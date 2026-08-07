Hetafeov napadač završio sezonu koja nije ni počela
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Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 18:42
Kristantus Uče doživeo tešku povredu na pripremama
Ako Partizan u revanšu u Kazahstanu odradi sve kako treba i sačuva prednost protiv Tobola (3:0), čekaće ga u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije duel sa Hetafeom. A, Španci su danas saznali da će igrati bez Kristantusa Učea, napadača koji se taman vratio sa pozajmice u Kristal Palasu.
Fudbaler iz Nigerije doživeo je tešku povredu na pripremnoj utakmici protiv Monaka. Učeu je stradalo koleno, a danas na predledima je ustanovljeno da je za njega sezona gotova. Iako u Španiji još nije ni počela.
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Visoki Nigerijac (190cm) će morati, kako piše Marka, na operaciju kolena zbog pokidanih ligamenata, a to uvek znači i pauzu dugu nekoliko meseci. Uče se taman vratio sa pozajmice Kristal Palasu, gde se baš i nije proslavio, jer u Premijer ligi nije dao nijedan gol na 14 nastupa.
Učeova povreda znači da će Hetafe morati da potraži na tržištu novog napadača za sezonu koja uskoro počinje.