Raspad sistema: Otkazani stanovi, stranci već "zapalili" - ko će da igra za Partizan?

Petak, 20.45: (10,0) Srbija (6,50) Nemačka (1,30)

Saznajemo, da stranci više ne borave u Beogradu, da su napustili naš glavni grad, a Partizan ih ima šestoricu – Izraelca Joava Lumbrosa, Austrijanca Tobijasa Vagnera, Španca Migela Sančeza Migaljona, Belorusa Vladislava Kuleša, Rusa Sergeja Ivanova i Bosanca Bekira Čordalije. Oni će iz svojih domova u otadžbinama da prate situaciju, da probaju da pronađu nove klubove. Neki od njih su bili sa svojim reprezentacijama prethodnog vikenda u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, kao što su Lumbroso, Vagner i Čordalija.

Biće zanimljivo videti danas na popodnevnom treningu ko će da se pojavi na prozivci kod novog kormilara Marka Pavlovića koji je dobio „vruć krompir“ u ruke posle ostavke Raula Gonzalesa u ponedeljak uveče.

Tajming je veoma loš, već za tri dana crno-bele čeka derbi ARKUS lige sa Metaloplastikom u Šapcu.

Ako ima nekih dobrih vesti u crno-belom taboru je da je napravljen širok roster prethodnog leta. Sada se očekuje da šansu dobiju i trojica kadetskih reprezentativaca koji igraju na dvojnu registraciju u Obiliću u Super B ligi, golman Vanja Radivojević, levo krilo Vukašin Babić i srednji bek Uroš Gugolj. Sva trojica su Beograđani, što je u ovoj situaciji olakšavajuća okolnost.