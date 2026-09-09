Pobeda je manje bitna: Ako si dosadan, letiš

Iako dosta UFC vesti jednostavno ne izađe odmah u javnost, već sve ostane na nivou spekulacija, dok organizacija ništa ne potvrđuje, ovog puta je prvi čovek UFC-a, Dejna Vajt, neutralisao sve dileme javnosti. Na pitanje o nejasnoćama oko statusa MVP-a, jasno je stavio do znanja da li je Britanac i dalje član prestižne organizacije.

"Šta tu nije jasno? Mislim da je sasvim rečeno da mu ugovor neće biti produžen i da će biti uklonjen sa rang-liste jer više nije deo rostera".

Jasno je bilo i Pejdžu da u organizaciji nisu zadovoljni njegovim nastupima, posebno nakon što posle poslednje dve pobede nije dobio priliku za intervju u kavezu.

"Verovatno se sve svodi na pitanje da li je UFC zadovoljan mnome ili nije. Isto je bilo i posle moje poslednje borbe protiv Sema Patersona, kada nisu bili zadovoljni mojim nastupom. I dalje mislim da nije bilo potrebe da se napravi nešto takvo, jer se time samo dodatno skreće pažnja na celu situaciju, umesto da mi se dozvoli da kažem nekoliko stvari i završim. Ali možda je upravo to svima dalo odgovor na pitanje šta UFC zaista misli o meni".

Venom Pejdž prvi meč u UFC-u odradio je 2024. godine, a stigao je kao jedan od najatraktivnijih boraca koja su se takmičila izvan prestižne organizacije. Imena koja je pobeđivao zaista nisu za podcenjivanje. Osim jedinog poraza od Ijana Gerija, Britanac je pobeđivao Kevina Holanda, Šaru Magomedova, Džareda Kanonijera, Sema Patersona i Nursultona Ruzibojeva.