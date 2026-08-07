Raspucani Blečić i Stojković: Orlići konačno izborili vizu za Svetsko prvenstvo

Posle nešto slabijih igara prethodnih dana, proigrao je naš najbolji strelac na ovom šampionatu, Filip Blečić. Sjajan je bio rukometaš ljubljanskog Slovana u prvih 30 minuta, postigao je devet golova i bio udarna igla u napadu. Prednost od sedam pogodaka razlike posle prvog poluvremena bila je dovoljna za lak posao u nastavku.

Na terenu se našao i srednji bek Uroš Gugolj posle dve utakmice kazne zbog namernog udaranja jednog Francuza u prvom meču druge faze u ponedeljak u Pioniru.

Blečić je postigao 11 golova za Srbiju, od toga devet u prvih 30 minuta. Pivotmen Aleksandar Stojković je dao osam pogodaka, Vukašin Babić pet, Mihajlo Obradović četiri, a Uroš Gugolj tri. Šest odbrana Adriana Legata Rivere, a dve intervencije Vanje Radivojevića.

Kod Poljaka po sedam golova Kamila Sibe i Kamila Krušelničkog, a pet Mateuša Tkačika, uz 10 odbrana čuvara mreže, sedam Aleksandera Drževinskog i tri Timotija Taiva.