Partizan se poigravao sa nejakim Aranđelovčanima
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 21:54
Crno-beli lako sa Šamotom na Banjici – 45:28. Radnički iznenadio u Loznici – 33:31 u osmom kolu ARKUS lige
Šampion imao lakši trening na Banjici. Rukometaši Partizana zadržali su maksimalan učinak u ARKUS ligi. Razbili su Šamot sa 45:28 u osmom kolu.
Trene Raul Gonzales ukazao je šansu svima, sa pola snage su crno-beli slomili otpor Aranđelovčana koji i dalje ne znaju za pobedu. Nije bilo u timu Andreja Trnavca, Sergeja Ivanova i Aljoše Damjanovića.
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Opet je šansu maksimalno iskoristio mladi pivotmen Petar Ivanić koji je dao šest pogodaka, bez greške. Po pet golova postigli su Mladen Šotić (bez promašaja), Miloš Kos, Lazar Anđelković (bez promašaja) i Nikola Crnoglavac, dok su po četiri delo Milije Papovića i Brane Mirkovića.
Golmani su imali 12 odbrana, osam Luka Krivokapić, a četiri Bekir Čordalija. Kod gostiju pet golova Radana Kovačevića.
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Radnički je iznenadio Loznicu, slavio sa 33:31 u meču timova koji se bore da izbegnu plej-aut. Miloš Barudžić je bio raspucan sa devet golova kod Kragujevčana, dok je kapiten Stefan Stanojev dao pet pogodaka, koliko i pivotmen Veljko Davidović i Aleksandar Milićević. Odličan na golu je bio Ivan Mihajlov sa 12 intervencija. Kod zeleno-belih opet je najefikasniji bio Stefan Ilić sa 12 golova, dok je Nemanja Marjanović sakupio sedam odbrana.
ARKUS LIGA – 8. KOLO
Subota
Dinamo Pančevo – Železničar 41:27 (22:15)
Dubočica – Crvena zvezda 33:29 (16:20)
Jugović – Lavovi 35:30 (17:13)
Nedelja
Partizan – Šamot 45:28 (23:11)
Loznica – Radnički Kragujevac 31:33 (15:15)
Ponedeljak
18.00: Vojvodina – Metaloplastika