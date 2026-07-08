Orlići blizu druge runde EP: Pali Farani, sjajni Uroš Stanković

Strepeli smo zbog desetkovanog sastava naših juniora, bez tri glavne vedete, Đorđa Draška, Ognjena Cenića i Andrije Stankova, ali velika pobeda tima Dalibora Čutura na startu Evropskog prvenstva u rumunskom Klužu. Pala su Farska Ostrva sa 32:31 (14:17), pa su Orlići blizu naredne runde, odnosno plasmana u Top 12 fazu.

Vodili su Ostrvljani sa +4 – 15:11 u finišu prvog poluvremena, ali u nastavku drugo lice Srbije. Sjajan je bio Uroš Stanković. Krenuo je sa šutem 0/2, ali na kraju je desni bek beogradskih Lavova imao čak 11 golova na kontu iz 14 pokušaja i bio junak meča.