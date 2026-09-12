Partizan za dve klase jači od rivala, nikad veća konkurencija za “kotu 2”

Poredak u Srbiji ne bi trebalo mnogo da se promeni. Partizan sa Raulom Gonzalesom je napravio tim koji bi trebalo da se prošeta do treće vezane titule. Dok su crno-beli jači, dotle je konkurencija u padu, pre svega Vojvodina, dok je i pančevački Dinamo još mlađi, oslabljen ovog leta odlaskom nekih iskusnih igrača. Od timova koji su prošle sezone igrali plej-of i plasirali se u Evropu, Dubočica je zadržala tim, plus dovela dva pojačanja, pa bi tim Saše Pejčića trebalo da bude jači. Metaloplastika Davida Rašića je pretrpela značajnu rekonstrukciju, veliki broj odlazaka, spoj mladosti i iskustva.

ARKUS liga je zvanično krenula krajem avgusta, mečom Partizan – Dubočica (39:31) na Banjici koji se računao i za Regionalnu ligu, a naredna tri dana se igraju preostali mečevi prvog kola.

Dok će teško neko da uzme bod timu Raula Gonzalesa u domaćim okvirima, za drugu poziciju ove četiri ekipe će se boriti, s tim da Novosađani imaju najveći „plafon“, ali se radi o potpuno novom timu sa Slana bare kome treba vreme da sve “klikne”. Posle 22 kola, ARKUS liga se deli kao i prošle godine na tri grupe. Od prve do četvrte pozicije igra se plej-of za šampiona, ekipe od petog do osmog mesta igraju „prijateljske“ mečeve koji ništa ne znače, dok će timovi od 9. do 12. mesta da se bore da izbegnu poslednje mesto koje vodi u jedinstvenu Super B ligu. Novina je da ispada samo najgori tim, dok će ekipa koja bude na 11. mestu da igra baraž sa drugoplasiranim iz drugoligaškog karavana. Ova sezona je važna jer se osim za plej-of i Evropu bori i za četiri mesta za Regionalnu ligu koja bi od narednog leta trebalo da ima ozbiljniji karakter, da se u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori ne igra domaće takmičenje u prvom delu sezone. Ovo je eksperimentalna godina, sa učešćem Partizana, Vojvodine, Dinama i Dubočice od srpskih klubova. Subota, 19.00: (1,30) Kil (9,00) Hanover (4,40) U drugom ešalonu timova koji bi trebalo da budu od šeste do devete pozicije i da izbegnu borbu za opstanak su Loznica, Crvena zvezda i Jugović, dok će za opstanak da se bore kragujevački Radnički, Šamot i novajlije u društvu najboljih, niški Železničar i beogradski Lavovi koji prvi put igraju elitno takmičenje u našoj zemlji. Tako stvari stoje na papiru, ali videćemo da li neke ekipe iz drugog ešalona mogu da pomrse račune timovima koji su u borbi za Evropu. PARTIZANU SE SMEŠI TREĆA VEZANA KRUNA Nema dileme da je Partizan najjači tim u Srbiji. Ove sezone znatno veći budžet, zvučna pojačanja, miks domaćih snaga i stranaca, mladih i iskusnih. Bitno je promenjen tim koji vodi Raul Gonzales, selektor Srbije. Liga šampiona je konačno u Beogradu, na premijeri je pretrpljen poraz od Fikse Berlina – 33:44, ali su Lisice neka druga dimenzija.

Prošle sezone su u ligaškom delu sezone Dinamo i Vojvodina pobedili crno-bele pred svojim navijačima. Čini se da bi bilo čudo ako bi ove sezone nijedan tim uspeo da iznenadi ekipu iz Humske. DOLASCI: Trener Raul Gonzales, Migel Sančez Migaljon (Benfika), Ilija Abutović (Eurofarm Pelister), Miloš Kos (Erlangen), Tobijas Vagner (Limož), Bekir Čordalija (Kjelce), Vladislav Kuleš (Melsungen), Joav Lumbroso (Dinamo Bukurešt), Milija Papović (Metaloplastika), Brana Mirković (Metaloplastika), Luka Krivokapić (Granoljers).

