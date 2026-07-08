Orlići blizu druge runde EP: Pali Farani, sjajni Uroš Stanković
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 20:32
Rukometaši Srbije slavili na startu juniorskog kontinentalnog šampionata u rumunskom Klužu sa 32:31 (14:17). Čak 11 golova desnog beka beogradskih Lavova
Strepeli smo zbog desetkovanog sastava naših juniora, bez tri glavne vedete, Đorđa Draška, Ognjena Cenića i Andrije Stankova, ali velika pobeda tima Dalibora Čutura na startu Evropskog prvenstva u rumunskom Klužu. Pala su Farska Ostrva sa 32:31 (14:17), pa su Orlići blizu naredne runde, odnosno plasmana u Top 12 fazu.
Vodili su Ostrvljani sa +4 – 15:11 u finišu prvog poluvremena, ali u nastavku drugo lice Srbije. Sjajan je bio Uroš Stanković. Krenuo je sa šutem 0/2, ali na kraju je desni bek beogradskih Lavova imao čak 11 golova na kontu iz 14 pokušaja i bio junak meča.
Izabrane vesti
Pivotmen pančevačkog Dinama Nikola Arsić je pogodio četiri puta, a po tri puta Ivan Simić, Aleksa Vesković, Vukašin Pavlović i Andrija Raković. Alen Horvat i Dimitrije Maksović su dali po dva pogotka, a jedan gol delo je golmana Đorđa Milutinovića koji je imao pet odbrana, kao i David Tot Meljkuti.
Na drugoj strani, nezaustavljiv je bio Jakup Egholm sa 12 golova, uz samo jedan promašaj, dok je Pauli Rasmusen dao sedam pogodaka. Na golu je odličan bio Bjarni Jakobsen sa 12 intervencija.
Mladi rukometaši Srbije u četvrtak (18.30) igraju sa Švajcarskom i u slučaju pobede prenosimo oba boda u narednu fazu kao lideri Grupe B.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
JUNIORSKO EVROPSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETAŠE (KLUŽ – RUMUNIJA)
Sreda
GRUPA B
Švajcarska – Turska 50:32 (20:19)
Srbija – Farska Ostrva 32:31 (14:17)