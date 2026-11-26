Centralna tema u medijima „preko bare” je otkaz u Pitsburg Stilersima za legendarnog kvoterbeka, osvajača Superboula, četvorostrukog MVP lige, Erona Rodžersa. Posle dva vezana poraza Čeličnih iz Pensilvanije, koji su doveli u pitanje plasman u plej-of, glavni trener Majk Mekarti je odlučio da promeni vođu napada, da u meču sa Denverom u petak kvoterbek tima iz Pensilvanije bude Mejson Rudolf.

To se naravno nije dopalo legendarnom asu. Tinjao je tokom sezone sukob sa glavnim trenerom Mekartijem, koji ga je trenirao u Grin Bej Pekersima i sa kojima su zajedno osvojili trofej Vinsa Lombardija 2010. godine.