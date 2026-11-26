Puklo u Stilersima: Veliki Rodžers dobio otkaz, veteran ispalio otrovne strelice ka treneru
Vreme čitanja: 3min | čet. 26.11.26. | 08:48
Eron je prvo zamenjen na poziciji startnog kvoterbeka, a posle gostovanja kod Peta Mekafija je otpušten
Centralna tema u medijima „preko bare” je otkaz u Pitsburg Stilersima za legendarnog kvoterbeka, osvajača Superboula, četvorostrukog MVP lige, Erona Rodžersa. Posle dva vezana poraza Čeličnih iz Pensilvanije, koji su doveli u pitanje plasman u plej-of, glavni trener Majk Mekarti je odlučio da promeni vođu napada, da u meču sa Denverom u petak kvoterbek tima iz Pensilvanije bude Mejson Rudolf.
To se naravno nije dopalo legendarnom asu. Tinjao je tokom sezone sukob sa glavnim trenerom Mekartijem, koji ga je trenirao u Grin Bej Pekersima i sa kojima su zajedno osvojili trofej Vinsa Lombardija 2010. godine.
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Nije Rodžers baš slušao učitelja, često je na svoju ruku menjao akcije koje je „nacrtao” Mekarti. Posle poraza od Filadelfije u lokalnom dvoboju (16:19) u nedelju došlo je do kurcšlusa. Rodžers je u „Pet Mekafi šouu”, koji vodi nekadašnji panter u NFL-u Pet Mekafi, uzeo reč, optužujući Mekartija da je spavao i hrkao na treninzima. Pale su teške reči u veoma gledanom podkastu gde veliki as često govori i objavljuje ekskluzive.
19.00: (2,20) Detroit Lajons (13,0) Čikago Bers (1,80)
Sukob njih dvojice traje dugo. Mekarti je između redova optužio Rodžersa da mu je smestio otkaz u Pekersima 2018. godine. Činilo se da su ove godine ratne sekire zakopane pošto je Pitsburg umesto dugogodišnjeg stratega Majka Tomlina pomalo iznenađujuće izabrao Mekartija. Dobro su Stilersi krenuli sezonu, imali su skor 6-2, ali dva vezana poraza su otvorila Pandorinu kutiju u taboru Čeličnih. Odmah posle gostovanja Rodžersa kod Peta Mekafija, Stilersi su otpustili velikog asa, jednog od najvećih kvoterbekova u istoriji.
Ovo verovatno znači i kraj karijere za Rodžersa, koji je najavljivao početkom godine da će mu ova sezona biti poslednja. Bio bi to odlazak u penziju budućeg člana Kuće slavnih, poslednjeg Mohikanca iz stare garde kvoterbekova gde su bili još Pejton Mening, Tom Brejdi, Dru Bris, Ilaj Mening, Met Rajan, Filip Rivers i nešto mlađi Rasel Vilson.
Rodžers je sad slobodan agent i postoji mogućnost, doduše ne velika, da do kraja sezone ode negde, pre svega u Nju Ingland Patriotse kojima panično treba kvoterbek u borbi za plej-of posle teže povrede startnog vođe napada Drejk Meja.
22.30: (1,20) Dalas Kaubojs (15,0) Filadelfija Igls (5,40)
Rodžers je početkom godine potpisao novi jednogodišnji ugovor sa Stilersima vredan 22.000.000 dolara. Prošle sezone je vodio Pitsburg do plej-ofa, ali je usledio poraz od Hjustona na svom terenu u „vajld kard” vikendu. Pre toga je bio veoma neuspešan za dve godine u Njujork Džetsima, a ostaće upamćen kao legendarni kvoterbek Grin Bej Pekersa gde je proveo najlepše trenutke karijere na Lembo fildu, osvojio Superboul, četiri puta bio najbolji igrač lige, oborio brojne rekorde...
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NFL – 12. KOLO
Četvrtak
Los Anđeles Rems – Grin Bej Pekers 26:13 (6:3, 7:10, 7:0, 6:0)
19.00: (2,20) Detroit Lajons (13,0) Čikago Bers (1,80)
22.30: (1,20) Dalas Kaubojs (15,0) Filadelfija Igls (5,40)
Petak
02.20: (1,70) Bafalo Bils (13,0) Kanzas Siti Čifs (2,40)
21.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Denver Bronkos (1,60)
Nedelja
19.00: (1,40) Hjuston Teksans (14,0) Balitmor Rejvens (3,35)
19.00: (3,10) Indijanapolis Kolts (14,0) Njujork Džajants (1,45)
19.00: (2.70) Majami Dolfins (14,0) Njujork Džets (1,55)
19.00: (1,10) Džeksonvil Džeguars (17,0) Tenesi Tajtens (8,25)
19.00: (1,20) Sinsinati Bengals (15,0) Nju Orleans Sejnts (5,40)
19.00: (1,40) Minesota Vajkings (14,0) Atlanta Falkons (3,35)
22.05: (2,20) Los Anđeles Čardžers (13,0) Nju Ingland Petriots (1,80)
22.25: (1,70) San Francisko Fortinajners (13,0) Sijetl Sihoks (2,40)
22.25: (3,70) Arizona Kardinals (14,0) Vašingtin Komanders (1,35)
Ponedeljak
02.20: (1,55) Klivlend Brauns (14,0) Las Vegas Rejders (2,70)
Utorak
02.15: (1,70) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Karolina Panters (2,40)
***kvote su podložne promenama