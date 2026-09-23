Brizuela ne dozvoljava da se Barsa omalovažava

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Nastavio je Španac da obrazlaže zbog čega je Barselona jaka, iako mnogi sumnjaju u nju.

"Svi smo profesionalci, bez obzira koliko smo novi. U sportu je upitno šta je realnost, ali mi znamo da je to ono što se dešava u svlačionici. U Superkupu bio je plan utakmice koji je krenuo pogrešno, ali smo juče imali vrlo dug sastanak i saglasni smo da ćemo iz toga naučiti nešto. Mi smo Barselona. Možemo pričati o velikim budžetima, manevarskom prostoru, ali takmičenje počinje i mi razumemo težinu grba koju nosimo. Razumemo klub i situaciju u kojoj se nalazimo i verujemo da smo Barsa i da moramo da pobeđujemo od prvog dana".

Istakao je bek Barselone da se njegov tim nikad neće predavati.

"Nijedan tim nije zaista spreman u ovom trenutku. Timovi se formiraju tokom cele sezone, na greškama i lošim danima, kroz neuspeh ili dobre rezultate, takmičenje vas stavlja na vaše mesto. Identitet ovog tima je jasan, a navijačima hoćemo da kažemo da ćemo se boriti", zaključio je Brizuela.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama