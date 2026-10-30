Pekersi izgubili tri lopte, ali brutalna odbrana zaustavila Panterse

Kada izgubiš tri lopte (dva fambla i presečen pas), a rivali samo jednu, a pobediš, tu nešto statistika nije u redu. Ipak, odbrana Pekersa je bila ključ, dominirala je na Lembo fildu, zaustavila jalov napad Karoline. Na kraju 27:19 za Grin Bej u prvom meču osmog kola NFL šampionata, što je peti trijumf tima Meta Leflora, ali i dalje poslednje mesto u najjačoj diviziji u ligi, Severu NFC-a.

Džordan Lav je tri četvrtine bio odličan, uspevao je da se poveže sa prvim hvatačem Kristijanom Votsonom. Vodio je domaćin sa 27:10, Pantersi su se vratili u igru u finišu, imali su i napad za eventualni produžetak, ali čelična odbrana ekipe iz Viskonsina je uštopavala napad Brajsa Janga.