Hetafeov napadač završio sezonu koja nije ni počela

Ako Partizan u revanšu u Kazahstanu odradi sve kako treba i sačuva prednost protiv Tobola (3:0), čekaće ga u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije duel sa Hetafeom. A, Španci su danas saznali da će igrati bez Kristantusa Učea, napadača koji se taman vratio sa pozajmice u Kristal Palasu.

Fudbaler iz Nigerije doživeo je tešku povredu na pripremnoj utakmici protiv Monaka. Učeu je stradalo koleno, a danas na predledima je ustanovljeno da je za njega sezona gotova. Iako u Španiji još nije ni počela.