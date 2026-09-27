Red Bul otkrio šta se krilo iza strategije u Bakuu: Čekali smo vozilo bezbednosti
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 14:24
Jedna od glavnih tema subotnje trke bio je plan tima za koji voze Maks Verstapen i Isak Hađar
Šef Red Bula Loran Mekis objasnio je zašto austrijska ekipa nije želela da koristi timske naredbe na Velikoj nagradi Azerbejdžana uprkos problemu sa gumama koji je mučio Maksa Verstapena.
Četvorostruki šampion započeo je trku u Bakuu sa osmog mesta, pošto je u kvalifikacijama doživeo problem sa pogonskom jedinicom, koju je zatim za trku promenio. U šestom krugu, Verstapen je već stigao do treće pozicije, a poslednji vozač kojeg je tada obišao bio je njegov timski kolega, Isak Hađar.
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Iako je Holanđanin delovao vrlo brzo i činilo se da bi mogao dalje da napreduje, ispostavilo se da je potrošnja njegovih pneumatika srednje tvrdoće veća nego kod mekih Oskara Pjastrija u Meklarenu, koji je bio njegova sledeća meta, ali i kod mekih koje je iza njega koristio Hađar.
Francuz, kome je trka u Bakuu prva nakon oporavka od povrede zgloba, u nekoliko navrata sugerisao je timu da je brži od svog timskog kolege, a pitao ih je i da li se Verstapen muči. Odgovor na to pitanje bio je da je „u lošoj fazi sa gumama“.
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Ipak, Red Bul je odlučio da se ne služi timskim naredbama, a šef tima Loran Mekis je u razgovoru za Skaj Sports F1, objasnio da su se nadali izlasku vozila bezbednosti.
„Iskreno, razmatrali smo sve scenarije i odlučili smo da zadržimo bolide u toj poziciji. Smatrali smo da nam je to najbolja šansa da pokušamo da prestignemo Pjastrija i Rasela. Ovde je veoma teško ne računati na vozilo bezbednosti u nekom trenutku. Svi smo čekali vozilo bezbednosti. Maks se u tom trenutku mučio sa srednje tvrdim gumama i znali smo da bismo na mekim gumama imali veće šanse. Na kraju se upravo to i dogodilo“, kazao je Mekis.
Na kraju, posle dva perioda pod vozilom bezbednosti, Verstapen je na liniji cilja bio manje od dve desetinke iza pobednika Džordža Rasela u Mercedesu, Pjastri je u međuvremenu zbog greške pao na začelje, dok je Hađar drugi put u sezoni stajao na pobedničkom postolju.
Mekis je takođe dodao da je Verstapen „leteo tokom celog vikenda“, a mišljenja je da je ovaj vikend bio njihov najbolji u sezoni.
„Nedostajala nam je jedna desetinka, ali smo dobili priliku da se borimo sa Raselom i pokažemo da imamo isti tempo. Ovo je verovatno bio naš najjači vikend. Bilo je dobro imati bolide na drugom i trećem mestu, i to na osnovu čistog tempa. Ovde smo imali unapređenja. Svi su uložili ogroman trud, i na strani šasije i pogonske jedinice, kako bismo izvukli više iz ovog paketa. Na početku sezone delovalo je veoma daleko, kada su drugi vozili krug sekundu brže od nas, a sada smo u toj borbi. Zato veliko bravo svima.“
Naredna trka Formule 1 na programu je predstojećeg vikenda na stazi Sepang u Maleziji, gde će se održati Velika nagrada Bahreina.
PIŠE: Maja Nakaradić