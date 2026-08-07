Ode Baždar u Belgiju, među Japance koji znaju fudbala
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 18:53
Bivši napadač Partizana napustio Saragosu i potpisao za Sint Trojden
Nije Španija bila obećana zemlja za Sameda Baždara. Dve godine u Saragosi (uz pozajmicu u Jagjeloniji), ali premalo konkretnog doprinosa. Stoga su obe strane shvatile da je rastanak najbolje rešenje. Bivši član Partizana se stoga preselio u Belgiju i potpisao trogodišnji ugovor s opcijom produžetka na još jednu sezonu.
Na prvi pogled, odličan izbor! Zamenio je mladi napadač špansku Segundu (zapravo treći rang u koji je Saragosa u međuvremenu ispala) elitnim rangom belgijskog fudbala i nosiće dres tima koji je lane bio pravo otkrovenje Pro lige. Sint Trojden je završio šampionat na trećoj poziciji, slabije plasiran samo od šampiona Klub Briža i Union Sen Žiloaza.
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Igrao je Sint Trojden na japanski pogon, budući da se klub nalazi u većinskom vlasništvu japanske kompanije DMM. Uoči početka nove sezone, u sastavu tima nalazi se čak osam Japanaca u čijem društvu će reprezentativac Bosne i Hercegovine pokušati da izbori plasman u Ligu Evrope. Belgijski klub čeka dvomeč plej-of runde gde će mu rival biti Baždarov bivši klub Jagjelonija ili Glazgov Rendžers.
„Baždar završava svoj period u Saragosi nakon što je odigrao 40 utakmica za klub od dolaska u leto 2024. godine, uz učinak od pet golova i pet asistencija. Bosanski reprezentativac je drugu polovinu prošle sezone proveo na pozajmici u poljskoj Jageloniji i završio godinu učešćem na Svetskom prvenstvu 2026. godine. Real Saragosa zahvaljuje Bažaru na profesionalizmu i posvećenosti tokom ovog perioda i želi mu puno sreće u njegovim budućim poduhvatima“, stoji u saopštenju Saragose, dok je Sint Trojden objavio sliku mladog napadača uz opis "Naša nova devetka."
Baždar je pre dve godine stigao u Saragosu iz Partizana za naknadu od 3.000.000 evra. Španski klub je u međuvremenu imao nekolicinu ponuda. Sankt Galen je nudio pozajmicu sa otkupom po ceni od 2.000.000 evra. Milionsku sumu nudio je i stokholmski AIK, dok je austrijski Šturm hteo da pozajmi Baždara, pa da ga otkupi za 1.000.000 evra.