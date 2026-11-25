Knežić je ranije odbacio prijavu za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsednika ŽRK Crvena zvezda.

“Rukometni sudija Vladimir Jovandić i rukometni delegat Jovan Popadić su dana 12.11.2026. godine podneli disciplinske prijave za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsednika ŽRK Crvena zvezda Milana Vujka, u vezi sa njegovim ponašanjem na utakmici 3. kola ARKUS lige za žene između ŽRK Crvena zvezda iz Beograda i ŽORK Bor iz Bora, koja je odigrana dana 11.11.2026. godine u Beogradu. Navode iz prijava za pokretanje disciplinskog postupka, svojim izjavama-svedočenjima, potvrdile su sudije Marko Sekulić, odnosno Vladimir Jovandić”.

“Po prispeću prijave za pokretanje disciplinskog postupka, direktor lige je, uvidom u knjigu članova, utvrdio da Milan Vujko nije član ŽRK Crvena zvezda, niti Srpskog rukometnog saveza, te da prema odredbama člana 28. Statuta Srpskog rukometnog saveza ne može disciplinski odgovarati i biti kažnjen, pa je u skladu sa odredbama člana 88. stav 2, tačke 1. i 7. Disciplinskog pravilnika RSS doneo odluku kao u izreci. Direktor je ovo rešenje o odbacivanju prijave doneo bez održavanja rasprave i prethodnog saslušanja, jer je utvrdio da ne postoje uslovi za pokretanje disciplinskog postupka”, stoji u saopštenju Knežića.

Zanimljivo, na sajtu Srpskog rukometnog saveza stoji da je potpredsednik Upravnog odbora SRS-a Milan Vujko.