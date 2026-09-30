Partizan napada drugi trofej u sezoni u Banjaluci

Crno-beli dižu formu, odlično drugo poluvreme meča u Portu najavilo je da će Partizan biti mnogo bolji i konkretniji u nastavku Lige šampiona, a pre svega u Ligi Evrope u koju će se uključiti posle prve faze elitnog evropskog takmičenja.

“Na poslednjoj ligaškoj utakmici protiv Loznice nismo odigrali na nivou na kojem Partizan treba da bude. Očekujem mnogo bolje i borbenije izdanje protiv Borca, sa pravim pristupom. Naš adut bi trebalo da budu energija i trčanje, uz dobru odbranu. Borac je dobra i borbena ekipa, tako da moramo da budemo fokusirani od samog početka, kako bismo u što ranijoj fazi meča stekli prednost i rešili pitanje pobednika. Tempo je stvarno prejak, ali mislim da nas ova utakmica za trofej i meč Lige šampiona sa jednom od najboljih ekipa u Evropi dodatno motivišu. Naš tim je i pravljen tako da može da odgovori na sve izazove i odigra veliki broj utakmica, a na nama je da održavamo dobru atmosferu, pronalazimo motivaciju i damo sve od sebe da obradujemo navijače”, istakao je desni bek crno-belih, letošnje pojačanje iz Metaloplastike, Milija Papović.

Borac i dalje nije odigrao nijednu takmičarsku utakmicu. Šampion Bosne i Hercegovine nije krenuo. Godinama traje trvenje u tamošnjem Savezu, a ispaštaju klubovi i igrači.

19.00: (1,40) Magdeburg (8,50) Kil (3,60)

Nikola Crnoglavac je imao problema s povredom na početku sezone. Nije ga bilo u Portu u drugom kolu Lige šampiona.

"Očekuje nas sigurno zahtevna utakmica protiv ekipe Borca na njihovom terenu. Imaju par iskusnih igrača i sigurno će biti maksimalno motivisani. Što se nas tiče, mi smo već osvojili jedan trofej i imamo dosta iskustva sa utakmicama koje se igraju za pehar. Daćemo sve od sebe da donesemo još jedan trofej u našu kolekciju i obradujemo naše navijače. Drago nam je da posle toliko godina učestvujemo u najjačem evropskom takmičenju sa najboljim ekipama na svetu. Navikli smo već na jak ritam i trudimo se da u svakoj utakmici damo maksimum. U oktobru nas očekuje devet mečeva, nemamo puno vremena za spremanje. Ali, isto tako želimo da iz svake utakmice izađemo kao pobednici”, istakao je iskusni desni bek crno-belih.

SVESRPSKI KUP (BANJALUKA)

Sreda

20.15: Borac - Partizan