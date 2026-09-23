Mladi sa najvećom minutažom – niko iz večitih u top 10

Dakle, Novičić je na terenu proveo 900 minuta, a za to vreme je dao jedan gol protiv Zemuna iz penala i zabeležio po jednu asistenciju protiv Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca. Lijeskić i Vidojević su zato vreme na deobi četvrtog mesta, jer su ih prestigla dvojica igrača. Vezista Mačve Đorđe Đorđić sa 818 minuta i novi A reprezentativac Petar Sukačev sa 812 minuta.

Po 810 minuta su odigrali i štoper Novog Pazara Ahmed Hadžimujović i golman OFK Beograd Mozzart Beta Vuk Draškić, s tim da su obojica preskočili po jedan meč. Zanimljivo je da na listi mladih igrača sa najvećom minutažom nema nijednog iz Crvene zvezde i Partizana.

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Od fudbalera večitih najznačajniju ulogu ima novi reprezentativac Makedonije Matej Gaštarov. Mladi vezista Crvene zvezde nije uopšte igrao kod Dejana Stankovića, ali posle promene na klupi šampiona Gaštarov je u prvenstvu postao nezamenjiv. Odigrao je sedam uzastopnih utakmica po 90 minuta, a protiv Partizana je zabeležio prvu asistenciju u crveno-belom dresu tako što je iznudio penal.

Njegov saigrač Stefan Gudelj ima jedan nastup više, ali i pedesetak minuta manje na terenu. Nije na svakoj utakmici bio starter, pa je sakupio 586 minuta. Bilo bi i više da protiv niškog Radničkog za vikend nije morao da odradi suspenziju zbog toga što je dobio četiri žuta kartona od početka prvenstva.

Mladi fudbaler sa najviše sakupljenih minuta u dresu Partizana je Nikola Simić, koji je 19. na listi. A reprezentativac Srbije je odigrao 585 minuta, raspoređenih na sedam mečeva. Dva je propustio, protiv Zemuna i Mladosti, a susret sa Vojvodinom je završio posle 45 minuta.

MLADI IGRAČI SA NAJVEĆOM MINUTAŽOM U MOZZART BET SUPERLIGI

Vasilije Novičić (IMT) – 900

Đorđe Đorđić (Mačva) – 818

Petar Sukačev (Vojvodina) – 812

Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar) – 810

Nemanja Vidojević (Železničar) – 810

Luka Lijeskić (Radnički Kragujevac) – 810

Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet) – 810

Janko Jevremović (Železničar) – 804

Uroš Tegeltija (Železničar) – 720

Hamid Aderodžu (OFK Beograd Mozzart Bet) – 715

Od igrača večitih

16. Matej Gaštarov (Crvena zvezda) – 630

18. Stefan Gudelj (Crvena zvezda) – 586

19. Nikola Simić (Partizan) - 585

28. Milan Aleksić (Partizan) - 489