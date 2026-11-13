Rašić: Spremali smo se za najjači Partizan, vidimo šansu da ga dobijemo
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 11:03
„Bez obzira na sastav, respektujemo šampiona. Ima tu i dalje odličnih igrača, doduše nije više popunjen na svakoj poziciji sa dva-tri igrača, nema širokog rostera, ali to je i dalje jak tim, rekao je za Mozzart Sport trener crno-belih
Da nije bio kolapsa u Partizanu, čudo je trebalo da se dogodi da srpski šampion ne pobedi u Šapcu u današnjem (18.00 Arena Sport Premijum 5) derbiju devetog kola ARKUS lige. Ipak, posle odlaska Raula Gonzalesa i brojnih igrača – Miloša Kosa, Nikole Crnoglavca, Bekira Čordalije, Tobijasa Vagnera, Vladislava Kuleša, Joava Lumbrosa i Sergeja Ivanova, domaći šampionat postaje neizvesniji.
Osim Vojvodine i pančevačkog Dinama, šansu traži i Metaloplastika koja ima dobar start, samo jedan poraz i to u prošlom kolu u Novom Sadu. Trener David Rašić veruje da njegov tim može da osvoji nova dva boda na svom terenu, gde ove sezone ima maksimalan učinak.
„Kod nas u klubu je za sada stabilno. Imali smo mnogo problema prošle sezone, ali ove je nova uprava uspela da vrati dugove. Redovno primamo plate, ljudi iz kluba će trude da sve bude kao dosad. Pratim, naravno, šta se događa u Partizanu. Mi smo se od početka nedelje spremali za najjači Partizan, ali vidim da tu ima mnogo problema. Bez obzira na sastav, respektujemo šampiona. Ima tu i dalje odličnih igrača, doduše nije više popunjen na svakoj poziciji sa dva-tri igrača, nema širokog rostera, ali to je i dalje jak tim. Mi u Šapcu uvek idemo na pobedu. Vidimo šansu da dobijemo Partizan na svom terenu”, rekao je za Mozzart Sport trener Šapčana David Rašić.
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Očekuje se odlična atmosfera u Zorki, pune tribine.
„Imamo mi stalno našu bazu navijača, ali kada igramo sa Partizanom, Zvezdom ili Vojvodinom bude to bolje popunjenije, pa verujem da će biti odličan ambijent. Prethodnih godina su i Grobari iz Šapca i okolnih mesta dolazili u Zorku, pa su crno-beli imali lepu podršku”.
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„Imali su prethodne nedelje prehlade Nikole Filipovića i Vukašina Pavlovića, ali će biti u sastavu. Ne znam koliko ću moći da računam na njih”, zaključio je trener Metaloplastike.
ARKUS LIGA – 9. KOLO
Petak
18.00: Metaloplastika – Partizan
Subota
18.30: Železničar Niš – Loznica
19.00: Šamot – Dinamo Pančevo
20.00: Radnički Kragujevac – Jugović
Nedelja
16.30: Vojvodina – Crvena zvezda
20.30: Lavovi - Dubočica