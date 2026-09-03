Oporavak traje: Hađar propušta Moncu
Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 12:13
Francuz nastavlja oporavak nakon povrede zgloba
Vozač Red Bula Isak Hađar propustiće Veliku nagradu Italije koja se predstojećeg vikenda vozi u Monci, kako bi nastavio oporavak nakon povrede zgloba zbog kog nije vozio ni na prethodnoj trci u Holandiji.
Hađar je povredu zgloba leve ruke zaradio tokom letnje pauze pre par nedelja, i to na bokserskom treningu. To je značilo da će presedeti prvu trku po povratku sa odmora, Veliku nagradu Holandije u Zandvortu, a u njegov bolid uskočio je Lijam Loson, inače član Rejsing Bulsa. Sa druge strane, Novozelanđanina je u sestrinskoj ekipi menjao rezervni vozač Juki Cunoda.
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Austrijska ekipa nadala se da će Hađar moći da se vrati za trku u Italiji, ali je procenjeno da "neće preuzimati nepotrebne rizike" koji bi mogli da nastanu zbog preranog povratka na stazu.
Tako će i predstojećeg trkačkog vikenda u Italiji Hađar posmatrati trku sa strane, dok će Loson ponovo deliti garažu Red Bula sa Maksom Verstapenom, a Cunoda sa Arvidom Lindbladom u Rejsing Bulsu.
Inače, Loson i Cunoda su imali veoma dobre rezultate na trci u Holandiji. Novozelandski vozač je u Red Bulu do cilja stigao na sedmom mestu, dok su Japancu po povratku u Formulu 1 tek izmakli poeni, pošto je bio na 11. mestu.
Raspored za Veliku nagradu Italije:
Petak: Prvi trening 12.30-13.30
Drugi trening 16.00-17.00
Subota: Treći trening 12.30-13.30
Kvalifikacije 16.00-17.00
Nedelja: Trka 15.00
PIŠE: Maja Nakaradić