Raspucani Šijan srušio Kaćane, Zvezda umalo od gotovog napravila veresiju

Simo Šijan je dao osam golova, uz jedan promašaj, sedam je delo Nikole Crnoglavca , od toga pet sa linije sedam metara, dok je Vladislav Kuleš pogodio četiri puta. Golmani su imali 14 odbrana, Bekir Čordlija devet, a Luka Krivokapić pet.

Kod Kaćana, koji i dalje nemaju ni bod posle četiri kola, istakli su se Srđan Milić i Filip Milošević sa po šest golova, dok je Andrija Skuban pogodio pet puta mrežu srpskog šampiona. Na golu je Aleksa Bogunović imao osam intervencija, a Marko Draško pet.

Zvezda je u 45. minutu imala „plus sedam“ protiv Radničkog, ali na kraju je umalo od gotovog napravila veresiju – 35:34. Kragujevčani su za dva minuta smanjili sa 28:33 na 31:33 u finišu, ali je sa dva vezana gola Uroša Stanića domaćin rešio pitanje pobednika. Kragujevčani klize ka borbu za opstanak, dok tim Nenada Maksića nije iskoristio povoljan raspored u prvom delu sezone da istakne kandidaturu za plej-of.

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Nemanja Obradović sa osam golova je bio igrač utakmice. Najefikasniji je bio Viktor Matičić koji nije igrao, samo je izvodio penale i to bez greške – 9/9. Odlični su bili i bekovi Miloš Pavlović sa šest i Uroš Stanić sa pet pogodaka. Na golu je Stefan Ćorović imao osam odbrana. Nije bilo u domaćem sastavu standardnih krila, povređenih Jovana Mirkovića i Uroša Simića.

Najbolju kod gostiju iz Šumadije je bio kapiten Stefan Stanojev sa osam golova, dva manje je delo Žarka Barjaktarovića, dok je Miloš Barudžić pogodio pet puta mrežu domaćina u Šumicama. Golmani Kragijevčana su prvu intervenciju imali tek u 25. minutu. Na kraju je solidnih osam odbrana imao Ivan Mihajlov.

ARKUS LIGA – 4. KOLO

Petak

Crvena zvezda – Radnički Kragujevac 35:34 (21:15)

Partizan – Jugović 34:24 (19:13)

Subota

17.00: Dinamo Pančevo - Loznica

18.00: Vojvodina – Lavovi

18.30: Metaloplastika - Železničar Niš

19.00: Dubočica – Šamot