Ostao i Bujišić: Loznica skockala tim koji neće imati sporednu ulogu u eliti

Loznica se prošle sezone prošetala u Super B ligi/Grupa Zapad-Istok, bez poraza, sa samo jednim remijem, plasirala se u ARKUS ligi. Tim iz zapadne Srbije ne želi da igra sporednu ulogu u elitnom rukometnom šampionatu naredne godine.

Posle velikog pojačanja iz Vojvodine, prekaljenom srednjeg beka Mladena Krsmančića, u zeleno-belom taboru ostaje i iskusni desnik bek Miloš Bujišić. Beograđanin je bio važn šraf u timu trenera Milana Nedeljkovića i prošle sezone, kada je obezbeđen ulazak u najviši rang.