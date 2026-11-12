Partizan se oprostio od Ivanova
Vreme čitanja: 4min | čet. 12.11.26. | 13:51
“Pored doprinosa na terenu, Sergej je bio predvodnik pozitivne atmosfere na treninzima i u svlačionici”, ističu u Humskoj
Kao što smo najavili na stranicama Mozzart Sporta u sredu, Sergej Ivanov nije više rukometaš Partizana.
Crno-beli su danas objavili da je došlo do raskida saradnje sa ruskim desnim bekom koji karijeru nastavlja u Meškov Brestu.
“Rukometni klub Partizan se zahvaljuje Sergeju Ivanovu na saradnji i doprinosu u najuspešnijoj sezoni u istoriji kluba. Desni bek je na Banjicu došao u leto 2025. godine i u crno-belom dresu osvojio šest trofeja. Pored doprinosa na terenu, Sergej je bio predvodnik pozitivne atmosfere na treninzima i u svlačionici. Zato mu puno sreće i uspeha u nastavku karijere želimo uz njegovu omiljenu pesmu. Hvala za sve, Sergej!Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice”, saopštio je klub iz Humske.
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