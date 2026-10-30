Pekersi izgubili tri lopte, ali brutalna odbrana zaustavila Panterse
Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 08:58
Grin Bej opravdao ulogu favorita, slavio na Lembo fildu sa 27:19 u prvom meču osmog kola NFL šampionata
Kada izgubiš tri lopte (dva fambla i presečen pas), a rivali samo jednu, a pobediš, tu nešto statistika nije u redu. Ipak, odbrana Pekersa je bila ključ, dominirala je na Lembo fildu, zaustavila jalov napad Karoline. Na kraju 27:19 za Grin Bej u prvom meču osmog kola NFL šampionata, što je peti trijumf tima Meta Leflora, ali i dalje poslednje mesto u najjačoj diviziji u ligi, Severu NFC-a.
Džordan Lav je tri četvrtine bio odličan, uspevao je da se poveže sa prvim hvatačem Kristijanom Votsonom. Vodio je domaćin sa 27:10, Pantersi su se vratili u igru u finišu, imali su i napad za eventualni produžetak, ali čelična odbrana ekipe iz Viskonsina je uštopavala napad Brajsa Janga.
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Pekersi su imali čak šest “sekova” i tu je tajna uspeha, trećeg vezanog na svom Lembo fildu. I dalje nije bilo u timu Grin Beja jednog od najboljih defanzivaca lige Majke Parsonsa, koji bi uskoro mogao da se vrati na teren posle skoro jednogodišnje pauze zbog kidanja ligamenta kolena.
Nedelja, 19.00: (1,60) Detroit Lajons (14,0) Minesota Vajkings (2,55)
Džordan Lav je imao 30 dodavanja za 288 jardi, tri tačdauna pasa. Džoš Džejkobs je imao dva poentiranja, jedan trčanjem, a jedan pasom. Kristijan Votson je sakupio 113 jardi. Povredio se u prvom poluvremenu, otišao u svlačionicu, ali se vratio u igru u nastavku, i uz Metjua Goldena, bio omiljena meta Lava.
Brajs Jang je imao 23 dodavanja iz 41 pokušaja za 209 jardi, po jedan tačdaun pas i precečenu loptu. Nije imao raspoložene risivere, a solidno je trčao Čuba Habard sa 81 jadom iz 22 nošenja.
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NFL – 8. KOLO
Petak
Grin Bej Pekers - Karolina Panters 27:19 (6:3, 14:7, 7:3, 0:6)
Nedelja
19.00: (1,20) Džeksonvil Džeguars (15,0) Indijanapolis Kolts (5,40)
19.00: (1,60) Detroit Lajons (14,0) Minesota Vajkings (2,55)
19.00: (1,80) Njujork Džets (13,0) Las Vegas Rejders (2,20)
19.00: (1,20) Sinsinati Bengals (15,0) Tenesi Tajtens (5,40)
19.00: (1,30) Dalas Kaubojs (15,0) Arizona Kardinals (4,00)
19.00: (1,60) Bafalo Bils (14,0) Baltimor Rejvens (2,55)
19.00: (1,60) Pitsburg Stilers (14,0) Klivlend Brauns (2,55)
19.00: (1,70) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Atlanta Falkons (2,40)
22.05: (1,40) Los Anđeles Rems (14,0) Los Anđeles Čardžers (3,35)
22.25: (2,20) Denver Bronkos (13,0) Kanzas Siti Čifs (1,80)
22.25: (3,75) Majami Dolfins (14,0) Nju Ingland Petrriots (1,35)
Ponedeljak
02.20: (1,45) Vašington Komanders (14,0) Filadelfija Igls (3,10)
Utorak
02.15: (1,60) Sijetl Sihoks (14,0) Čikago Bers (2,55)
***kvote su podložne promenama