ODLASCI: Trener Đorđe Ćirković (bez kluba), Gabrijel Ilie (Konstanca), Liviu Kaba (Konstanca), Miha Kotar (Eurofarm Pelister), Nikola Zečević (Ohrid), Veljko Popović (Balatonfiredi), Marko Nikolić (?), Strahinja Stanković (Potisje Ada), Nikola Zorić (Dinamo Pančevo), Vladimir Jevtić (Metaloplastika), Jovan Jevremović (Metaloplastika). NAŠA PROGNOZA: 1. mesto VOJVODINA – PODMLAĐIVANJE NA SLANOJ BARI, ĐORĐE DRAŠKO U EPICENTRU Posle 12 godina prva sezona bez titule u taboru Novosađana. Restart ovog leta, finansijska kriza, stezanje kaiša. Mnogo manji budžet nego prošle sezone, odlasci iskusnih igrača. Vladana Matića je zamenio Milutin Lučić, koji je dve godine bio pomoćni trener tima tima sa Slana bare. U tim se posle skoro godinu dana pauze vratio supertalentovani levi bek Đorđe Draško, i to bi trebalo da bude najveće pojačanje u novom šampionatu. Danilo Radović traži šansu da se vrati na rukometni nivo posle 15 meseci bez rukometa. Promenjena je kompletno bekovska linija, a jedini iz prošle sezone koji su ostali su levi bek Vojin Čabrilo i desni Milan Milić. Borba sa Partizanom za titulu je nemoguća misija, pa Lalama ostaje da se izbori za „kotu 2“, ali će imati nikad jaču konkurenciju. DOLASCI: Trener Milutin Lučić (pomoćnik prethodne dve sezone), Luka Panić (Kikinda), Danilo Radović (Minden, poslednji klub u sezoni 2024/2025), Nik Ćirović (Metaloplastika), Karim Hamdi (Dubrava). ODLASCI: Trener Vladan Matić (Akademija PIK Segeda), Miljan Pušica (bez kluba), Miljan Vukovljak (Jugović), Milan Jovanović (bez kluba), Bojan Rađenović (bez kluba), Mladen Krsmančić (Loznica), Matija Nikolić (Olimpijakos), Andrija Stankov (Nekse), Juga Enomoto (Đer), Vjačeslav Soldatenko (SKA Minsk). NAŠA PROGNOZA: 2. mesto DINAMO PANČEVO – NEMA VIŠE ISKUSNIH, VELJKO ČABRILO PRVA ZVEZDA Prve sezone sa Pančevcima, Nikola Janevski je bio četvrti, pa treći prošle. Da li je vreme za novi iskorak? Na papiru, Pančevci su slabiji nego prošle sezone. Oslobodili su se iskusnih igrača. Tako više neće biti u ekipi Luke Mitrovića, Marka Perovića, Ilije Bogdanovića, kao ni Boška Stanisavljevića koji je u finišu plej-ofa suspendovan. Otišla su i oba golmana. Sve će i naredne godine u igri Dinama da se vrti oko kapitena Veljka Čabrila, dok Dinamu treba Marko Tasić kao stub odbrane iz prvog dela prošle sezone, kada je izborio mesto za Evropsko prvenstvo u danskom Herningu. Levi bek Nikola Bekić se vratio u pogon posle teške operacije ligamenta kolena, dok se očekuje i nova eksplozija i napredak Andreje Petrića i Lea Feješa, uz afirmaciju krila Luke Perića i Đorđa Rančića koji će dobiti veću šansu nego prošle sezone. DOLASCI: Nikola Zorić (Partizan), Miloš Kovačević (Jugović). ODLASCI: Luka Mitrović (završio karijeru, pomoćnik Nikole Janevskog), Marko Perović (Vrbas), Boško Stanisavljević (?), Ilija Bogdanović (Čurgo), Nikola Ćirović (Metaloplastika), Predrag Mijatović (Lovćen). NAŠA PROGNOZA: 3. mesto METALOPLASTIKA – TOTALNI REMONT U ŠAPCU David Rašić (©MN