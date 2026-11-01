Partizan se poigravao sa nejakim Aranđelovčanima

Šampion imao lakši trening na Banjici. Rukometaši Partizana zadržali su maksimalan učinak u ARKUS ligi. Razbili su Šamot sa 45:28 u osmom kolu.

Trene Raul Gonzales ukazao je šansu svima, sa pola snage su crno-beli slomili otpor Aranđelovčana koji i dalje ne znaju za pobedu. Nije bilo u timu Andreja Trnavca, Sergeja Ivanova i Aljoše Damjanovića.