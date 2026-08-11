Olimpijski komitet Srbije menja ime

Evo šta kažu u saopštenju na zvaničnom sajtu, koje vam prenosimo u celosti i bez redakcijskih izmena.

"Održana je VII sednica Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije, na kojoj su razmatrane aktuelne aktivnosti OKS, pripreme za predstojeća međunarodna takmičenja, kao i pitanja od značaja za organizaciju i dalji rad Olimpijskog komiteta Srbije. Na početku sednice, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević zahvalio se članovima Izvršnog odbora na prisustvu, uključujući i one koji su sednici prisustvovali putem Zoom platforme.

Predsednik Tomašević predstavio je najznačajnije aktivnosti Olimpijskog komiteta Srbije realizovane između dve sednice, sa posebnim osvrtom na pripreme za Mediteranske igre u Tarantu. Članovi Izvršnog odbora upoznati su i sa posetama sportskim savezima i reprezentativcima Srbije, koje su predstavnici OKS realizovali u prethodnom periodu u okviru priprema za predstojeće Igre.

Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Bojović predstavio je rezultate srpskih sportista ostvarene u periodu od 27. maja do 11. avgusta 2026. godine. Predsednik Tomašević posebno je zahvalio svim zaposlenima u Olimpijskom komitetu Srbije na velikom angažovanju, posvećenosti i profesionalnom radu u realizaciji brojnih aktivnosti u prethodnom periodu. Jedna od važnih tačaka dnevnog reda bila je i inicijativa za promenu naziva Olimpijskog komiteta Srbije u Srpski olimpijski komitet, koju su članovi Izvršnog odbora jednoglasno podržali. U cilju daljeg razmatranja i afirmacije ove inicijative, pokrenut je i predlog da Olimpijski komitet Srbije zvanično uputi inicijativu Ministarstvu sporta, nacionalnim sportskim savezima, Sportskom savezu Srbije i Paraolimpijskom komitetu Srbije, sa molbom da razmotre i podrže predloženu promenu naziva.

Istovremeno, otvoreno je i pitanje mogućnosti izrade jedinstvenog idejnog i grafičkog rešenja grbova nacionalnih sportskih saveza, sa ciljem postizanja veće vizuelne prepoznatljivosti i jedinstva srpskog sporta. Značajan deo sednice bio je posvećen organizacionim pitanjima u vezi sa nastupom Tima Srbije na Mediteranskim igrama u Tarantu. Delegaciju Srbije činiće ukupno 226 članova, a za šefa misije određen je Uroš Đurović. Čast da nose zastavu Srbije pripašće odbojkašici Bojani Milenković i tekvondisti Stefanu Takovu.

Ovom prilikom upućena je i velika zahvalnost državi na podršci i obezbeđivanju dva čarter leta za Taranto, čime su stvoreni značajno bolji uslovi za organizaciju putovanja srpske delegacije. Na sednici je bilo reči i o pripremama za Olimpijske igre mladih u Dakaru, kao i o zdravstvenom sastanku koji je Olimpijski komitet Srbije organizovao u cilju pravovremene pripreme i informisanja učesnika o zdravstvenim rizicima i specifičnostima boravka u Senegalu. Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati devet predstavnika u osam sportova. Članovi Izvršnog odbora informisani su i o pripremama za Evropske igre, koje će naredne godine biti održane u Istanbulu, kao i o aktivnostima koje Olimpijski komitet Srbije sprovodi u susret ovom značajnom multisportskom takmičenju.

Jedna od tema bila je i nastavak uspešne saradnje Olimpijskog komiteta Srbije sa sponzorom, kompanijom Toyota, kojoj je upućena velika zahvalnost na kontinuiranoj podršci srpskom sportu i sportistima. U okviru ove saradnje, Olimpijski komitet Srbije će dva vozila ustupiti na korišćenje do kraja Olimpijskih Igara u Los Anđelesu, tekvondisti Stefanu Takovu i dizačici tegova Radmili Zagorac.

Na VII sednici Izvršnog odbora usvojen je i Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mesta Olimpijskog komiteta Srbije, kojim se bliže uređuju organizacija poslova, radna mesta i nadležnosti u okviru OKS", navodi se.