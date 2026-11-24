Radnički u Regionalnoj vaterpolo ligi, ali i Ligi šampiona, gazi redom. Kragujevački klub je u društvu najboljih ostvari četiri pobede u isto toliko kola, već je prošao među osam najboljih na Starom kontinentu. U regionalnom takmičenju ima 14/14! Za vikend je prvo deklasirao Šabac sa 19:6 (domaćin igrao bez centra i držao se do poluvremena), a potom dobio i Valis sa 17:12na svom bazenu, jer su Valjevci zbog problema kod kuće pristali da igraju u gostima.

Sava Ranđelović dominirao je protiv Šapčana, postigao je pet pogodaka i nije imao nijedan promašaj, dok je centar Nikola Murišić spakovao pet komada Valjevcima.

Novi Beograd je vikend zatvorio pobedom nad Budvom od 20:11, međutim, pre toga ga je na krivoj nozi uhvatio Primorac. Kotorani su iznenadili srpskog vicešampiona, slavili su na “11. aprilu” sa 13:11. Jusuke Inaba i Balša Vučković bili su trostruki strelci u pobedi crnogorskog predstavnika, a srpski centar Nemanja Ubović dvostruki. Imao je i pet izborenih isključenja.

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Vasilije Martinović biće najveća uzdanica novobeogradskog kluba na finalnom turniru Kupa Srbije, kombinovano u dva pomenuta susreta dao je 13 golova i samo u tri navrata nije bio precizan…

Što se tiče Primorca, on se opasno približio Novom Beogradu i Šapcu, biće im glavni i verovatno jedini konkurent za odlazak na finalni turnir Regionalne vaterpolo lige. Kotorani zaostaju jednu pobedu iliti tri boda za srpskim klubovima, koji se, uz Jadran iz Herceg Novog i kragujevačkog Radničkog, trenutno nalaze u zoni plej-ofa.

Valis će na finalnom turniru Kupa Srbije biti autsajder, ostvario je istorijski rezultat i u polufinalu će mu rival biti Radnički. Za vikend je mogao da stekne bolji uvid kola je razlika u mogućnostima, a prethodno je tukao Nais sa 12:11. Najslabiji vikend imao je Partizan, međutim, igrali su crno-beli prilično dobro, iako su prvo izgubili od Budve, koja je trijumfovala tek posle izvođenja peteraca sa ukupnim rezultatom 17:16, a potom od Primorca sa 11:10.

Banjica je bila ispunjena protiv Primorca, imali su vaterpolisti Partizana veliku podršku. Grobari su organizovano došli i potencijalno tako najavili i dolazak na finalni turnir Kupa Srbije. Tamo će se naći i vaterpolistkinje i u polufinalu igrati protiv Crvene zvezde, a taj duel biće uvertira za obračun sedmostrukog evropskog prvaka sa Novim Beogradom.