Partizan se oprostio i od Lumbrosa
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 13:11
Izraelac raskinuo ugovor sa crno-belima, saopštio tim iz Humske
Partizan uskoro završava polusezonu, veoma turbulentnu. U hodu moraju da se rešavaju brojni problemi, da se izabere nova uprava posle ostavke predsednika Miljana Žugića i raspuštanja Upravnog odbora.
Kako što se očekivalo, stranci su brže-bolje napustili Beograd. Posle trenera Raula Gonzalesa, zatim rukometaša Tobijasa Vagnera, Bekira Čordalije, Migela Sančeza Migaljona, Sergeja Ivanova, domaćih snaga Miloša Kosa i Nikole Crnoglavca, u zvaničnom crno-belom dresu više neće nositi omaleni srednji bek Joav Lumbroso.
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Izraelski reprezentativac je ostavio dobar utisak u Humskoj, bio je dirigent tima u prvom delu sezone. Posle finansijskog kraha, jasno je bilo da odlazi, ali zasad nema angažman. Šuškalo se o interesovanju Eurofarm Pelistera za njegove usluge, ali zasad je uz Vagnera bez angažmana.
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Od internacionalaca u klubu je i dalje Belorus Vladislav Kuleš koji se oporavlja posle hirurške intervencije na leđima i neće igrati do kraja godine. Njegova plata je najveća u klubu i veliki teret za praznu kasu kluba, pa ostaje da se vidi da li će da dođe do dogovora sa nekadašnjim levim bekom Kjelcea, Hanovera i Melsungena.
Ostali igrači koji su napustili Partizan su pronašli nove klubove. Ivanov je u Meškov Brestu, Kos u Veclaru, Crnoglavac u AEK-u, Čordalija u Gradačcu, dok je poslednji klub našao i Migaljon, koji se vratio u Asobal ligu i pojačao Ademar Leon.
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Partizan ima svih 10 pobeda u domaćem šampionatu, a do kraja godine ga u ARKUS ligi čeka još duel sa Dubočicom u Leskovcu. Ostaje da se vidi kako će crno-beli da izgledaju u drugom delu sezone jer postoji mogućnost da još neki od igrača tokom zime napuste Humsku.
Marko Pavlović je imao odlične dve utakmcie na klupi Partizana, ubedljive pobede protiv Metaloplastiku u Šapcu i Zvezdu na Banjici pre šest dana u večitom derbiju. Crno-beli početkom narednog meseca dobiće i rivala u plej-ofu za Ligu Evrope, a mogući protivnici su Flensburg, Gumersbah, Zagreb, PIK Seged, Skanderborg Orhus, Nant, Kadeten Šafhauzen, Nekse...