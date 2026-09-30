Osam godina Mađari ili Italijani, sad nisu bili u igri: Barseloneta na Ligu šampiona dodala Superkup

Ali, zato je španska ekipa nešto uspela da „poremeti“. Osam godina prvi trofej u sezoni završavao je kod Mađara ili Italijana, sada nisu bili u igri, pa se vaterpolo reljef promenio…

Četiri puta Ferencvaroš, tri puta Pro Reko, a pre njih jednom Solnok. Isključivo su se mađarski i italijanski poslednjih godina radovali u Superkupu, poslednji pre njih koji jeste, a nije iz neke od te dve zemlje, bio je dubrovački Jug. Od tada je prošla čitava decenije. Večeras je sve moralo da se promeni, znalo se to još krajem prošle sezone.

Bilo je pitanje: hoće li pehar u Španiju ili Francusku?

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Nije završio na Azurnoj obali, iako je Marselj uspeo da se vrati u poslednjoj deonici i zaostatak od četiri gola svede na jedan. Nosili su ga u tim trenucima domaći igrači – Roman Marion Vernu, Aleksandre Bue i Igo Kruzija. Ali, kao da je francuski tim u toj jurnjavi izgubio energiju. Smogao je snage posle pogotka Unaja Bijela još jednom da pritisne, ali ne i kada je mrežu zatresao Bernat Sanauha.

Španski reprezentativac je pred ulazak u poslednji minut pogodio i postavio konačan rezultat. Bio mu je to drugi pogodak na utakmici, koliko je imao i Unaj Bijel, a efikasniji u Barseloneti bio je samo Vince Vigvari sa tri. Katalonci su uspeli da svedu Tomu Vernua na jedan gol, što je ozbiljan poduhvat…

Prvom peharu sa Barselonetom večeras se radovao Frančesko di Fulvio. Ovoga leta napustio je Pro Reko italijanski vaterpolista i nastavio žetvu trofeja. Pristaju mu, idu uz njega.