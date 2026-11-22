Anđelković je stigao u Tuluz 2010. godine. Bio je kapiten, pomoćnik trenera, a godinama je na klupi tima koji ima jedan od najmanjih budžeta u ligi, ali je uvek u vrhu jakog šampionata Francuske, gde su dominantni PSŽ, Nant i Monpelje.

17.00: (2,85) Tuluz (8,00) Monpelje (1,60)

Popularni Deni je tri puta bio izabran za najboljeg trenera u Francuskoj. Posle nekoliko odličnih sezona, četvrtih mesta i izborene EHF Lige Evrope, prošla je bila nešto slabija, tek sedmo mesto, bez igranja međunarodnih takmičenja.

Tuluz je loše počeo ovaj šampionat Frabncuske, ali je ušao u formu, sad je na devetoj poziciji sa skorom 5-5, a ima tri pobede u prethodna četiri kola.

Boje Tuluza brane i nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Nemanja Ilić i desno krilo Orlova Uroš Kojadinović. Ilić je ove godine produžio ugovor do čak 2030. godine sa sadašnjim klubom u kojem je više od decenije i gde će izvesno i da završi karijeru, dok Kojadinović u junu napušta Tuluz i seli se u šampiona Portugalije, Sporting iz Lisabona i menja fantastičnog Kika Kostu koji prelazi u nemački Flensburg.