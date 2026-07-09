Ostao i Bujišić: Loznica skockala tim koji neće imati sporednu ulogu u eliti
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 14:46
Iskusni desni bek i naredne sezone u zeleno-belom dresu novog člana ARKUS lige
Loznica se prošle sezone prošetala u Super B ligi/Grupa Zapad-Istok, bez poraza, sa samo jednim remijem, plasirala se u ARKUS ligi. Tim iz zapadne Srbije ne želi da igra sporednu ulogu u elitnom rukometnom šampionatu naredne godine.
Posle velikog pojačanja iz Vojvodine, prekaljenom srednjeg beka Mladena Krsmančića, u zeleno-belom taboru ostaje i iskusni desnik bek Miloš Bujišić. Beograđanin je bio važn šraf u timu trenera Milana Nedeljkovića i prošle sezone, kada je obezbeđen ulazak u najviši rang.
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Nekadašnji rukometaš Crvene zvezde je produžio saradnju sa Loznicom na još godinu dana.
“Kada sam došao u Loznicu cilj je bio jasan — plasman u ARKUS ligu. Verovali smo od prvog dana da ovaj klub, grad i navijači zaslužuju da budu među najboljima. Sada mogu ponosno da kažem da smo taj cilj ostvarili. Pokazali smo šta znače borba, srce i zajedništvo. Bez poraza smo se plasirali u najviši rang takmičenja. To je podatak kojim retko koji klub može da se pohvali. Loznica zaslužuje jedan ovakav sportski uspeh. Hvala igračima, stručnom štabu i svima, koji su dali poslednji atom snage, da se ostvari ovaj cilj. Sad tek dolazi ono pravo da zajedno pokažemo kako Loznica diše za rukomet. Vidimo se od jeseni u ARKUS ligi”, istakao je popularni Bujke.
Iskusni desni bek je u Loznici stigao iz Obilića za koji je igrao drugu polusezonu 2024/2025. Dve i po godine je bio u Zvezdi, a pre toga dugo godina internacionalac u Izraelu.
Osim Krsmančića i Bujišića, u klubu je ostao i iskusni levi bek, nekadašnji igrač pančevačkog Dinama i Jugovića Stefan ilić, a Loznica je produžila ugovore i sa Millošem Topalovićem, Kostom Petrovićem, Strahinjom Novakovićem, Đorđem Kukićem, Milutinom Vukosavljevićem, Stefanom Miljkovićem, Matijom Lakićem, Filipom Lekićem i Nemanjom Podrščićem.