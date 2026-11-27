Kuglice su na žrebu udesile da parovi budu Radnički – Valis i Partizan – Novi Beograd. Potencijalni derbi, duel učesnika Lige šampiona, moguć je tek u finalu, za razliku od prethodne godine kada je viđen u polufinalu. U ovo vreme, pre godinu dana, novobeogradski klub se iz Futoga vratio sa peharom. I ne samo iz mesta nadomak Novog Sada...

Novi Beograd je godinu dana ranije bio najbolji u Šapcu. Zapravo, ponovi je uspeh na istom mestu. Tri godine zaredom bio je najbolji u Kupu Srbije, što je do tada pošlo za rukom samo Partizanu, a upravo su mu crno-beli danas rivali u polufinalu i želeće da mu stanu na put.

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Otkako država nosi naziv Republika Srbija, uspešnijeg u kupu od Partizana nema. Kada je nestala zajednica sa Crnom Gorom, šest godina uzastopce je podizao trofej, imao je i nisku od tri godine. Ali, dugo pehari zaobilaze Banjicu. Možda se baš sada to promeni, a sedmostruki evropski prvak je pre koju sedmicu u Regionalnoj vaterpolo ligi nagovestio da je, ako mu se otvori, kadar da dobije one koji slove za favorite.

Partizan je na Banjici napravio jedan od većih preokreta u tekućoj sezoni, dobio je Novi Beograd u Regionalnoj vaterpolo ligi i imaće u taboru srpskog vicešampiona to na umu. Oni imaju šta da izgube, crno-beli nemaju...

„Idemo da pobedimo Novi Beograd“, odsečno je odgovorio Strahinja Nešković nakon poslednje utakmice u regionalnom takmičenju.