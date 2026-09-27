Red Bul otkrio šta se krilo iza strategije u Bakuu: Čekali smo vozilo bezbednosti

Iako je Holanđanin delovao vrlo brzo i činilo se da bi mogao dalje da napreduje, ispostavilo se da je potrošnja njegovih pneumatika srednje tvrdoće veća nego kod mekih Oskara Pjastrija u Meklarenu, koji je bio njegova sledeća meta, ali i kod mekih koje je iza njega koristio Hađar.

Francuz, kome je trka u Bakuu prva nakon oporavka od povrede zgloba, u nekoliko navrata sugerisao je timu da je brži od svog timskog kolege, a pitao ih je i da li se Verstapen muči. Odgovor na to pitanje bio je da je „u lošoj fazi sa gumama“.

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Ipak, Red Bul je odlučio da se ne služi timskim naredbama, a šef tima Loran Mekis je u razgovoru za Skaj Sports F1, objasnio da su se nadali izlasku vozila bezbednosti.

„Iskreno, razmatrali smo sve scenarije i odlučili smo da zadržimo bolide u toj poziciji. Smatrali smo da nam je to najbolja šansa da pokušamo da prestignemo Pjastrija i Rasela. Ovde je veoma teško ne računati na vozilo bezbednosti u nekom trenutku. Svi smo čekali vozilo bezbednosti. Maks se u tom trenutku mučio sa srednje tvrdim gumama i znali smo da bismo na mekim gumama imali veće šanse. Na kraju se upravo to i dogodilo“, kazao je Mekis.

Na kraju, posle dva perioda pod vozilom bezbednosti, Verstapen je na liniji cilja bio manje od dve desetinke iza pobednika Džordža Rasela u Mercedesu, Pjastri je u međuvremenu zbog greške pao na začelje, dok je Hađar drugi put u sezoni stajao na pobedničkom postolju.