika Hulkenberga u Audiju, Karlosa Sainsa u Vilijamsu, drugog vozača Audija Gabrijela Bortoleta i drugog vozača Vilijamsa Aleksa Albona. Sains, međutim, zbog nove pogonske jedinice Mercedesa će trku započeti sa 20. pozicije.

Prvi deo kvalifikacija protekao je bez većih iznenađenja, a ispod 16. pozicije ostali su vozač Hasa Rafael Kamara, Serhio Peres u Kadilaku, dvojac Aston Martina Fernando Alonso i Lens Strol, drugi vozač Kadilaka Valteri Botas, dok je na samom začelju bio Oliver Berman u drugom Hasu. Strol će zbog kazne nakon promene komponenti pogonske jedinice startovati sa 21. mesta, dok Berman, koji je iz istog razloga imao unapred određenu startnu poziciju na začelju, nije ni postavio brzi krug. Trka je na programu u nedelju od 5 časova ujutru po srednjoevropskom vremenu.