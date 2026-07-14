Pogačar dominira na Turu i divi se Novaku: Kad mi zvižde, mislim na Đokovića i njegov čelični mentalitet

Nije ovo prednost koja mu garantuje pobedu, ali svakako da jeste značajna razlika i da momak iz Klaneca pedala kao petom trijumfu na Turu, ali ono što će definitivno skrenuti pažnju javnosti jeste njegova izjava posle današnje trke u kojoj je istakao da se divi Novaku Đokoviću.

"Kada mi zvižde na stazi, zapravo zvižde svima, jer nikada ne znamo ko je meta, pošto se svi krećemo zajedno. U tim momentima uvek pomislim na Tenis i na Novaka Đokovića, kao i na njegov čelični mentalitet", naglasio je Slovenac.

Pogačar je potom objasnio zbog čega u tim trenucima pred očima ima najboljeg tenisera svih vremena.

"Mislim da je imao tešku i veliku karijeru upravo zbog toga, zbog zvižduka i neopravdane mržnje i u tim trenucima je najbolji. Zbog toga, kad god mi zvižde, uvek pomislim na Novaka Đokovića. U biciklizmu nema toliko zvižduka, recimo da 99 posto ljudi pruža podršku svima. Vidim ljude pored puta i imamo primer kako pored stoji porodica u kojoj svako od članova nosi dres drugog tima - Visme, FDŽ, Emirejtsa... Svako ima svog favorita", zaključio je Pogačar.

Takmičare sutra očekuje 11. etapa na ovogodišnjem Turu. Pred biciklistima je deonica duga 161,3 kilometara, a pobednika će odlučivati završni sprint. S obzirom na to da je konfiguracija terena potpuno ravničarska, biće to dan u kojem će glavni favoriti malo odmoriti i spremiti se za drugu polovinu Tura u kojoj slede pravi izazovi.