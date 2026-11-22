Pričalo se o Nantu, ali Danijel Anđelković ne menja sredinu, u Tuluzu do 2029. godine
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 13:11
Srpski stručnjak potpisao novi dvogodišnji ugovor sa sadašnjim klubom
Nikad siromašnija srpska trenerska struka u inostranstvu. Imamo Borisa Rojevića u Ohridu, Alema Toskića u mađarskom Čurgu, Gorana Cvetkovića u švajcarskom Pfadi Vinterturu… Jedini naš stručnjak u Francuskoj, drugom najjačem šampionatu na svetu, Danijel Anđelković, ne menja sredinu.
Iako je bilo glasina o interesovanju Nanta i Monpeljea, Lazarevčanin je produžio ugovor sa sadašnjim klubom Tuluzom na dve godine. Stari mu je isticao u junu 2027. godine, a u upravi kluba su prezadovoljni radom srpskog stručnjaka koji je u ovom klubu završio igračku i počeo trenersku karijeru.
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Anđelković je stigao u Tuluz 2010. godine. Bio je kapiten, pomoćnik trenera, a godinama je na klupi tima koji ima jedan od najmanjih budžeta u ligi, ali je uvek u vrhu jakog šampionata Francuske, gde su dominantni PSŽ, Nant i Monpelje.
17.00: (2,85) Tuluz (8,00) Monpelje (1,60)
Popularni Deni je tri puta bio izabran za najboljeg trenera u Francuskoj. Posle nekoliko odličnih sezona, četvrtih mesta i izborene EHF Lige Evrope, prošla je bila nešto slabija, tek sedmo mesto, bez igranja međunarodnih takmičenja.
Tuluz je loše počeo ovaj šampionat Frabncuske, ali je ušao u formu, sad je na devetoj poziciji sa skorom 5-5, a ima tri pobede u prethodna četiri kola.
Boje Tuluza brane i nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Nemanja Ilić i desno krilo Orlova Uroš Kojadinović. Ilić je ove godine produžio ugovor do čak 2030. godine sa sadašnjim klubom u kojem je više od decenije i gde će izvesno i da završi karijeru, dok Kojadinović u junu napušta Tuluz i seli se u šampiona Portugalije, Sporting iz Lisabona i menja fantastičnog Kika Kostu koji prelazi u nemački Flensburg.