Posle pobede u Beogradu, poznata nova protivnica Nikolije Milošević
Vreme čitanja: 1min | pet. 25.09.26. | 17:21
Prisila Kačoeira naći će se naspram srpske borkinje 7. novembra u Las Vegasu
Pre samo dva meseca debitovala je pobedom u UFC-u pred domaćom publikom u Beogradskoj areni, a sada je već poznat i naredni izazov za Nikoliju Milošević u najjačoj MMA organizaciji na svetu.
Naspram srpske borkinje 7. novembra u UFC Apeks centru u Las Vegasu naći će se Prisila Kačoeira, iskusna Brazilka koja je već osam godina deo UFC rostera.
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Kačoeira nosi nadimak „Zombi devojka“, koji joj i pristaje zbog činjenice da dugo niko nije uspevao da je nokautira. To se promenilo prošle godine, kada ju je Džoselin Edvards prvi put u karijeri zaustavila udarcima, već u prvoj rundi. Ipak, Brazilka se trenutno nalazi u nezavidnoj situaciji, pošto je vezala tri poraza, pa bi novi neuspeh mogao dodatno da ugrozi njen status u organizaciji.
Sa druge strane, Milošević je 1. avgusta imala debitantski nastup iz snova, kada je u prvoj rundi nokautirala Hejli Kovan. Duel sa iskusnom protivnicom sada predstavlja novu priliku za srpsku borkinju da napravi ozbiljan korak napred i dodatno se nametne UFC-u.
Milošević je tokom amaterske karijere dva puta osvajala svetsko, a jednom evropsko prvenstvo u MMA, dok joj za sada i profesionalni put ide u najboljem mogućem smeru.
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Priredbu na kojoj će nastupati srpska borkinja predvodiće duel Gabrijela Bonfima i Šona Brejdija u velter kategoriji.