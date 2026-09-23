(©MN Press)
(©MN Press)

Raspored u Ligi šampiona: Radničkom ključan italijanski blok, Novi Beograd kreće od prvaka Evrope

Vreme čitanja: 3min | sre. 23.09.26. | 13:33

Kragujevčani će imati vezana domaćinstva Breši i Pro Reku, a potom i gostovanja u decembru. Na Apeninskom poluostrvu odlučivaće o sudbini u društvu najboljih…

Na žrebu za novu sezonu Lige šampiona u vaterpolu našla su se dva srpska predstavnika – kragujevački Radnički, šampion države, i Novi Beograd. Klub iz glavnog grada dobio je „regionalnu grupu“ sa dodatkom Barselonete, dok je sastav Uroša Stevanovića izvukao italijanske velikane Pro Reko i Brešu, kao i rumunsku Oradeu.

Bilo je sezona kada su Kragujevčani gore prolazili na žrebu, kada su imali teži zadatak. Iskustva im ne nedostaje, a da bi se približili jednom od ciljeva koje su zacrtali, što je odlazak na Fajnal for Lige šampiona u Beogradu, jedan italijanski klub će morati da sklone sa puta. Ključan će im biti blok utakmica u decembru na Apeninskom poluostrvu.

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Radnički će na kraju grupne faze imati vezana gostovanja Breši i Pro Reku, što mu ne ide naruku. Naročito iz ugla da najvećem vaterpolo klubu ide na noge u poslednjem kolu – nije idealan scenario za vađenje, ako do tada ne odradi posao kako treba…

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Srpski šampion će grupnu fazu Lige šampiona otvoriti gostovanjem Oradei, dok će Novi Beograd krenuti od prvaka Evrope. Na startu će gostovati Barseloneti, a potom, baš kao i kragujevački klub, svezati tri domaćinstva u društvu najboljih. Po one u Srbiji koji vole vaterpolo dobro je što se termini utakmica dva predstavnika neće poklapati, osim u poslednjem kolu.

Kompletno šesto kolo Lige šampiona igraće se u isto vreme, a za razliku od nekih prethodnih sezona biće završeno pre novogodišnjih praznika. Znaće se već sredinom decembra učesnici četvrtfinala, odnosno kojih osam timova ide dalje i formira dve nove grupe.

RASPORED U GRUPNOJ FAZI LIGE ŠAMPIONA:

GRUPA A

6. oktobar

18.30: Jadran Herceg Novi – Sabadelj
20.30: Hanover – Olimpijakos

27. oktobar

17.30: Olimpijakos – Jadran Herceg Novi
19.30: Sabadelj – Hanover

10. novembar

20.30: Hanover – Jadran Herceg Novi
20.30: Olimpijakos – Sabadelj

18. novembar

18.30: Olimpijakos – Hanover
20.30: Sabadelj – Jadran Herceg Novi

2. decembar

18.30: Jadran Herceg Novi – Olimpijakos
20.30: Hanover – Sabadelj

16. decembar

20.30: Jadran Herceg Novi – Hanover
20.30: Sabadelj – Olimpijakos

GRUPA B

6. oktobar

20.30: Oradea – Radnički
20.30: Breša – Pro Reko

27. oktobar

19.30: Pro Reko – Oradea
19.30: Radnički – Breša

10. novembar

18.30: Oradea – Breša
20.30: Radnički – Pro Reko

18. novembar

20.30: Radnički – Oradea
20.30: Pro Reko – Breša

2. decembar

20.30: Oradea – Pro Reko
20.30: Breša – Radnički

16. decembar

20.30: Breša – Oradea
20.30: Pro Reko – Radnički

GRUPA C

7. oktobar

20.30: Mladost Zagreb – Jadran Split
20.30: Barseloneta – Novi Beograd

28. oktobar

19.30: Jadran Split – Barseloneta
19.30: Novi Beograd – Mladost Zagreb

11. novembar

20.30: Barseloneta – Mladost Zagreb
20.30: Novi Beograd – Jadran Split

17. novembar

20.30: Novi Beograd – Barseloneta
20.30: Jadran Split – Mladost Zagreb

1. decembar

20.30: Barseloneta – Jadran Split
20.30: Mladost Zagreb – Novi Beograd

16. decembar

20.30: Mladost Zagreb – Barseloneta
20.30: Jadran Split – Novi Beograd

GRUPA D

7. oktobar

18.30: Ferencvaroš – Steaua Bukurešt
20.30: Marselj – Panatinaikos

28. oktobar

17.30: Steaua Bukurešt – Marselj
19.30: Panatinaikos – Ferencvaroš

11. novembar

18.30: Panatinaikos – Steaua Bukurešt
20.30: Marselj – Ferencvaroš

17. novembar

18.30: Steaua Bukurešt – Ferencvaroš
20.30: Panatinaikos – Marselj

1. decembar

18.30: Marselj – Steaua Bukurešt
20.30: Ferencvaroš – Panatinaikos

16. decembar

20.30: Ferencvaroš – Marselj
20.30: Steaua Bukurešt – Panatinaikos

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vaterpoloVK RadničkiLiga šampiona u vaterpoluVK Novi Beograd
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