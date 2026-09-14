Olimpijakos uzeo Vujasinoviću centra pod ugovorom – poštujte institucije, propise i sporazume

Semir Spahić ima važeći ugovor na još dve godine, tvrde iz Vuljagmenija.

„Vuljagmeni je iznenađen saznanjem da je Olimpijakos objavio potpisivanje ugovora sa našim igračem Semirom Spahićem. Igrač je vezan ugovorom za naš klub još dve godine, prema propisno potpisanom sporazumu. Pravno je ratifikovan i zvanično registrovan u grčkom Savezu. Kao trofejan klub sa dugom tradicijom, Vuljagmeni poštuje sporazume, institucije i propise, i očekuje da ih poštuju sve strane. Vuljagmeni će zadržati pravo da iskoristi zakonska prava“, stoji u saopštenju velikog rivala Olimpijakosa.

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Semir Spahić spada među najveće talente svetskog vaterpola. Fizički podseća na manju verziju Konstantinosa Kakarisa, a Grci imaju i Dimitrisa Nikolaidisa. Elem, trojicu dominantnih sidraša. Momak rođen u Hanji koji vuče korene iz Crne Gore je osvojio zlatnu medalju sa seniorskom reprezentacijom u Svetskom kupu, a zimus je bio deo postave koja je na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni uzela bronzu.