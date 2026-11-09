Prvi odlazak iz Partizana: Miloš Kos se vratio u Bundesligu

Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 21:49
Levi bek crno-belih potpisao ugovor sa Veclarom, saznaje Mozzart Sport
Ambiciozni projekat RK Partizan je doživeo krah posle promena na izborima u Srbiji 25. oktobra. Predsednik Miljan Žugić je podneo ostavku, kao što ste mogli da pročitate na Mozzart Sportu pre pet dana, a sidro je digao i trener Raul Gonzales.
Očekivalo se da će stranci prvi da napuste Humsku, ali kako saznajemo, prvi rukometaš koji je otišao iz crno-belog tabora je Miloš Kos. Reprezentativac Srbije se vraća u Bundesligu, potpisao je ugovor sa poslednjeplasiranim timom najjače lige na svetu, Veclarom. Pokušaće sa timom iz pokrajine Hesen da izbori opstanak.
Izabrane vesti
Kos je početkom godina kao veliko pojačanje potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. Mučile su ga povrede prethodne dve sezone, pa nije bio onaj stari bombarder iz Kozarske Dubice. Prethodnu godinu i po je branio boje Erlangena koji je napustio kao slobodan igrač. Pre toga se afrmisao u Zagrebu, a u orbitu ga je izbacio najbolji klub u Bosni i Hercegovini, Izviđač iz Ljubuškog.
Veclar se muči nekoliko godina. Nije mu išlo ni prošle sezone kada je brzo kormilo napustio proslavljeni Srbin Momir Ilić. I ove sezone samo dva boda u Bundesligi (uz devet poraza), jedini je tim bez trijumfa u nemačkoj eliti.
Reprezentativac Srbije traži formu pred Svetsko prvenstvo sredinom januara u Nemačkoj, gde se od momka iz Kozarske Dubice mnogo očekuje. Letos ga je prelom prsta desne ruke odvojio od terena dva meseca.
Sigurno je da će Miloš Kos biti samo jedan u nizu rukometaša koji će u narednim danima da napusti crno-beli tabor...