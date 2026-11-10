Raspad sistema: Otkazani stanovi, stranci već "zapalili" - ko će da igra za Partizan?
Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 11:40
Na koga će novi trener crno-belih Marko Pavlović danas na treningu moći da se osloni, veliko je pitanje...
Ambiciozni projekat RK Partizan je pukao kao mehur od sapunice. Bio je kratkog daha. Nije bio na stabilnim nogama nego zavisan od političke volje koja je pre nešto više od dve nedelje drastično promenjena posle izbora u Srbiji 25. oktobra.
Preko noći su crno-beli u takvim problemima da je pod znakom pitanja i dalje funkcionisanje kluba. Nova uprava ni na vidiku... Kako saznaje Mozzart Sport, rukometašima su otkazani prethodnih dana stanovi u kojima su živeli, kao i restorani gde su se hranili. To je veliki udarac za profesionalce pošto je većina igrača van Beograda, osim kapitena Ivana Mićića, zatim Mladena Šotića, Petra Ivanića, Andreja Trnavca...
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Saznajemo, da stranci više ne borave u Beogradu, da su napustili naš glavni grad, a Partizan ih ima šestoricu – Izraelca Joava Lumbrosa, Austrijanca Tobijasa Vagnera, Španca Migela Sančeza Migaljona, Belorusa Vladislava Kuleša, Rusa Sergeja Ivanova i Bosanca Bekira Čordalije. Oni će iz svojih domova u otadžbinama da prate situaciju, da probaju da pronađu nove klubove. Neki od njih su bili sa svojim reprezentacijama prethodnog vikenda u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, kao što su Lumbroso, Vagner i Čordalija.
Biće zanimljivo videti danas na popodnevnom treningu ko će da se pojavi na prozivci kod novog kormilara Marka Pavlovića koji je dobio „vruć krompir“ u ruke posle ostavke Raula Gonzalesa u ponedeljak uveče.
Tajming je veoma loš, već za tri dana crno-bele čeka derbi ARKUS lige sa Metaloplastikom u Šapcu.
Ako ima nekih dobrih vesti u crno-belom taboru je da je napravljen širok roster prethodnog leta. Sada se očekuje da šansu dobiju i trojica kadetskih reprezentativaca koji igraju na dvojnu registraciju u Obiliću u Super B ligi, golman Vanja Radivojević, levo krilo Vukašin Babić i srednji bek Uroš Gugolj. Sva trojica su Beograđani, što je u ovoj situaciji olakšavajuća okolnost.
Novca u klubu nema, neće ga biti sigurno narednih mesec-dva. Naravno, rukometno tržište je malo, suženo, pošto je sezona uveliko u toku, pa mnogi, iako budu želeli, neće moći da nađu nove angažmane.
Na dvojici funkcionera koji su ostali u klubu, sportskom direktoru Ivanu Dimitrijeviću i prvom čoveku za mlađe kategorije Strahinji Miliću je da pokušaju da pronađu zajednički jezik sa igračima, da spasu što se spasiti može, da možda ubede nekog da ostanu u klubu, da nastave da igraju, do nekih boljih vremena koja se sada ne naziru.
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Nije Partizan prvi put u ovakvoj situaciji, finansijskom nokdaunu. I pre više od decenije, u Humskoj je stasala generacija koja sada nosi reprezentaciju Srbije, od Lazara Kukića, Mijajla Marsenića, Vanje Ilića, Dejana Milosavljeva, sada već bivših reprezentativaca Srbije, Nemanje Ilića i Bogdana Radivojevića koja je igrala bez plata u crno-belom dresu. Možda njihov primer bude dobar za sadašnje igrače koji budu ostali, da se bore za neka buduće angažmane od naredne sezone.
Jedno je sigurno - tmurni oblaci su se nadvili nad crno-belima...