Ilustracija (©Starsport)
Ilustracija (©Starsport)

Mladi sa najvećom minutažom – niko iz večitih u top 10

Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 16:03

Od fudbalera do 21 godine samo Vasilije Novičić, Luka Lijeskić i Nemanja Vidojević nisu propustili nijedan minut od početka sezone

Posle 10 kola Mozzart Bet Superlige Srbije (minus dva odložena meča) dočekali smo reprezentativnu pauzu. Ona je idealan trenutak za prvi presek stanja u elitnom rangu, a jedna od zanimljivijih kategorija je minutaža fudbalera do 21 godine.

Samo trojica mladih igrača su odigrali svaki minut od početka sezone. S tim da je jedino kapiten IMT-a Vasilije Novičić nastupio na 10 mečeva. Golman kragujevačkog Radničkog Luka Lijeskić i štoper Železničara Nemanja Vidojević su odigrali po utakmicu manje. Baš zato što je odložen njihov direktan duel.

Izabrane vesti

Dakle, Novičić je na terenu proveo 900 minuta, a za to vreme je dao jedan gol protiv Zemuna iz penala i zabeležio po jednu asistenciju protiv Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca. Lijeskić i Vidojević su zato vreme na deobi četvrtog mesta, jer su ih prestigla dvojica igrača. Vezista Mačve Đorđe Đorđić sa 818 minuta i novi A reprezentativac Petar Sukačev sa 812 minuta.

Po 810 minuta su odigrali i štoper Novog Pazara Ahmed Hadžimujović i golman OFK Beograd Mozzart Beta Vuk Draškić, s tim da su obojica preskočili po jedan meč. Zanimljivo je da na listi mladih igrača sa najvećom minutažom nema nijednog iz Crvene zvezde i Partizana.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Od fudbalera večitih najznačajniju ulogu ima novi reprezentativac Makedonije Matej Gaštarov. Mladi vezista Crvene zvezde nije uopšte igrao kod Dejana Stankovića, ali posle promene na klupi šampiona Gaštarov je u prvenstvu postao nezamenjiv. Odigrao je sedam uzastopnih utakmica po 90 minuta, a protiv Partizana je zabeležio prvu asistenciju u crveno-belom dresu tako što je iznudio penal.

Njegov saigrač Stefan Gudelj ima jedan nastup više, ali i pedesetak minuta manje na terenu. Nije na svakoj utakmici bio starter, pa je sakupio 586 minuta. Bilo bi i više da protiv niškog Radničkog za vikend nije morao da odradi suspenziju zbog toga što je dobio četiri žuta kartona od početka prvenstva.

Mladi fudbaler sa najviše sakupljenih minuta u dresu Partizana je Nikola Simić, koji je 19. na listi. A reprezentativac Srbije je odigrao 585 minuta, raspoređenih na sedam mečeva. Dva je propustio, protiv Zemuna i Mladosti, a susret sa Vojvodinom je završio posle 45 minuta.

MLADI IGRAČI SA NAJVEĆOM MINUTAŽOM U MOZZART BET SUPERLIGI

Vasilije Novičić (IMT) – 900

Đorđe Đorđić (Mačva) – 818

Petar Sukačev (Vojvodina) – 812

Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar) – 810

Nemanja Vidojević (Železničar) – 810

Luka Lijeskić (Radnički Kragujevac) – 810

Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet) – 810

Janko Jevremović (Železničar) – 804

Uroš Tegeltija (Železničar) – 720

Hamid Aderodžu (OFK Beograd Mozzart Bet) – 715

Od igrača večitih

16. Matej Gaštarov (Crvena zvezda) – 630

18. Stefan Gudelj (Crvena zvezda) – 586

19. Nikola Simić (Partizan) - 585

28. Milan Aleksić (Partizan) - 489

tagovi

Nikola SimićSuperliga SrbijeIMTFK PartizanLuka LijeskićFK Crvena zvezdaVasilije NovičićMatej GaštarovNemanja Vidojevic
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

FK Crvena zvezda
FK Partizan

Sledeća vest