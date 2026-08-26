Premijera crno-belih za zaborav, popravni u Skoplju protiv Lazarovog Alkaloida
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 09:22
“Moramo biti oprezni jer je kontranapad glavno oružje našeg rivala. Ima iskusne igrače, odlično vođene od strane Kirila Lazarova i biće to pravi test za nas”, istakao je trener Partizana Raul Gonzales pred današnji (19.00) meč drugog kola Regionalne lige
Nije blistao Partizan na startu sezone u Regionalnoj rukometnoj ligi. Poraz od Eurofarm Pelistera u Bitolju pre četiri dana pokazao je da mnogo toga ne štima u crno-belom taboru. Doduše, tim Raula Gonzalesa je potpuno nov, treba vremena da stvari dođu na svoje. Za dve nedelje startuje Liga šampiona kada u Pionir stiže Fikse Berlin, a do tada će srpski prvak imati tri utakmice.
Prva je današnji (19.00) duel na skopskoj Autokomandi protiv Alkaloida u drugom kolu novoformiranog takmičenja. Domaćina s klupe predvodi legendarni Kiril Lazarov, a drugu sezonu plavi dres nosi srpski reprezentativac Uroš Borzaš.
Izabrane vesti
Šef stručnog štaba crno-belih Raul Gonzales svestan je da njegov tim nije blistao na premijeri u regionalnom takmičenju.
“Utakmica protiv Eurofarm Pelistera je bila naša prva u novoj sezoni. Otvorili smo meč manje-više dobro, ali smo kasnije sa promenama ušli u problem, posebno u fazi napada gde smo morali da budemo efikasniji. Prvo poluvreme nije bilo dobro, posebno poslednjih 10 minuta, ali mislim da smo u drugom popravili utisak. Smanjili smo broj grešaka, ali činjenica je da moramo još mnogo da radimo. Imamo probleme sa povredama na poziciji levog beka, to je takođe uticalo na našu igru. Možemo da igramo mnogo bolje i sigurno da ćemo podići kvalitet igre”, rekao je španski stručnjak.
U analizi protivnika Gonzales je istakao kontranapad kao najveću pretnju po gol crno-belih.
“Moramo biti oprezni protiv Alkaloida, jer je kontranapad glavno oružje. Ima iskusne igrače, odlično vođene od strane Kirila Lazarova i biće to pravi test za nas. Alkaloid ima puno reprezentativaca u sastavu, čvrstu odbranu, ali i igrače koji odlično šutiraju sa distance. Ovo će biti prava provera, da vidimo na kom smo nivou u ovom trenutku”, istakao je Gonzales.
Četvrtak, 19.00: (1,25) Kil (10,0) Lemgo (4,90)
Tobijas Vagner je blistao na debiju u dresu Partizana sa deset pogodaka, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim ostvari pozitivan rezultat u Bitolju.
“Očigledno je da moramo da poradimo na efikasnosti u šutu, ali takođe moramo da budemo disciplinovani u taktičkom smislu i bolji u fazi odbrane. Svakako, kvalitet šuta i ideje u napadu moramo što pre da poboljšamo. Alkaloid ima kvalitetan tim, sa puno igrača koji su deo nacionalnog tima Makedonije. Ekipa su koja puno trči, brzo trči i moramo biti spremni da se brzo vraćamo nazad posle napada kako ne bismo dozvolili da dođu do lakih golova”, poručio je austrijski reprezentativac.
REGIONALNA RUKOMETNA LIGA – 2. KOLO
Sreda
18.00: Eurofarm Pelister – Lovćen
19.00: Alkaloid – Partizan
19.00: Budva – Ohrid
Odloženo: Dinamo Pančevo – Vardar
Slobodni su Vojvodina i Dubočica