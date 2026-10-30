Rasel ne očajava zbog izgubljene titule: Ova sezona će me učiniti jačim

Iako su povremeni problemi sa pouzdanošću bolida nesumnjivo uticali na Raselovu borbu za titulu, njegovi rezultati tokom sezone nisu uvek bili na nivou onih koje je imao Antoneli. Mladi Italijan je do sada upisao devet pobeda i dodatnih šest plasmana na pobedničko postolje čime je sakupio 365 bodova, dok Rasel ima tri trijumfa, pet podijuma i 242 poena.

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U razgovoru za medije uoči Velike nagrade Meksiko Sitija, Rasel je istakao da mu primeri starijih kolega, Luisa Hamiltona i Fernanda Alonsa, pokazuju da su pred njim još mnoge uspešne godine u Formuli 1, te da ga ovogodišnji rezultati neće obeshrabriti, već mu poslužiti kao dodatni podstrek za budućnost.

‘’Mnogo toga sam naučio o sebi ove godine, iskreno. Usponi i padovi koje prolazite kroz sport su izuzetni i oni su tu jer svi dosta brinemo o tome šta radimo. Ali podsećam sebe, imam 28 godina. Vidim Luisa koji se i dalje veoma dobro takmiči sa 41 i Fernanda sa 44 godine. Znate, Luis je većinu svojih titula osvojio u svojim tridesetim, a ova sezona ni na koji način neće odrediti tok moje karijere. Neće me slomiti, ako išta, učiniće me jačim’’, kazao je Rasel.

Britanac se zatim osvrnuo na teške trenutke koje je imao tokom sezone, ističući koliko je ponosan na svoju sposobnost da se nakon neuspeha vrati još jači.

‘’Veoma sam ponosan na svoju otpornost i način na koji sam se vratio posle teških trenutaka. Ipak, i posle najtežih trenutaka ove sezone vraćao sam se mnogo jači, ali je i posle jedne dobre trke naredna bila loša. Možda se nešto krije iza toga, ali duže se bavim trkanjem nego što ne, a iza sebe imam više uspešnih nego manje uspešnih sezona. Mislim da nijedan sportista, ma koliko vrhunski, nije bio na najvišem nivou svake godine u svojoj karijeri. Nažalost, ova godina je za mene možda došla u trenutku kada mi je bila najviše potrebna. Ali, to nikako ne znači da je ovo kraj mog puta. Imam sigurno još 12 do 15 godina pred sobom’’, istakao je.

Karavan Formule 1 nalazi se u Meksiko Sitiju na stazi ‘’Ermanos Rodriges’’, gde akcija počinje već u petak popodne.

Raspored za Veliku nagradu Meksiko Sitija:

Petak:

Prvi trening 19:30-20:30

Drugi trening 23:00-00:00

Subota:

Treći trening 18:30-19:30

Kvalifikacije 22:00-23:00

Nedelja:

Trka 21:00