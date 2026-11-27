Radnički i(li) Novi Beograd će biti na gubitku, Partizan može da bude samo na dobitku
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 13:43
Što važi za sedmostrukog evropskog prvaka, važi i za valjevski Valis
Može da se okarakteriše kao jedan vikend ili kao bitka za prvi tofej u sezone. I nije to greška, mada za one koji se nađu u Futogu sve može da se promeni. Radnički i(li) Novi Beograd će biti na čistom gubitku. Možda i jedan i drugi klub, sve zavisi od raspleta. Partizan može da bude samo na dobitku, a što važi za sedmostrukog evropskog prvaka, važi i za valjevski Valis.
Prilično prosto, jer položaji klubova se razlikuju. Znatno. Nisu svi u istoj ravni i na papiru postoje izraženi favoriti i autsajderi. Pride poslednjih godina u Kupu Srbije iznenađenja nije bilo.
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Novi Beograd je godinu dana ranije bio najbolji u Šapcu. Zapravo, ponovi je uspeh na istom mestu. Tri godine zaredom bio je najbolji u Kupu Srbije, što je do tada pošlo za rukom samo Partizanu, a upravo su mu crno-beli danas rivali u polufinalu i želeće da mu stanu na put.
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Otkako država nosi naziv Republika Srbija, uspešnijeg u kupu od Partizana nema. Kada je nestala zajednica sa Crnom Gorom, šest godina uzastopce je podizao trofej, imao je i nisku od tri godine. Ali, dugo pehari zaobilaze Banjicu. Možda se baš sada to promeni, a sedmostruki evropski prvak je pre koju sedmicu u Regionalnoj vaterpolo ligi nagovestio da je, ako mu se otvori, kadar da dobije one koji slove za favorite.
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„Idemo da pobedimo Novi Beograd“, odsečno je odgovorio Strahinja Nešković nakon poslednje utakmice u regionalnom takmičenju.
I zaista mladi vaterpolisti Partizana veruju u to, a zašto i ne bi kada su već jednom pobedili? Glavni zadatak biće im da zaustave Vasilija Martinovića, pošto je evropski prvak centralna figura u sastavu Zorana Bajića. Od klubovaju koji učestvuju u Ligi šampiona samo zagrebačka Mladost više zavisi od učinka jednog igrača...
Marko Radulović je učestvovao u 33 odsto golova Zagrepčana, a Vasilije Martinović u 28 odsto pogodaka Novog Beograda. Ozbiljan udeo. Primera radi, kod Radničkog je po tom parametru prvi Nikola Lukić u društvu najboljih sa 15 odsto. Ima do toga što kragujevački klub ima veću dubinu i neretko se neko od igrača koji bi u drugim ekipama bili nosioci ni ne nađe u protokolu. Uroš Stevanović će možda i u polufinalu protiv Valisa nekoga od iskusnijih odmoriti, kako bi za potencijalno finale svi bili sveži.
Izrazit favorit je Radnički protiv Valjevaca, čudo bi bilo da ne dođe do poslednje stepenice, mada je Kup Srbije u prošlosti servirao raznorazna iznenađenja. Uostalom, godinama unazad Kragujevčani su „broj jedan“ ili „broj dva“ u Srbiji po ulaganjima, ali četiri godine zaredom prvi trofej u sezoni nije otišao u njihove ruke.
FAJNAL-FOR KUPA SRBIJE
Petak
Polufinale
18.30: Radnički – Valis
20.45: Partizan – Novi Beograd
Subota
Finale
20.00: Radnički/Valis – Partizan/Novi Beograd