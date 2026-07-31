Pedagogija za dečje bolesti: Oduzimanje telefona, nema ‘letenja’ i viška samopouzdanja

Zna se da domaći teren daje krila, pogotovo u mlađim kategorijama. Leteli su po terenu Filip Blečić , Uroš Gugolj , Veljko Pavlović , krila Vukašin Babić i Uroš Perić , pivotmen Aleksandar Stojković , odlično su branili Vanja Radivojević i Adrijan Legat Rivera , Dušan Radanović je bio stub odbrane, a bilo je tu i minijatura i važnih sporednih uloga Filipa Markovića , Mihajla Popovića … Bod kao kuća, podstrek za nastavak šampionata i prilika da se rukometna, ali i kompletna sportska javnost, još više “zapali”.

Za Top 12 fazu potrebno je da se ne izgubi u subotu ( 19.30 ) u Šumicama protiv Italijana, a za plasman među osam najboljih selekcija Starog kontinenta biće potrebna jedna pobeda u duelima sa Francuskom ili Slovenijom.

Aleksandar Brković je sjajno vodio tim. Odmah u sedmom minutu, posle 1:5 tražio je tajm-aut, trgao svoje izabranike. Filip Blečić je povukao, razbranio se Radivojević, Pavlović pogađao kad god je bilo stani-pani.

“Loše smo otvorili utakmicu sa velikim respektom prema Nemačkoj koji ona i zaslužuje rejtingom. Nemci su svetski šampioni do 17 godina. Brzo smo se pribrali, igrali što smo se dogovorili, pokušali od svakog igrača da izvučemo maksimum. Velika je potrošnja, dobro je što je dan pauze. Sada je fokus na Italiji. To moramo da dobijemo. Bez toga ovaj remi ništa ne vredi. Naši snovi o četvrtfinalu su živi. Maštamo velike stvari i nadam se da ćemo da ih ostvarimo”, rekao je Brković posle utakmice.

Skrivale su se karte protiv Turske na otvaranju. Cilj opravdava sredstvo. Taktika je upalila.

“Prva utakmica je bila da otvorimo pobedom. Morali smo malo da kalkulišemo, ‘mažemo’ oči Nemcima, ali i drugima. Nismo selekcija koja može svih 60 minuta da igra isto kao Nemačka. Ona je naterana da igra drugačije, i to dosta drugačije. Ozbiljne stvari smo pripremili, selektor Gonzales i mi u stručnom štabu”.

(©MN Press)

Uroš Gugolj je ceo meč odigrao na srednjem beku. Dobro se poznaje sa nekadašnjim saigračem iz Voždovca Filipom Blečićem. Odrasli su zajedno, znaju kako jedan drugi diše. To se videlo na terenu. Novi igrač Partizana je malo igrao protiv Turaka, u jednom trenutku je bio i pivotmen na otvaranju. “Prevarili” smo Nemce, sakrili jednog od aduta.

“To morate da pitate Nemce da li smo ih prevarili”.

Bilo je stresno u finišu. Brković je ostao bez glasa već posle Turske.

“Iskreno, branio sam se da preuzmem ovu selekciju. Znam da ima mnogo dečjih bolesti, ali sam zadovoljan što sam na ovom mestu. Sada fokus mora da bude na Italiju. I pre prvenstva smo gledali narednog rivala”.

Igrače su ponele emocije posle meča. Odletele su na tribine, proslavili veliki bod u finišu.

“Koliko god da je ovo lepo, moraju da znaju da mora da se ispoštuje procedura, rival, EHF, pa tek onda da se slavi. Počeli smo pripreme 22. juna, izolovani smo bili u Kovilovu. Koristimo i nepopularne metode, oduzimanje telefona. Nije ni njima lako”.

Aleksandar Brković (©MN Press)

Sada je cilj spustiti igrače na zemlju, da se ne poleti. Ništa još nije urađeno. Ono najvažnije tek predstoji.

“Mi smo u decembru od ove iste Nemačke izgubili na turniru 14 razlike, kada je bilo dva puta po 25 minuta. Da smo igrali 60, plašim se da bi bilo više. Mnogi su se pitali zašto smo birali ovu grupu gde je Nemačka, ali morate nekog jakog da pobedite da biste ostvarili cilj. Spustićemo se sada na zemlju. Pričamo dosta. Ima momaka koji vole da polete, da imaju samopouzdanja i više nego što treba, ali mi smo tu u stručnom štabu da ih vratimo u kolosek”.

Širina u napadu, krila su imala više lopti, samo jedan promašaj sa unutrašnjih pozicija.

“Bio je u finišu jedan promašaj Babića. Rečeno mu je da ne sme tako da uskače, on je to uradio, uz to je dobio i dva minuta. Počeli smo loše sa guranjem u sredinu gde su Nemci najjači. Kada smo to raširili, produžili pas, bilo je bolje. U stručnom štabu insistiramo na tom pasu više i to je donelo rezultat”, zaključio je selektor kadeta Srbije.

17.00: (5,20) Pler (11,0) Tatabanja (1,22)

Filip Blečić je bio najefikasniji igrač utakmice sa devet golova. Preuzimao je odgovornost levi bek ljubljanskog Slovana, bio pokretačka snaga Orlića.

“Atmosfera je bila sjajna na Banjici. Svako ko je bio dao je doprinos. Publika nam je dala vetar u leđa kada je bilo najbitnije, kada smo imali ‘minus tri’ tri minuta pre kraja. Na početku sam iskoristio šansu, preuzeo sam odgovornost. Bilo je par grešaka, ali na kraju smo svi zadovoljni. Ušao sam na tribine posle meča, nisam mogao da izdržim. Imali smo propuštene zicere, ja sam ih imao tri, to mora da se popravi u nastavku šampionata. Verujem u sebe, promašaji me ne zaustavljaju. Nema stajanja, guraš samo… Jesu Nemci fizički dominantni, pametno igraju u odbrani. Pre nekoliko meseci smo poraženi ubedljivo od Nemačke, sada smo mnogo bolji. Rad sa Raulom i stručnim štabom daje rezultate, svi smo napredovali. I ova publika nam daje krila, neverovatan je osećaj igrati pred punom dvoranom kod kuće”, istakao je Blečić.

Uroš Gugolj je bio dirigent u napadu. U finišu mu nije ruka zadrhtala sa sedam metara”, kada je na 70 sekundi pre kraja smanjio na 26:27 i bio vesnik preokreta.

“Osećaj je neverovatan. Nemačka je jedan od konkurenata za zlato. Imao sam problema sa povredom prsta u prvom meču. Bol je postojao i sada, ali u ovakvoj atmosferi nisam mogao da dopustim da ne igram. Nemačka škola je poznata po fizičkoj spremi, ali smo uspešno parirali. Plan je bio da sprečimo kontranapade rivala, da u napadu malo smirimo. Loše smo otvorili meč, ali Srbija, Banjica, Beograd, puna hala. Proradio je u finišu srpski inat. U mnogo slučajeva i kada je bila A selekcija i sada juniorska, kada se pobedi velesila, onda usledi kiks. Mi to nećemo da dopustimo. Prijaće nam dan odmora, pa se od ranog jutra spremamo za Italiju”, istakao je organizator igre Orlića.