Jang je ostao prvi plejmejker i član startne petorke, ali je mnogo češće dobijao loptu u situacijama kada nije morao da započinje svaki napad. Više prostora za kreaciju dobili su Kišon Džordž i Ej Džej Dibantsa , dok je čitava ekipa počela da igra brže, da se lopta stalno kreće i da se nađu povoljnije pozicije za šut. Promena se odmah odrazila i na Jangove brojke. U poslednje tri utakmice posed lopte pao mu je na 4,5 minuta po meču, a prosečno trajanje jednog kontakta smanjeno je na 4,60 sekundi. Beležio je i manje driblinga, sa 4,96 na 3,90 po dodiru, izvukao je statistiku novinar "Atletika", Džoš Robins .

Statistika je prilično jasno pokazivala koliko je lopta u njegovim rukama, praktično non-stop. Tokom prvih 15 utakmica sezone, Jang je u proseku imao 6,6 minuta poseda lopte po meču, više od gotovo svih igrača u ligi. Takođe, svaki kontakt sa loptom trajao mu je prosečno 5,46 sekundi, što je najviše među igračima sa značajnom ulogom u rotaciji. Njegov stil igre, zasnovan na "carinjenju" lopte i organizaciji gotovo svakog napada, nije donosio željeni rezultat. Uz to, problemi su se pojavljivali i u šutu. Jang je beležio najlošije procente u karijeri kada je reč o pogocima za dva i tri poena, pa je Vašington sve teže dolazio do napadačkog ritma. Posle osam uzastopnih poraza, trener Kif odlučio je da promeni pristup.

Kao rezultat tih promena, stigle su tri pobede u nizu. Poslednja je stigla protiv Orlanda. Jang je utakmicu završio sa 11 poena i 11 asistencija, uz tri pogođene trojke iz sedam pokušaja. Nije bio najefikasniji igrač svog tima, ali je njegova uloga u organizaciji igre izgledala drugačije, a Vašington je delovao kao mnogo povezanija ekipa. Naravno, tri utakmice predstavljaju mali uzorak, a ni protivnici nisu bili posebno ubedljivi. Vizardsi su slavili protiv Toronta, koji ima ozbiljne probleme sa povredama, lošeg Čikaga i nepredvidivog Orlanda. Zbog toga još nema dovoljno razloga za tvrdnju da je pronađen dugoročni recept. Makar u Vašingtonu posle svega što se dogodilo imaju mnogo razloga da se nadaju da sve ovo nije samo jedna dobra epizoda.

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Posebno zbog ugovora koji je Jang potpisao tokom leta. Vizardsi su mu ponudili četvorogodišnju saradnju vrednu ukupno 213.000.000 dolara, pošto su ga prethodnog januara doveli iz Atlante. Ideja rukovodstva bila je jasna. Iskusni plejmejker trebalo je da podigne nivo igre mladog tima, olakša razvoj talentovanih košarkaša i donese stabilnost u napadu. Uz njega je stigao i Entoni Dejvis, još jedno veliko ime od kojeg se očekivalo da podigne kvalitet ekipe.

Dejvis je zasad opravdao očekivanja mnogo više od Janga. Čak je u ponedeljak proglašen za najboljeg igrača Istočne konferencije u prethodnoj sedmici. Sa druge strane, Trej ima 17,1 poen po utakmici, što mu je najslabiji učinak u devetogodišnjoj NBA karijeri. Jeste nekada bio odličan poenter, mada trenutno njegov doprinos nije moguće posmatrati samo kroz poene. Sa 8,8 asistencija po meču nalazi se na trećem mestu u ligi, iza Džoša Gidija i Nikole Jokića, dok je sa 17 potencijalnih asistencija prvi među igračima koji su odigrali najmanje pet utakmica.

Problem je u tome što dobre brojke u organizaciji napada nisu donosile i odgovarajuće rezultate. Kada je Jang na parketu, protivnici su postizali 5,4 poena više na 100 poseda od Vašingtona. Kada je na klupi, ta razlika pada na 0,8 poena. Deo takvog učinka svakako dolazi i iz minuta provedenih na parketu kada je pitanje pobednika već rešeno, ali statistika ipak pokazuje da se nije baš dobro uklopio na početku sezone.

