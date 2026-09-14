Njukasl 2.0 protiv Lidsa u usponu: Eland Roud meri ko je napravio veći iskorak

Pod upravljačkom strukturom "49ers Enterprises“, klub iz Jorkšira počeo je da razmišlja šire od pukog opstanka. U planu je veliko proširenje Eland Rouda sa oko 38.000 na više od 53.000 mesta, uz projekat čija bi vrednost trebalo da premaši 200.000.000 funti. Klub je ovog leta oborio i sopstveni transfer rekord dovođenjem Džejmsa Traforda, a dodatno je ulagano u ekipu koju je Danijel Farke prethodne sezone već odveo do polufinala FA kupa. Poruka je jasna. Lids više ne želi samo da bude član Premijer lige. Želi da se popne nekoliko stepenika više.

Farke je, doduše, oprezan sa velikim najavama, ali njegova ekipa sve više izgleda kao tim sposoban za ozbiljniji kontinuitet. Posle perioda u kom je izgubio šest od sedam prvenstvenih utakmica, Lids je promenio taktički pristup i u narednih 28 mečeva poražen je samo pet puta. Najveća promena vidi se u fleksibilnosti. Ovo više nije ekipa koja mora da dominira u posedu da bi funkcionisala. Lids danas ume da pritisne visoko, da ide direktnije, da se povuče dublje ili da gradi igru kroz vezni red, u zavisnosti od rivala.

Upravo ta prilagodljivost mogla bi da bude jedan od ključnih aduta protiv Njukasla. Sa druge strane, gostujući tim dolazi iz potpuno drugačijeg pravca. Njegov problem nije kako da izgradi momentum, već kako da ga sačuva posle jednog od najturbulentnijih leta od promene vlasničke strukture. Edi Hau više nije trener. Otišli su i neki igrači koji su definisali njegov Njukasl, među njima Bruno Gimaraes i Sandro Tonali. Klub je zbog toga praktično morao da pokrene novu fazu projekta.

Sportski direktor Ros Vilson kasnije je otkrio da je klub još od januara razmatrao mogućnost Hauovog odlaska, dok je izvršni direktor Dejvid Hopkinson novu etapu otvoreno nazvao "Njukasl 2.0“. Ta formulacija možda najbolje opisuje gde se klub trenutno nalazi. Ovo ne bi trebalo da bude korak unazad. Trebalo bi da bude reset.

Novi trener Matijas Jajsle nasledio je mlađu ekipu, više fokusiranu na atletiku, tržišnu vrednost i drugačiji taktički identitet. Tokom leta stiglo je osam novih igrača, a klub je svesno spustio prosečnu starost rostera i pokušao da ga prilagodi strožim finansijskim ograničenjima.

Jajsle je već po dolasku jasno opisao kakav fudbal želi. Napadački, intenzivan, agresivan i vertikalan. Prvi znaci toga već se vide. Entoni Elanga i Joan Visa doneli su brzinu u tranziciji, dok je Niko Gonzales dodao drugačiji profil dodavanja u sredini terena. Posle pobede nad Totenhemom bilo je posebno vidljivo koliko brzo novi trener uspeva da dobije više od pojedinih igrača koji su ranije izgledali limitiranije. I upravo tu duel na Eland Roudu postaje posebno zanimljiv.

Farke pokušava da dokaže da je Lids prerastao priču o opstanku i postao ozbiljan premijerligaški projekat. Jajsle pokušava da pokaže da Njukasl može da menja identitet bez pada u kvalitetu. Sličnosti postoje i van terena. Lids sprema veliko proširenje stadiona, dok je Njukasl najavio izgradnju novog trening centra vrednog oko 190.000.000 funti, sa završetkom planiranim do kraja decenije. Oba kluba ulažu u ono što žele da postanu, a ne samo u ono što trenutno jesu.

Posebnu priču predstavlja i duel dvojice nemačkih trenera. Farke već dobro poznaje engleski fudbal. Dva puta je uvodio ekipe iz Čempionšipa u Premijer ligu, iskusio ispadanje, ponovo izgradio reputaciju i danas vodi možda i najprilagodljiviju ekipu koju je imao na Ostrvu. Jajsle je tek na početku tog puta. Farke je prethodne sedmice priznao da se sa novim trenerom Njukasla nikada ranije nije upoznao, ali je istovremeno upozorio na opasnost gostiju iz tranzicije i ponovo naglasio koliko Eland Roud znači njegovoj ekipi.

Pre godinu dana Njukasl bi na Eland Roud stigao kao klub koji Lids tek pokušava da stigne. Ovog ponedeljka ta razlika više ne deluje tako velika.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)

/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/

Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)

/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/

Čelsi - Hal 2:2 (1:2)

/Rodžers 7, Žoao Pedro 65 - Belumi 28, 34/

Kristal Palas - Ipsvič 2:3 (1:2)

/Halaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/

Liverpul - Fulam 0:0

Totenhem - Everton 0:0

Sanderlend - Arsenal 0:2 (0:0)

/Gimarais 58, Saka 90+7/

Nedelja

Koventri - Brajton 0:5 (0:1)

/Kostulas 36, Jalkuje 51, Gros 69pen, Dank 83, Ajari 90+4/

Mančester junajted - Mančester Siti 0:1 (0:0)

/Haland 60/

Ponedeljak

21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR

***kvote su podložne promenama