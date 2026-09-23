Mladi sa najvećom minutažom – niko iz večitih u top 10
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 16:03
Od fudbalera do 21 godine samo Vasilije Novičić, Luka Lijeskić i Nemanja Vidojević nisu propustili nijedan minut od početka sezone
Posle 10 kola Mozzart Bet Superlige Srbije (minus dva odložena meča) dočekali smo reprezentativnu pauzu. Ona je idealan trenutak za prvi presek stanja u elitnom rangu, a jedna od zanimljivijih kategorija je minutaža fudbalera do 21 godine.
Samo trojica mladih igrača su odigrali svaki minut od početka sezone. S tim da je jedino kapiten IMT-a Vasilije Novičić nastupio na 10 mečeva. Golman kragujevačkog Radničkog Luka Lijeskić i štoper Železničara Nemanja Vidojević su odigrali po utakmicu manje. Baš zato što je odložen njihov direktan duel.
Izabrane vesti
Dakle, Novičić je na terenu proveo 900 minuta, a za to vreme je dao jedan gol protiv Zemuna iz penala i zabeležio po jednu asistenciju protiv Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca. Lijeskić i Vidojević su zato vreme na deobi četvrtog mesta, jer su ih prestigla dvojica igrača. Vezista Mačve Đorđe Đorđić sa 818 minuta i novi A reprezentativac Petar Sukačev sa 812 minuta.
Po 810 minuta su odigrali i štoper Novog Pazara Ahmed Hadžimujović i golman OFK Beograd Mozzart Beta Vuk Draškić, s tim da su obojica preskočili po jedan meč. Zanimljivo je da na listi mladih igrača sa najvećom minutažom nema nijednog iz Crvene zvezde i Partizana.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Od fudbalera večitih najznačajniju ulogu ima novi reprezentativac Makedonije Matej Gaštarov. Mladi vezista Crvene zvezde nije uopšte igrao kod Dejana Stankovića, ali posle promene na klupi šampiona Gaštarov je u prvenstvu postao nezamenjiv. Odigrao je sedam uzastopnih utakmica po 90 minuta, a protiv Partizana je zabeležio prvu asistenciju u crveno-belom dresu tako što je iznudio penal.
Njegov saigrač Stefan Gudelj ima jedan nastup više, ali i pedesetak minuta manje na terenu. Nije na svakoj utakmici bio starter, pa je sakupio 586 minuta. Bilo bi i više da protiv niškog Radničkog za vikend nije morao da odradi suspenziju zbog toga što je dobio četiri žuta kartona od početka prvenstva.
Mladi fudbaler sa najviše sakupljenih minuta u dresu Partizana je Nikola Simić, koji je 19. na listi. A reprezentativac Srbije je odigrao 585 minuta, raspoređenih na sedam mečeva. Dva je propustio, protiv Zemuna i Mladosti, a susret sa Vojvodinom je završio posle 45 minuta.
MLADI IGRAČI SA NAJVEĆOM MINUTAŽOM U MOZZART BET SUPERLIGI
Vasilije Novičić (IMT) – 900
Đorđe Đorđić (Mačva) – 818
Petar Sukačev (Vojvodina) – 812
Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar) – 810
Nemanja Vidojević (Železničar) – 810
Luka Lijeskić (Radnički Kragujevac) – 810
Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet) – 810
Janko Jevremović (Železničar) – 804
Uroš Tegeltija (Železničar) – 720
Hamid Aderodžu (OFK Beograd Mozzart Bet) – 715
Od igrača večitih
16. Matej Gaštarov (Crvena zvezda) – 630
18. Stefan Gudelj (Crvena zvezda) – 586
19. Nikola Simić (Partizan) - 585
28. Milan Aleksić (Partizan) - 489