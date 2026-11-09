Prvi odlazak iz Partizana: Miloš Kos se vratio u Bundesligu

Ambiciozni projekat RK Partizan je doživeo krah posle promena na izborima u Srbiji 25. oktobra. Predsednik Miljan Žugić je podneo ostavku, kao što ste mogli da pročitate na Mozzart Sportu pre pet dana, a sidro je digao i trener Raul Gonzales.

Očekivalo se da će stranci prvi da napuste Humsku, ali kako saznajemo, prvi rukometaš koji je otišao iz crno-belog tabora je Miloš Kos. Reprezentativac Srbije se vraća u Bundesligu, potpisao je ugovor sa poslednjeplasiranim timom najjače lige na svetu, Veclarom. Pokušaće sa timom iz pokrajine Hesen da izbori opstanak.