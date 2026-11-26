Od internacionalaca u klubu je i dalje Belorus Vladislav Kuleš koji se oporavlja posle hirurške intervencije na leđima i neće igrati do kraja godine. Njegova plata je najveća u klubu i veliki teret za praznu kasu kluba, pa ostaje da se vidi da li će da dođe do dogovora sa nekadašnjim levim bekom Kjelcea, Hanovera i Melsungena.

Izraelski reprezentativac je ostavio dobar utisak u Humskoj, bio je dirigent tima u prvom delu sezone. Posle finansijskog kraha, jasno je bilo da odlazi, ali zasad nema angažman. Šuškalo se o interesovanju Eurofarm Pelistera za njegove usluge, ali zasad je uz Vagnera bez angažmana.

Ostali igrači koji su napustili Partizan su pronašli nove klubove. Ivanov je u Meškov Brestu, Kos u Veclaru, Crnoglavac u AEK-u, Čordalija u Gradačcu, dok je poslednji klub našao i Migaljon, koji se vratio u Asobal ligu i pojačao Ademar Leon.

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Partizan ima svih 10 pobeda u domaćem šampionatu, a do kraja godine ga u ARKUS ligi čeka još duel sa Dubočicom u Leskovcu. Ostaje da se vidi kako će crno-beli da izgledaju u drugom delu sezone jer postoji mogućnost da još neki od igrača tokom zime napuste Humsku.

Marko Pavlović je imao odlične dve utakmcie na klupi Partizana, ubedljive pobede protiv Metaloplastiku u Šapcu i Zvezdu na Banjici pre šest dana u večitom derbiju. Crno-beli početkom narednog meseca dobiće i rivala u plej-ofu za Ligu Evrope, a mogući protivnici su Flensburg, Gumersbah, Zagreb, PIK Seged, Skanderborg Orhus, Nant, Kadeten Šafhauzen, Nekse...