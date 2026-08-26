Premijera crno-belih za zaborav, popravni u Skoplju protiv Lazarovog Alkaloida

Šef stručnog štaba crno-belih Raul Gonzales svestan je da njegov tim nije blistao na premijeri u regionalnom takmičenju. “ Utakmica protiv Eurofarm Pelistera je bila naša prva u novoj sezoni. Otvorili smo meč manje-više dobro, ali smo kasnije sa promenama ušli u problem, posebno u fazi napada gde smo morali da budemo efikasniji. Prvo poluvreme nije bilo dobro, posebno poslednjih 10 minuta, ali mislim da smo u drugom popravili utisak. Smanjili smo broj grešaka, ali činjenica je da moramo još mnogo da radimo. Imamo probleme sa povredama na poziciji levog beka, to je takođe uticalo na našu igru. Možemo da igramo mnogo bolje i sigurno da ćemo podići kvalitet igre ”, rekao je španski stručnjak.

U analizi protivnika Gonzales je istakao kontranapad kao najveću pretnju po gol crno-belih.

“Moramo biti oprezni protiv Alkaloida, jer je kontranapad glavno oružje. Ima iskusne igrače, odlično vođene od strane Kirila Lazarova i biće to pravi test za nas. Alkaloid ima puno reprezentativaca u sastavu, čvrstu odbranu, ali i igrače koji odlično šutiraju sa distance. Ovo će biti prava provera, da vidimo na kom smo nivou u ovom trenutku”, istakao je Gonzales.

Četvrtak, 19.00: (1,25) Kil (10,0) Lemgo (4,90)

Tobijas Vagner je blistao na debiju u dresu Partizana sa deset pogodaka, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim ostvari pozitivan rezultat u Bitolju.

“Očigledno je da moramo da poradimo na efikasnosti u šutu, ali takođe moramo da budemo disciplinovani u taktičkom smislu i bolji u fazi odbrane. Svakako, kvalitet šuta i ideje u napadu moramo što pre da poboljšamo. Alkaloid ima kvalitetan tim, sa puno igrača koji su deo nacionalnog tima Makedonije. Ekipa su koja puno trči, brzo trči i moramo biti spremni da se brzo vraćamo nazad posle napada kako ne bismo dozvolili da dođu do lakih golova”, poručio je austrijski reprezentativac.

REGIONALNA RUKOMETNA LIGA – 2. KOLO

Sreda

18.00: Eurofarm Pelister – Lovćen

19.00: Alkaloid – Partizan

19.00: Budva – Ohrid

Odloženo: Dinamo Pančevo – Vardar

Slobodni su Vojvodina i Dubočica