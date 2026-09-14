Srbija izgubila bitku za velikog talenta: Austrijanci pozvali Markovića u A tim

Austrijanci su reagovali munjevito. Čim je krenula priča da je Fudbalski savez Srbije bacio oko na Markovića sa namerom da ga privoli da igra ze zemlju predaka, vezisti rođenom u Beču stigao je poziv za A tim. Da se osigura da neće preleteti u tabor Orlova.

„Oduševljen sam što je Vaso dobio poziv za reprezentaciju Austrije. U isto vreme poziv za njega je jak signal za ceo naš klub, jer ćemo posle mnogo godina imati igrača u državnom timu“, rekao je sportski direktor Austrije iz Beča Tomas Corn.

Marković je ove sezone odigrao 11 utakmica za prvi tim Austrije, u kvalifikacijama za Ligu konferencije i u domaćem prvenstvu. Na većini tih mečeva je bio u startnoj postavi, pa je i to pomoglo, pored interesovanja Srbije, da mu Ralf Rangnik pošalje poziv za predstojeće četiri utakmice Lige nacija protiv Izraela, Irske i takozvanog Kosova.