Press) Davidu Rašiću je ovo treća sezona na klupi Šapčana. Odlučili su se u Metaloplastici na promenu strategije, doveli su iskusne igrače posle pete pozicije prošle sezone i brojnih probleme u klubu. Sada je se situacija stabilizovala, vraćeni su internacionalci iz inostranstva, Filip Marjanović, Ognjen Karlaš, Mirko Đurović, Makedonac Dejan Kukulovski iz Ohrida, dok se Branko Tomić vraća rukometu posle skoro godinu dana pauze zbog operacije ramena. Dvostruki šampion Evrope ima i novi tandem golmana, Ćirović – Jevremović. Od mladih šansu bi mogao da iskoristi kadetski reprezentativac Filip Marković. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** DOLASCI: Nikola Ćirović (Dinamo Pančevo), Jovan Jevremović (Partizan), Vladimir Jevtić (Partizan), Mirko Đurović (Konversano), Ognjen Karlaš (Slovenj Gradec), Filip Marjanović (Temišvar), Dejan Kukulovski (Ohrid), Branko Tomić (Jugović). ODLASCI: Darko Arsić (kraj karijere, trener golmana), Filip Milovanović (Čurgo), Milija Papović (Partizan), Brana Mirković (Partizan), Luka Jevtić (Logronjo La Rioha), Đorđe Pisarić (Železničar Niš), Luka Barjaktarović (?), Aleksandar Milenković (Turska), Vanja Damjanović (Crvena zvezda). NAŠA PROGNOZA: 4. mesto DUBOČICA – TIM KOJI JE OSTVARIO NAJVEĆI USPEH U ISTORIJI SE NE MENJA Leskovčani su prvi put u istoriji izborili Evropu, igraće danas prvi meč prvog kola EHF kupa sa austrijskim Alpla Hardom. Posle istorijskog uspeha svi nosioci igre su ostali u timu, plus dvojica pojačanja: desni bek Đorđe Čolović i pivot Stefan Pavlović iz obližnjeg Vranja koje je odustalo od igranja ARKUS lige. Dubočica je godinama bila peta, prošle je napravila skok, a ove bi mogla da pomrsi račune Metaloplastici, Dinamu i Vojvodini. Sve se u igri Leskovčana vrti oko odličnog srednjeg beka Vanje Nikolića i najefikasnijeg pivota lige Gorana Ristovića. DOLASCI: Đorđe Čolović (Turska), Stefan Pavlović (Vranje). NAŠA PROGNOZA: 5. mesto LOZNICA – NOVAJLIJA U SRPSKOJ ELITI AKTIVAN NA LETNJOJ PIJACI, NAJISKUSNIJI TIM LIGE

Loznica je bila veoma aktivna na tržištu, dovela je zvučna pojačanja, iskusne igrače. Najveća akvizicija sigurno je srednji bek Mladen Krsmančić, dugogodišnji internacionalac u Mađarskoj i Makedoniji, koji dolazi iz Vojvodine gde je igrao drugi deo sezone. Živan Pešić se vraća u srpski rukomet posle dve godine. Na desnom beku će biti Savo Slavuljica, koji će da pomaže starosedocu Milošu Bujišiću. Ostao je i nekadašnji igrač Dinama iz Pančeva Stefan Ilić. Loznica ima najiskusniji, najstariji tim u ligi. Po imenima novajlija u društvu najboljih ne bi trebalo da se bori za opstanak, realnija je sredina tabela. Već na premijeri dolazi danas (19.30) Zvezda. Sigurno će zeleno-beli da imaju ove sezone najveći "vetar u leđa" od publike koja je željna najkvalitetnijeg rukometa u Srbiji. Prošle sezone u drugoligaškoj konkurenciji dominantno prvo mesto u Super B ligi/Zapad-Istok, bez poraza, sa samo jednim remijem. DOLASCI: Mladen Krsmančić (Vojvodina), Živan