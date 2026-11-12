Partizan se oprostio od Ivanova

Kao što smo najavili na stranicama Mozzart Sporta u sredu, Sergej Ivanov nije više rukometaš Partizana.

Crno-beli su danas objavili da je došlo do raskida saradnje sa ruskim desnim bekom koji karijeru nastavlja u Meškov Brestu.

“Rukometni klub Partizan se zahvaljuje Sergeju Ivanovu na saradnji i doprinosu u najuspešnijoj sezoni u istoriji kluba. Desni bek je na Banjicu došao u leto 2025. godine i u crno-belom dresu osvojio šest trofeja. Pored doprinosa na terenu, Sergej je bio predvodnik pozitivne atmosfere na treninzima i u svlačionici. Zato mu puno sreće i uspeha u nastavku karijere želimo uz njegovu omiljenu pesmu. Hvala za sve, Sergej!Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice”, saopštio je klub iz Humske.