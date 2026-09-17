Premijera Bilsa na novom stadionu od 1.700.000.000 dolara

Džoš Alen je i u Teksasu pokazao da je čovek-tim. Kada igra na MVP nivou, nema zime za franšizu iz države Njujork. Hjuston ima na papiru najbolju odbranu lige sa odličnim „pas rašerima“ Vilom Andersonom i Danijelom Hanterom, pojačani ove sezone za veterana, povratnika Džedeona Klaunija.

02.15: (1,45) Bafalo Bils (14,0) Detroit Lajons (3,10)

Ipak, domaćin nije imao rešenja za Alena koji je igrao kao sat. I odbrana Bilsa je uradila svoj deo posla, dva puta je primorala Si Džej Strouda na izgubljenu loptu, od kojih je jedna donela pobedu u finišu, kada je Hjuston pretio da preokrene i slavi pred svojim navijačima.

Napad Detroita sa Džeredom Gofom nije blistao pre četiri dana. Vodili su Lajonsi sa 21:0. Činilo se da će lako da slome otpor autsajdera iz Luizijane, ali je usledila rapsodija kvoterbeka Nju Orleansa Tejlora Šaga kompanije i umalo preokret na Ford Fildu.

Bafalo ima jak domaći teren, teško se pobeđuje u ovom gradu u blizini Nijagarinih vodopada, a Bilsi će imati premijeru na novom velelepnom Hajmark stadionu kapaciteta oko 62.000 gledalaca, čija je izgradnja završena krajem juna ove godine, a koji je koštao 1.700.000.000 dolara.

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NFL – 2. KOLO

Petak

02.15: (1,45) Bafalo Bils (14,0) Detroit Lajons (3,10)

Nedelja

19.00: (2,30) Atlanta Falkons (13,0) Karolina Panters (1,75)

19.00: (1,30) Baltimor Rejvens (15,0) Nju Orleans Sejnts (4,00)

19.00: (1,65) Hjuston Teksans (13,0) Sinsinati Bengals (2,50)

19.00: (2,55) Njujork Džets (14,0) Grin Bej Pekers (1,60)

19.00: (1,55) Nju Ingland Petriots (14,0) Pitsburg Stilers (2,70)

19.00: (1,45) Čikago Bers (14,0) Minesota Vajkings (3,10)

19.00: (1,25) Tampa Bej Bakanirs (15,0) Klivlend Brauns (4,60)

19.00: (4,00) Tenesi Tajtens (15,0) Filadelfija Igls (1,30)

22.05: (1,40) Los Anđeles Čardžers (14,0) Las Vegas Rejders (3,35)

22.05: (1,70) Denver Bronkos (13,0) Džeksonvil Džeguars (2,40)

22.25: (2,70) Arizona Kardinals (14,0) Sijetl Sihoks (1,55)

22.25: (1,10) San Francisko Fortinajners (17,0) Majami Dolfins (8,25)

22.25: (1,55) Dalas Kaubojs (14,0) Vašington Komanders (2,70)

Ponedeljak

02.20: (1,40) Kanzas Siti Čifs (14,0) Indijanapolis Kolts (3,35)

Utorak

02.15: (1,30) Los Anđeles Rems (15,0) Njujork Džajants (4,00)

***kvote su podložne promenama