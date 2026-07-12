Pobeda za kraj Lige nacija koju treba što pre zaboraviti

U rezultatski nevažnom meču, Holandija je lako položila oružje u Areni jer je ranijim pobedama obezbedila plasman među osam najboljih i igranje na završnom turniru u Kini. Raduje povratak Aleksandre Uzelac koja se u poslednje vreme mučila sa povredom, ali se večeras vratila u startnu postavu i završila meč sa 17 poena, dok je Anja Zubić nanizala 12.

Pobeda na kraju će teško zamaskirati slab utisak koji je srpska reprezentacija ostavila u Ligi nacija. Samo dve pobede u prvih osam mečeva su podsetile na prošlo leto kada je Srbija do povratka Tijane Bošković imala skor 0-8 i pretilo joj je ispadanje. Ovog leta je slika za nijansu bolja, ali je bilo više štete nego koristi. Pogotovo zbog teške povrede Maše Kirov koja je sinoć pokidala ligamente kolena i neće je biti nekoliko meseci na terenu.

Dao je Zoran Terzić šansu brojnim igračicama ovog leta, neke su je možda iskoristile, ali većina nije. Srbija bi trebalo što pre da zaboravi ovo takmičenje i da se fokusira na pripreme za Evropsko prvenstvo koje počinje krajem avgusta. Biće to potpuno drugačiji tim jer su Tijana Bošković i Maja Ognjenović od starta u trenažnom procesu i vodiće Srbiju kao glavni aduti na tom prvenstvu.