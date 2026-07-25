Problem za vodeći dvojac u Mađarskoj: Hamilton i Antoneli kažnjeni sa po tri mesta unazad

Odlukom sudija, Hamilton je dobio kaznu od tri mesta pomeranja unazad zbog ometanja, pa će startovati sa petog mesta. Tako je njegov timski kolega Šarl Lekler preuzeo drugu poziciju, dok su se za po jedno mesto unapred pomerili i Pjastri i Maks Verstapen u Red Bulu.

Mladi Italijan je tokom svog poslednjeg pokušaja da popravi startnu poziciju za nedeljnu trku na Hungaroringu naišao na žute zastave u poslednjoj krivini, kada se na stazi okrenuo Verstapen. Po prolasku kroz cilj Antoneli je popravio vreme, ostao je četvrti, ali su sudije pokrenule istragu kako bi procenile da li je dovoljno usporio kada je prolazio kroz krivinu pod žutim zastavama.

Ispostavilo se da vozač Mercedesa to nije učinio, ali i da je bio brži u toj krivini nego u prethodnom pokušaju. Zbog kazne pomeranja tri mesta unazad, Antoneli će u nedelju umesto sa četvrte pozicije trku morati da započne sa sedme, odmah iza timskog kolege Džordža Rasela.

Pošto je Hungaroring poznat po manjku prilika za preticanje, dvojicu vodećih vozača u generalnom plasmanu, u nedelju od 15 časova očekuje jako težak zadatak da nadoknade izgubljene pozicije.

PIŠE: Maja Nakaradić