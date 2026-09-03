Oporavak traje: Hađar propušta Moncu

Austrijska ekipa nadala se da će Hađar moći da se vrati za trku u Italiji, ali je procenjeno da "neće preuzimati nepotrebne rizike" koji bi mogli da nastanu zbog preranog povratka na stazu.

Tako će i predstojećeg trkačkog vikenda u Italiji Hađar posmatrati trku sa strane, dok će Loson ponovo deliti garažu Red Bula sa Maksom Verstapenom, a Cunoda sa Arvidom Lindbladom u Rejsing Bulsu.

Inače, Loson i Cunoda su imali veoma dobre rezultate na trci u Holandiji. Novozelandski vozač je u Red Bulu do cilja stigao na sedmom mestu, dok su Japancu po povratku u Formulu 1 tek izmakli poeni, pošto je bio na 11. mestu.

Raspored za Veliku nagradu Italije:

Petak: Prvi trening 12.30-13.30

Drugi trening 16.00-17.00

Subota: Treći trening 12.30-13.30

Kvalifikacije 16.00-17.00

Nedelja: Trka 15.00

PIŠE: Maja Nakaradić