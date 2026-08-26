Partizan nije završio prelazni rok: Priča se, priča - da dolazi legenda Magdeburga

Iako je sportski direktor crno-belih Ivan Dimitrijević u intervjuu za Mozzart Sport izjavio da povreda gorostasnog Belorusa nije strašna , i dalje vlada potpuna neizvesnost oko statusa nekadašnjeg asa Kjelcea, Hanovera i Melsungena. Problemi s leđima iskusnog levog beka zadaju glavobolje crno-belima, dok je Kos izgubljen za prvi deo Lige šampiona posle preloma šake.

Mozzart Sport saznaje da je iskusni levi bek ponuđen Partizanu. Radi se o legendarnom levom beku koji je 10 godina, od 2015. do 2025, igrao za Magdeburg i doveo ga do dve Lige šampiona. Damgard u bogatoj karijeri ima i svetsko i olimpijsko zlato sa skandinavskom selekcijom. Prošle godine se vratio u otadžbinu, ali nije blistao u Hej Elitu s kojim je ispao iz lige, pa je slobodan u izboru nove sredine. Na poziciji levog beka u novom danskom projektu zamenio ga je Lase Anderson iz Fikse Berlina.

Letos je imao kratku avanturu u Los Anđelesu. Trebalo je da nastavi karijeru u Kuvajtu, ali je i to otpalo, pa je slobodan u izboru nove sredine. Narednih dana bi trebalo da bude jasnija situacija da li Damgard dolazi i da li će to biti ubedljivo najveće ime koje je igralo u srpskom rukometu.

U Partizanu ne žele da budu samo učesnici Lige šampiona, žele da se „potuku“ sa „alama“ iz Berlina i Vesprema, a Damgard, iako daleko od one forme od pre 4–5 godina kada je bio zvezda Bundeslige (napunio 36 godina) sigurno bi bio osveženje za spoljnu liniju srpskog šampiona.

Četvrtak, 19.00: (1,25) Kil (10,0( Lemgo (4,90)

Damgard bi mogao da bude prvi Danac u srpskom rukometu. Dugo su crno-beli pregovarali sa veteranom na golu Janikom Grinom, ali se doskorašnji golman Pari Sen Žermena i pored izdašne finansijske ponude iz Humske odlučio da karijeru nastavi u svojoj zemlji, pa je potpisao višegodišnji ugovor s danskim drugoligašem Hej Elitom.