Raspored u Ligi šampiona: Radničkom ključan italijanski blok, Novi Beograd kreće od prvaka Evrope
Vreme čitanja: 3min | sre. 23.09.26. | 13:33
Kragujevčani će imati vezana domaćinstva Breši i Pro Reku, a potom i gostovanja u decembru. Na Apeninskom poluostrvu odlučivaće o sudbini u društvu najboljih…
Na žrebu za novu sezonu Lige šampiona u vaterpolu našla su se dva srpska predstavnika – kragujevački Radnički, šampion države, i Novi Beograd. Klub iz glavnog grada dobio je „regionalnu grupu“ sa dodatkom Barselonete, dok je sastav Uroša Stevanovića izvukao italijanske velikane Pro Reko i Brešu, kao i rumunsku Oradeu.
Bilo je sezona kada su Kragujevčani gore prolazili na žrebu, kada su imali teži zadatak. Iskustva im ne nedostaje, a da bi se približili jednom od ciljeva koje su zacrtali, što je odlazak na Fajnal for Lige šampiona u Beogradu, jedan italijanski klub će morati da sklone sa puta. Ključan će im biti blok utakmica u decembru na Apeninskom poluostrvu.
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Radnički će na kraju grupne faze imati vezana gostovanja Breši i Pro Reku, što mu ne ide naruku. Naročito iz ugla da najvećem vaterpolo klubu ide na noge u poslednjem kolu – nije idealan scenario za vađenje, ako do tada ne odradi posao kako treba…
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Srpski šampion će grupnu fazu Lige šampiona otvoriti gostovanjem Oradei, dok će Novi Beograd krenuti od prvaka Evrope. Na startu će gostovati Barseloneti, a potom, baš kao i kragujevački klub, svezati tri domaćinstva u društvu najboljih. Po one u Srbiji koji vole vaterpolo dobro je što se termini utakmica dva predstavnika neće poklapati, osim u poslednjem kolu.
Kompletno šesto kolo Lige šampiona igraće se u isto vreme, a za razliku od nekih prethodnih sezona biće završeno pre novogodišnjih praznika. Znaće se već sredinom decembra učesnici četvrtfinala, odnosno kojih osam timova ide dalje i formira dve nove grupe.
RASPORED U GRUPNOJ FAZI LIGE ŠAMPIONA:
GRUPA A
6. oktobar
18.30: Jadran Herceg Novi – Sabadelj
20.30: Hanover – Olimpijakos
27. oktobar
17.30: Olimpijakos – Jadran Herceg Novi
19.30: Sabadelj – Hanover
10. novembar
20.30: Hanover – Jadran Herceg Novi
20.30: Olimpijakos – Sabadelj
18. novembar
18.30: Olimpijakos – Hanover
20.30: Sabadelj – Jadran Herceg Novi
2. decembar
18.30: Jadran Herceg Novi – Olimpijakos
20.30: Hanover – Sabadelj
16. decembar
20.30: Jadran Herceg Novi – Hanover
20.30: Sabadelj – Olimpijakos
GRUPA B
6. oktobar
20.30: Oradea – Radnički
20.30: Breša – Pro Reko
27. oktobar
19.30: Pro Reko – Oradea
19.30: Radnički – Breša
10. novembar
18.30: Oradea – Breša
20.30: Radnički – Pro Reko
18. novembar
20.30: Radnički – Oradea
20.30: Pro Reko – Breša
2. decembar
20.30: Oradea – Pro Reko
20.30: Breša – Radnički
16. decembar
20.30: Breša – Oradea
20.30: Pro Reko – Radnički
GRUPA C
7. oktobar
20.30: Mladost Zagreb – Jadran Split
20.30: Barseloneta – Novi Beograd
28. oktobar
19.30: Jadran Split – Barseloneta
19.30: Novi Beograd – Mladost Zagreb
11. novembar
20.30: Barseloneta – Mladost Zagreb
20.30: Novi Beograd – Jadran Split
17. novembar
20.30: Novi Beograd – Barseloneta
20.30: Jadran Split – Mladost Zagreb
1. decembar
20.30: Barseloneta – Jadran Split
20.30: Mladost Zagreb – Novi Beograd
16. decembar
20.30: Mladost Zagreb – Barseloneta
20.30: Jadran Split – Novi Beograd
GRUPA D
7. oktobar
18.30: Ferencvaroš – Steaua Bukurešt
20.30: Marselj – Panatinaikos
28. oktobar
17.30: Steaua Bukurešt – Marselj
19.30: Panatinaikos – Ferencvaroš
11. novembar
18.30: Panatinaikos – Steaua Bukurešt
20.30: Marselj – Ferencvaroš
17. novembar
18.30: Steaua Bukurešt – Ferencvaroš
20.30: Panatinaikos – Marselj
1. decembar
18.30: Marselj – Steaua Bukurešt
20.30: Ferencvaroš – Panatinaikos
16. decembar
20.30: Ferencvaroš – Marselj
20.30: Steaua Bukurešt – Panatinaikos