Pešić (Nekse), Savo Slavuljica (Tatran Prešov), Janko Gemaljević (Šamot). NAŠA PROGNOZA: 6. mesto JUGOVIĆ – STIGLI VETERANI VASIĆ I VUKOVLJAK, VRATIO SE I GRUBIĆ Gorjan Spahić će i ove sezone da vodi kaćke Tiće. Jugović nije mnogo menjao tim. Ne bi trebalo da brine za opstanak, ali je čini se daleko od borbe za plej-of. Ista meta – isto odstojanje, tako bi trebalo da bude sezona Jugovića. Sigurna luka. Veliko pojačanje je Marko Vasić, iskusno desno krilo, dok je iz komšijske Vojvodine stigao Miljan Vukovljak. U klub se vratio i desni bek Nikola Grubić. Okosnica tima iz prošle sezone je ostala na okupu. Marku Drašku se na golu pridružio nekadašnji golman Crvene zvezde i Vranja Aleksa Bogunović. DOLASCI: Marko Vasić (Vranje), Miljan Vukovljak (Vojvodina), Nikola Grubić, Aleksa Bogunović (Vranje), Uroš Prolić. ODLASCI: Miloš Kovačević (Dinamo Pančevo), Branko Tomić (Metaloplastika). NAŠA PROGNOZA: 7. mesto CRVENA ZVEZDA – MAKSIĆ VODI CRVENO-BELE, SAMO JEDAN ODLAZAK, STIGLI KADETSKI REPREZENTATIVCI Nenad Maksić (©RK Crvena zvezda Zvezdina svaka sledeća sezona liči na onu prethodnu. Tavorenje, ni bleda senka tima koji se bori za trofeje. Ako se neko čudo ne dogodi, ni ove sezone crveno-bele nećemo gledati u borbi za plej-of i Evropu. Iznenađujuće je ovog leta otišao trener Andreja Vukojević, a zamenio ga je nekadašnji igrač kluba Nenad Maksić koji je u dva navrata vodio Partizan, a radio je u Kataru i Slovenj Gradecu. Uprava Zvezde je produžila ugovore sa svim igračima iz prošle sezone, osim veteranom na golu Nemanjom Marjanovićem koji je otišao u Izrael. Na njegovo mesto je mladi Vanja Damjanović, brat levog beka Partizana Aljoše Damjanovića. U klub se posle tri godine vratio i levo krilo Uroš Simić iz Vranja. Problem za Zvezdu su dve teške povrede ligamenata kolena, desnog beka Marka Isailovića i kadetskog reprezentativca, pivota Momčila Simića. Nemanja Obradović i Miloš Pavlović bi trebalo da nose igru crveno-belih, uz efikasno desno krilo Jovana Mirkovića. Kapiten je ostao pivot Dušan Andrejević. DOLASCI: Trener Nenad Maksić, Uroš Simić (Vranje), Vanja Damjanović (Metaloplastika), Momčilo Simić (Železničar Niš), Stefan Stojinović (Železničar Niš), Filip Milošević (Lavovi), Miloš Đukić. ODLASCI: Trener Andreja Vukojević (Hapoel Ašdod, ženska ekipa), Nemanja Marjanović (Hapoel Arad). NAŠA PROGNOZA: 8. mesto RADNIČKI KRAGUJEVAC – POJAČANJA ZA SIGURNU LUKU Kragujevčani su prošle sezone imali mnogo problema s povredama, pa su u poslednjem kolu plej-auta izbegli baraž i ostali u eliti. Sada se to ne bi trebalo dovoditi u pitanje. Ostali su iskusni igrači koji su lokalni momci, poput kapitena Stefana Stanojeva, zatim levog krila Miloša Barudžića, Miloša Mutavdžića… Tim Rodoljuba Kurandića trebalo bi da ima mirniju sezone, bez bojazni od ispadanja. DOLASCI: Ivan Mihajlov (Obilić), Veljko Davidović (Kikinda), Mihajlo Knežević (Smederevo), Aleksandar Milićević (Bozen). NAŠA PROGNOZA: 9. mesto LAVOVI – NAJMLAĐI TIM LIGE DEBITUJE U ELITI