Posle pobede u Beogradu, poznata nova protivnica Nikolije Milošević

Kačoeira nosi nadimak „Zombi devojka“, koji joj i pristaje zbog činjenice da dugo niko nije uspevao da je nokautira. To se promenilo prošle godine, kada ju je Džoselin Edvards prvi put u karijeri zaustavila udarcima, već u prvoj rundi. Ipak, Brazilka se trenutno nalazi u nezavidnoj situaciji, pošto je vezala tri poraza, pa bi novi neuspeh mogao dodatno da ugrozi njen status u organizaciji.

Sa druge strane, Milošević je 1. avgusta imala debitantski nastup iz snova, kada je u prvoj rundi nokautirala Hejli Kovan. Duel sa iskusnom protivnicom sada predstavlja novu priliku za srpsku borkinju da napravi ozbiljan korak napred i dodatno se nametne UFC-u.

Milošević je tokom amaterske karijere dva puta osvajala svetsko, a jednom evropsko prvenstvo u MMA, dok joj za sada i profesionalni put ide u najboljem mogućem smeru.

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Priredbu na kojoj će nastupati srpska borkinja predvodiće duel Gabrijela Bonfima i Šona Brejdija u velter kategoriji.