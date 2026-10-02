Raspucani Šijan srušio Kaćane, Zvezda umalo od gotovog napravila veresiju
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 20:08
Crno-beli lako izašli na kraj sa Jugovićem – 34:24. Crveno-beli slavili protiv Radničkog sa 35:34 u četvrtom kolu ARKUS lige
Rukometaši Partizana za pet dana čekaju moćni Vesprem u Pioniru u trećem kolu Lige šampiona, a uvertira pred veliki duel sa svetskim šampionom (osvajačem Supergloba) je bila uspešna. Tim Raula Gonzalesa je pobedio Jugović na Banjici sa 34:24.
Dobru minutažu je iskoristio levi bek Simo Šijan sa osam golova. Gonzales je „promešao“ karte, ovog puta je odmorio Aljošu Damjanovića, Joava Lumbrosa i Andreja Trnavca. Prvi meč u ARKUS ligi za crno-bele je odigrao golman Luka Krivokapić. Nije bilo dileme oko pobednika, razlika u kvalitetu je bila evidentna u korist domaćina.
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Simo Šijan je dao osam golova, uz jedan promašaj, sedam je delo Nikole Crnoglavca, od toga pet sa linije sedam metara, dok je Vladislav Kuleš pogodio četiri puta. Golmani su imali 14 odbrana, Bekir Čordlija devet, a Luka Krivokapić pet.
Kod Kaćana, koji i dalje nemaju ni bod posle četiri kola, istakli su se Srđan Milić i Filip Milošević sa po šest golova, dok je Andrija Skuban pogodio pet puta mrežu srpskog šampiona. Na golu je Aleksa Bogunović imao osam intervencija, a Marko Draško pet.
Zvezda je u 45. minutu imala „plus sedam“ protiv Radničkog, ali na kraju je umalo od gotovog napravila veresiju – 35:34. Kragujevčani su za dva minuta smanjili sa 28:33 na 31:33 u finišu, ali je sa dva vezana gola Uroša Stanića domaćin rešio pitanje pobednika. Kragujevčani klize ka borbu za opstanak, dok tim Nenada Maksića nije iskoristio povoljan raspored u prvom delu sezone da istakne kandidaturu za plej-of.
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Nemanja Obradović sa osam golova je bio igrač utakmice. Najefikasniji je bio Viktor Matičić koji nije igrao, samo je izvodio penale i to bez greške – 9/9. Odlični su bili i bekovi Miloš Pavlović sa šest i Uroš Stanić sa pet pogodaka. Na golu je Stefan Ćorović imao osam odbrana. Nije bilo u domaćem sastavu standardnih krila, povređenih Jovana Mirkovića i Uroša Simića.
Najbolju kod gostiju iz Šumadije je bio kapiten Stefan Stanojev sa osam golova, dva manje je delo Žarka Barjaktarovića, dok je Miloš Barudžić pogodio pet puta mrežu domaćina u Šumicama. Golmani Kragijevčana su prvu intervenciju imali tek u 25. minutu. Na kraju je solidnih osam odbrana imao Ivan Mihajlov.
ARKUS LIGA – 4. KOLO
Petak
Crvena zvezda – Radnički Kragujevac 35:34 (21:15)
Partizan – Jugović 34:24 (19:13)
Subota
17.00: Dinamo Pančevo - Loznica
18.00: Vojvodina – Lavovi
18.30: Metaloplastika - Železničar Niš
19.00: Dubočica – Šamot