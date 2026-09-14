Srbija izgubila bitku za velikog talenta: Austrijanci pozvali Markovića u A tim
Vreme čitanja: 1min | pon. 14.09.26. | 15:22
Fudbaler Austrije iz Beča će debitovati za seniorsku reprezentaciju
Putevima Marka Arnautovića i Aleksandra Dragovića, Srba koji su nosili dres reprezentacije Austrije, nastaviće Vasilije Marković.
Izgubila je Srbija bitku za još jednog velikog talenta iz dijaspore, pošto je mladi fudbaler Austrije iz Beča, koji je do sada branio boje tamošnjih mlađih selekcija, dobio poziv među seniore.
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Austrijanci su reagovali munjevito. Čim je krenula priča da je Fudbalski savez Srbije bacio oko na Markovića sa namerom da ga privoli da igra ze zemlju predaka, vezisti rođenom u Beču stigao je poziv za A tim. Da se osigura da neće preleteti u tabor Orlova.
„Oduševljen sam što je Vaso dobio poziv za reprezentaciju Austrije. U isto vreme poziv za njega je jak signal za ceo naš klub, jer ćemo posle mnogo godina imati igrača u državnom timu“, rekao je sportski direktor Austrije iz Beča Tomas Corn.
Marković je ove sezone odigrao 11 utakmica za prvi tim Austrije, u kvalifikacijama za Ligu konferencije i u domaćem prvenstvu. Na većini tih mečeva je bio u startnoj postavi, pa je i to pomoglo, pored interesovanja Srbije, da mu Ralf Rangnik pošalje poziv za predstojeće četiri utakmice Lige nacija protiv Izraela, Irske i takozvanog Kosova.