Partizan nije završio prelazni rok: Priča se, priča - da dolazi legenda Magdeburga
Vreme čitanja: 3min | sre. 26.08.26. | 08:28
Veteran na poziciji levog beka, Danac Mikael Damgard, mogao bi da bude zamena za povređenog Belorusa Vladislava Kuleša
Srpski prvak je napravio respektabilan tim za EHF Ligu šampiona koja kuca na vrata. Već za nešto više od dve nedelje u beogradski Pionir stiže moćni nemački Fikse Berlin, dvostruki uzastopni vicešampion Evrope sa Matijasom Giselom i Mijajlom Marsenićem.
Povrede dvojice levih bekova, Vladislava Kuleša i Miloša Kosa, remete koncepciju novom strategu Raulu Gonzalesu na početku sezone. Videlo se na premijeri Regionalne lige u Bitolju u subotu protiv Eurofarm Pelistera da crno-belima fali rotacija na spoljnim pozicijama. Aljoša Damjanović i Izraelac Joav Lumbroso su igrali svih 60 minuta. Pogotovo u Humskoj vlada neizvesnost oko statusa Belorusa Kuleša, najskuplje i najzvučnije investicije crno-belih za narednu sezonu.
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Iako je sportski direktor crno-belih Ivan Dimitrijević u intervjuu za Mozzart Sport izjavio da povreda gorostasnog Belorusa nije strašna, i dalje vlada potpuna neizvesnost oko statusa nekadašnjeg asa Kjelcea, Hanovera i Melsungena. Problemi s leđima iskusnog levog beka zadaju glavobolje crno-belima, dok je Kos izgubljen za prvi deo Lige šampiona posle preloma šake.
Specijalizovani rukometni portal Handballbase je objavio da je želja crno-belih legenda Magdeburga, danski veteran Mikael Damgard.
Mozzart Sport saznaje da je iskusni levi bek ponuđen Partizanu. Radi se o legendarnom levom beku koji je 10 godina, od 2015. do 2025, igrao za Magdeburg i doveo ga do dve Lige šampiona. Damgard u bogatoj karijeri ima i svetsko i olimpijsko zlato sa skandinavskom selekcijom. Prošle godine se vratio u otadžbinu, ali nije blistao u Hej Elitu s kojim je ispao iz lige, pa je slobodan u izboru nove sredine. Na poziciji levog beka u novom danskom projektu zamenio ga je Lase Anderson iz Fikse Berlina.
Letos je imao kratku avanturu u Los Anđelesu. Trebalo je da nastavi karijeru u Kuvajtu, ali je i to otpalo, pa je slobodan u izboru nove sredine. Narednih dana bi trebalo da bude jasnija situacija da li Damgard dolazi i da li će to biti ubedljivo najveće ime koje je igralo u srpskom rukometu.
U Partizanu ne žele da budu samo učesnici Lige šampiona, žele da se „potuku“ sa „alama“ iz Berlina i Vesprema, a Damgard, iako daleko od one forme od pre 4–5 godina kada je bio zvezda Bundeslige (napunio 36 godina) sigurno bi bio osveženje za spoljnu liniju srpskog šampiona.
Četvrtak, 19.00: (1,25) Kil (10,0( Lemgo (4,90)
Damgard bi mogao da bude prvi Danac u srpskom rukometu. Dugo su crno-beli pregovarali sa veteranom na golu Janikom Grinom, ali se doskorašnji golman Pari Sen Žermena i pored izdašne finansijske ponude iz Humske odlučio da karijeru nastavi u svojoj zemlji, pa je potpisao višegodišnji ugovor s danskim drugoligašem Hej Elitom.
U rukometnim kuloarima pojavila se vest da Partizan želi i srpskog reprezentativca iz Ohrida Darka Đukića, ali ni ovog puta do te saradnje neće doći. I proteklog leta je Nišlija bio na pragu Humske, ali je u poslednjem trenutku otpao taj transfer. I početkom godine je popularni Đuka bio želja, nudilo se obeštećenje Ohridu, ali u osvajaču Kupa EHF-a nisu želeli da se odreknu usluga pouzdanog desnog krila koji ima ugovor sa timom iz dvorane Biljanini izvori do juna 2027. Crno-belima ostaje da narednog leta pokušaju konačno da dovedu srpskog reprezentativca.