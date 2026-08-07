Raspucani Blečić i Stojković: Orlići konačno izborili vizu za Svetsko prvenstvo
Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 16:08
Kadeti Srbije bolji od Poljske – 35:28 (18:11). Čak devet golova u prvih 30 minuta za našeg levog beka, ukupno 11
Nadali smo se četvrtfinalu na domaćem terenu, ali su nas Francuska i Slovenija spustile na zemlju. Poraz od Austrije bio je eho tih neuspeha u četvrtak, a usledilo je konačno buđenje kadeta Srbije. Tim Aleksandra Brkovića dobio je Poljsku u Pioniru sa 35:28 (18:11) u razigravanju od 13. do 16. mesta.
Najvažnije je da su naši rukometaši do 18 godina izborili plasman na Svetsko prvenstvo naredne godine. Poslednji meč na šampionatu Starog kontinenta odigraćemo sa Švedskom za utešno 13. mesto u nedelju (12.00).
Izabrane vesti
Posle nešto slabijih igara prethodnih dana, proigrao je naš najbolji strelac na ovom šampionatu, Filip Blečić. Sjajan je bio rukometaš ljubljanskog Slovana u prvih 30 minuta, postigao je devet golova i bio udarna igla u napadu. Prednost od sedam pogodaka razlike posle prvog poluvremena bila je dovoljna za lak posao u nastavku.
Na terenu se našao i srednji bek Uroš Gugolj posle dve utakmice kazne zbog namernog udaranja jednog Francuza u prvom meču druge faze u ponedeljak u Pioniru.
Blečić je postigao 11 golova za Srbiju, od toga devet u prvih 30 minuta. Pivotmen Aleksandar Stojković je dao osam pogodaka, Vukašin Babić pet, Mihajlo Obradović četiri, a Uroš Gugolj tri. Šest odbrana Adriana Legata Rivere, a dve intervencije Vanje Radivojevića.
Kod Poljaka po sedam golova Kamila Sibe i Kamila Krušelničkog, a pet Mateuša Tkačika, uz 10 odbrana čuvara mreže, sedam Aleksandera Drževinskog i tri Timotija Taiva.