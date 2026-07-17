Pad Kodija Garbranta: Propast nekada velike nade UFC-a

Mladi Kodi Gabrant se 30. decembra 2016. našao nasuprot tadašnjeg najvećeg šampiona u istriji bantam kategorije. Dominik Kruz je bio vladar svoje divizije već šest godina, beležio pobede nad imenima poput Demitrijusa Džonsona, Juraje Fejbera i Ti Džej Dilašoa. Izgledalo je da, u tom trenutku, niko na svetu ne može da mu parira. Kodi Garbrant je trebalo da bude samo još jedna žrtva, još jedno ime na slavnom CV-u velikog šampiona.

Međutim, to što se desilo tog dana u UFC kavezu je podsetilo publiku da se borba ne pobeđuje na papiru. Garbrant je delovao kao da je izašao iz filma Matriks: savršene kretnje, tajming elitnog boksera, pametna agresivnost i kontre koje nisu znale za promašaj. Tokom pet rundi, Kodi je plesao po oktagonu i poigravao se sa čovekom koji je do te večeri bio nedodirljiv. Na kraju borbe, nije bilo dileme čije ime će biti proglašeno pobednikom na sudijskim kartama i tako se klinac iz malog sela u Ohaju popeo na tron MMA sveta.

Na njegovu žalost, to je bio poslednji put da mu je Dejna Vajt vezao pojas oko struka. Sledeće godine ga je nokautirao Dilašo i ponovo isto tako u revanšu devet meseci kasnije. Iako je u tim borbama pokazao da može da bude i te kako opasan, izgledalo je da mu je falio taj osećaj za tajming i savršene eskivaže. Gard nikada nije bio forte Garbranta, a kada su ga kretnje napustile, put do njegove brade je za protivničke udarce postao mnogo jasniji.

PAD SA VRHA

Godine koje su sledile nisu bile najlakše za bivšeg šampiona. Duel koji je usledio protiv Munjoza se završio još jednim porazom nokautom i nakon toga ga je stigla prvia od brojnih zdravstvenih nevolja, sve do one kada je morao da odloži borbu protiv Rafaela Asunsaa zbog problema sa bubrezima.

Međutim, bilo je i razloga za nadu kada se dva meseca kasnije sastao sa Asunsaom i ponovo briljirao fluidnim stilom. Zahvaljujući savršenoj kontri je u poslednjoj sekundi druge runde došao do najboljeg nokauta u karijeri.

Veselje je kratko trajalo, već nekoliko meseci kasnije je morao da otkaže borbu protiv Figereda zbog kidanja bicepsa i otkrio je da je imao korona virus, koji mu je ne samo otežao pripreme, nego navodno i doveo do upale pluća, konstantne vrtoglavice, čak i do formiranja krvnih ugrušaka.

Usledio je novi poraz šest meseci kasnije protiv Roba Fonta i zatim spuštanje u kategoriju do 56 kila gde se brzo ispostavila da mu nije bilo mesto. Tamo ga je dočekao Kai Kara-Frans koji ga je nokautirao u prvoj rundi, te se tako se pridružio Dilašou u krugu bantam šampiona koji nisu mogli da izdrže to brutalno spuštanje kila.

Povratak u bantam kategoriju 2023. godine je obećavao dobre stvari, dve pobede zaredom koje dale su nadu da je 31. godišnji Garbrant udahnuo novi život svojoj karijeri. Nada je brzo prepustila mesto surovoj realnosti . Prvo je poražen gušenjem protiv Figereda, zatim odlukom od Barselosa, sve do nokauta od Janjeza prošle subote. Jedina pobeda u poslednje dve godine bila je protiv Šao Longa, samo zahvaljujući tome što su dva boda oduzeta Kinezu.

NEMA VIŠE PLESA

Nakon pobede nad Kruzom, Kodi Garbrant nije više nikada uspeo da prikaže nedodirljiv performans. Agresivnost je ostala ista, nokaut snaga takođe, međutim, linearni napadi i otvorena glava u razmeni ostavili su širok autoput protivničkim kontrama.

Da je i dalje imao taj instinkt za pogađanje savršenog ugla, Garbrantova priča bi verovatno bila sasvim drugačija i možda bi sada pisali o jednom od najboljih šampiona kategorije, međutim, realnost je nemilosrdna.

Ipak, grom koji je pao u UFC kavez te večeri 30. decembra 2016. godine bi trebalo da bude deo štiva svake borilačke akademije još mnogo godina.

UFC VIKEND

Subota

23.20: (1,95) Haris – Hajns (1,75)

23.40: (1,08) Korija – Nikol (6,40)