Poseban problem predstavlja i njegov šut. Jang je visok svega 185 centimetara, pa često traži prostor za izbačaj daleko iza linije za tri poena. Protivničke odbrane sve više koriste tu okolnost, a dodatni problem predstavlja činjenica da Vašington nema dovoljno pouzdanih šutera u petorkama sa kojima nastupa. Kada su na parketu zajedno Jang, Dibantsa, Džordž, Aleks Sar i Dejvis, praktično je samo Džordž ozbiljna pretnja sa distance. Protivnici zbog toga lakše skupljaju odbranu i šalju dodatnog igrača na Janga, posebno u situacijama kada se igra pik-en-rol.

Zanimljivo je da Jang ima bolji procenat šuta sa velikih udaljenosti, čak i kada pokušava da pogodi maltene sa ramena na centru terena. Ubacio je tri od osam takvih pokušaja, odnosno 37,5 odsto. Sa druge strane, mnogo više problema ima sa šutevima iz nezgodnih pozicija, naročito kada pokušava da pogodi iz skoka na jednoj nozi. Od šest takvih pokušaja pogodio je samo jedan.

U Vašingtonu ne bi trebalo da zanemare ni činjenicu da je Jang iza sebe imao izuzetno komplikovan period. Prošle sezone odigrao je svega 15 utakmica, od čega samo pet u dresu Vizardsa. Stigao je u novu sredinu, među uglavnom neiskusne saigrače, a istovremeno su se u ekipi pojavili i Dejvis kao Ol star i Dibantsa kao prvi pik na draftu. Gotovo svi igrači koji su ranije bili u Vašingtonu pali su za najmanje dva mesta u hijerarhiji, pa je prilagođavanje predstavljalo veliki izazov za čitavu svlačionicu.

Od Janga se traži i da više razmišlja o saigračima, a manje o sopstvenom poenterskom učinku.

"Sada kada smo pronašli neke stvari koje funkcionišu, nastavljamo u tom pravcu. To je deo NBA lige i duge sezone. Trenutno pronalazimo rešenja i to je dobro. Samo moramo da nastavimo", rekao je Jang za Atletik.

Trener Brajan Kif takođe je zadovoljan promenama, posebno zbog prostora koji se otvara ostalim igračima kada Jang nije konstantno sa loptom u rukama.

"Trej privlači ogromnu pažnju svake odbrane. Kada igra bez lopte, protivnici i dalje moraju da vode računa o njemu, a mi tada možemo da ga uključimo u akcije na drugoj strani napada. To nam je u poslednje vreme donosilo veoma dobre stvari", objasnio je Kif.

Ne deluje zabrinuto ni Jang zbog sopstvenog učinka i smanjenog broja poena. Najvažnije je da trenutno radi za ekipu.

"Mnogi možda žele da šutiram više i radim neke druge stvari, a možda im se dopada i ovo što sada radim. Mene, međutim, ne zanima previše tuđe mišljenje. Znam da je ovo što trenutno radim dobro za ekipu i mlade momke. Kada nastavimo da pobeđujemo i povezujemo trijumfe, to će postati još očiglednije", poručio je plejmejker Vašingtona.

NBA večeras

23.00 (1,90) Filadelfija (15,00) Majami (2,10)

01.00 (1,70) Šarlot (15,00) Čikago (2,40)

01.30 (1,90) Oklahoma Siti (15,00) Minesota (2,10)

01.30 (1,70) Njujork (15,00) Klivlend (2,40)

02.00 (1,45) Memfis (16,00) LA Klipers (3,20)

02.00 (1,90) Milvoki (15,00) Bruklin (2,10)

02.30 (1,25) Hjuston (17,00) Finiks (4,70)

04.00 (2,25) Portland (15,00) San Antonio (1,80)

04.00 (1,50) Golden Stejt (16,00) Sakramento (3,00)

*** kvote su podložne promenama