Brizuela ne dozvoljava da se Barsa omalovažava
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 16:08
"Možemo pričati o velikim budžetima, manevarskom prostoru, ali takmičenje počinje i mi razumemo težinu grba koju nosimo"
Doživela ja Barselona kompletnu rekonstrukciju tokom leta. Dosta je tu igrača koji su nepoznanice. Određeni broj stigao je iz Dži lige, ima i onih kojima je ovo prvi put u karijeri da igraju na ovom nivou, kao što je Umodža Gibson, dok je jedino, pravo, provereno evroligaško pojačanje Džoš Nibo.
Jedan od retkih koji je preživeo letošnju seču je Dario Brizuela. Španski reprezentativac zna da je Barselona ove sezone prilično potcenjena, a pričao je pred evroligaški debi protiv Anadolu Efesa (20.30).
"Ekipa smo, ali postajanje timom je proces od 10 mesec. Znamo da imamo mnogo novih igrača i novog trenera. Sve je novo, ali kao i svi ostali počinjemo od nule. Možda nam je potreban duži i intenzivniji proces izgradnje, ali svakog dana pravimo korak napred. Ne mislim da uopšte počinjemo od nule, upravo suprotno", rekao je Brizuela.
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Nastavio je Španac da obrazlaže zbog čega je Barselona jaka, iako mnogi sumnjaju u nju.
"Svi smo profesionalci, bez obzira koliko smo novi. U sportu je upitno šta je realnost, ali mi znamo da je to ono što se dešava u svlačionici. U Superkupu bio je plan utakmice koji je krenuo pogrešno, ali smo juče imali vrlo dug sastanak i saglasni smo da ćemo iz toga naučiti nešto. Mi smo Barselona. Možemo pričati o velikim budžetima, manevarskom prostoru, ali takmičenje počinje i mi razumemo težinu grba koju nosimo. Razumemo klub i situaciju u kojoj se nalazimo i verujemo da smo Barsa i da moramo da pobeđujemo od prvog dana".
Istakao je bek Barselone da se njegov tim nikad neće predavati.
"Nijedan tim nije zaista spreman u ovom trenutku. Timovi se formiraju tokom cele sezone, na greškama i lošim danima, kroz neuspeh ili dobre rezultate, takmičenje vas stavlja na vaše mesto. Identitet ovog tima je jasan, a navijačima hoćemo da kažemo da ćemo se boriti", zaključio je Brizuela.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)
18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)
20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)
20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)
20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)
20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)
20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama