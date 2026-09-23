Raspored u Ligi šampiona: Radničkom ključan italijanski blok, Novi Beograd kreće od prvaka Evrope

Na žrebu za novu sezonu Lige šampiona u vaterpolu našla su se dva srpska predstavnika – kragujevački Radnički, šampion države, i Novi Beograd. Klub iz glavnog grada dobio je „regionalnu grupu“ sa dodatkom Barselonete, dok je sastav Uroša Stevanovića izvukao italijanske velikane Pro Reko i Brešu, kao i rumunsku Oradeu.

Bilo je sezona kada su Kragujevčani gore prolazili na žrebu, kada su imali teži zadatak. Iskustva im ne nedostaje, a da bi se približili jednom od ciljeva koje su zacrtali, što je odlazak na Fajnal for Lige šampiona u Beogradu, jedan italijanski klub će morati da sklone sa puta. Ključan će im biti blok utakmica u decembru na Apeninskom poluostrvu.