Rašić: Spremali smo se za najjači Partizan, vidimo šansu da ga dobijemo

Da nije bio kolapsa u Partizanu, čudo je trebalo da se dogodi da srpski šampion ne pobedi u Šapcu u današnjem (18.00 Arena Sport Premijum 5) derbiju devetog kola ARKUS lige. Ipak, posle odlaska Raula Gonzalesa i brojnih igrača – Miloša Kosa, Nikole Crnoglavca, Bekira Čordalije, Tobijasa Vagnera, Vladislava Kuleša, Joava Lumbrosa i Sergeja Ivanova, domaći šampionat postaje neizvesniji.

Osim Vojvodine i pančevačkog Dinama, šansu traži i Metaloplastika koja ima dobar start, samo jedan poraz i to u prošlom kolu u Novom Sadu. Trener David Rašić veruje da njegov tim može da osvoji nova dva boda na svom terenu, gde ove sezone ima maksimalan učinak.

„Kod nas u klubu je za sada stabilno. Imali smo mnogo problema prošle sezone, ali ove je nova uprava uspela da vrati dugove. Redovno primamo plate, ljudi iz kluba će trude da sve bude kao dosad. Pratim, naravno, šta se događa u Partizanu. Mi smo se od početka nedelje spremali za najjači Partizan, ali vidim da tu ima mnogo problema. Bez obzira na sastav, respektujemo šampiona. Ima tu i dalje odličnih igrača, doduše nije više popunjen na svakoj poziciji sa dva-tri igrača, nema širokog rostera, ali to je i dalje jak tim. Mi u Šapcu uvek idemo na pobedu. Vidimo šansu da dobijemo Partizan na svom terenu”, rekao je za Mozzart Sport trener Šapčana David Rašić.