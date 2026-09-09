Pobeda je manje bitna: Ako si dosadan, letiš
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 18:38
Majkl Venom Pejdž završio je saradnju sa UFC-om nakon što je u šest nastupa u prestižnoj organizaciji ostvario pet pobeda.
Karijera Majkla Venoma Pejdža u UFC-u može se reći da je rezultatski izgledala veoma dobro. Odradio je šest borbi, u pet je slavio, ali posle poslednjeg trijumfa, četvrtog u nizu, put njega i elitne promocije se razišao.
I dok se neki pitaju kako je to moguće, pa, jednostavno, samo rezultati ipak neće da te odvedu daleko, već pored pobeda moraš da pružiš i zanimljive borbe.
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Iako dosta UFC vesti jednostavno ne izađe odmah u javnost, već sve ostane na nivou spekulacija, dok organizacija ništa ne potvrđuje, ovog puta je prvi čovek UFC-a, Dejna Vajt, neutralisao sve dileme javnosti. Na pitanje o nejasnoćama oko statusa MVP-a, jasno je stavio do znanja da li je Britanac i dalje član prestižne organizacije.
"Šta tu nije jasno? Mislim da je sasvim rečeno da mu ugovor neće biti produžen i da će biti uklonjen sa rang-liste jer više nije deo rostera".
Jasno je bilo i Pejdžu da u organizaciji nisu zadovoljni njegovim nastupima, posebno nakon što posle poslednje dve pobede nije dobio priliku za intervju u kavezu.
"Verovatno se sve svodi na pitanje da li je UFC zadovoljan mnome ili nije. Isto je bilo i posle moje poslednje borbe protiv Sema Patersona, kada nisu bili zadovoljni mojim nastupom. I dalje mislim da nije bilo potrebe da se napravi nešto takvo, jer se time samo dodatno skreće pažnja na celu situaciju, umesto da mi se dozvoli da kažem nekoliko stvari i završim. Ali možda je upravo to svima dalo odgovor na pitanje šta UFC zaista misli o meni".
Venom Pejdž prvi meč u UFC-u odradio je 2024. godine, a stigao je kao jedan od najatraktivnijih boraca koja su se takmičila izvan prestižne organizacije. Imena koja je pobeđivao zaista nisu za podcenjivanje. Osim jedinog poraza od Ijana Gerija, Britanac je pobeđivao Kevina Holanda, Šaru Magomedova, Džareda Kanonijera, Sema Patersona i Nursultona Ruzibojeva.
Ipak, dobili smo potpuno drugačijeg borca od onog kakav je bio u Belatoru, a pobeda koju je za vikend ostvario protiv Ruzibojeva, u kojoj je za 15 minuta pogodio samo 12 značajnih udaraca i stigao do trijumfa bez preterane tuče, presudila je da mu organizacija ne ponudi novi ugovor.
I nije Britanac prvi kojeg je zadesila ista sudbina. Njegov zemljak Muhamed Mokajev dobio je otkaz u organizaciji nakon što je imao skor 12-0, a posle sedme pobede u UFC-u zbog neaktivnog stila borenja organizacija mu nije ponudila produžetak saradnje.
Ostaje da se vidi gde će Venom Pejdž sada nastaviti karijeru, a jednu ponudu već ima, i to iz organizacije u kojoj je Mokaev trebalo da odradi borbu u maju - Džejk Polove MVP promocije.
"Mislim da je vreme da dovedemo MVP u MVP", napisao je influenser na društvenim mrežama.