Rešena dilema: Formula 1 završava sezonu u Kataru i Abu Dabiju

S obzirom na to da su poslednje dve trke sezone predviđene za Katar i Abu Dabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, njihovo održavanje je od tog trenutka takođe bilo pod znakom pitanja. Staza u Imoli se pojavila kao opcija da zameni jednu trku, a tamošnji organizatori već su započeli pripreme za doček Formule 1.

Ipak, kako je u subotu u razgovoru za italijanski Skaj Sports izjavio izvršni direktor i predsednik Stefano Domenikali, završnica sezone ostaće nepromenjena.

"Da, kalendar je potvrđen: poslednje dve trke biće u Kataru i Abu Dabiju. To je pravac koji smo zauzeli na osnovu informacija i uveravanja koja imamo, a koja su nam, naravno, apsolutno neophodna. To je strategija koju ćemo primenjivati do kraja godine”, saopštio je Italijan.

Velika nagrada Katara održaće se od 27. do 29. novembra, dok će Abu Dabi kao finale sezone biti nedelju dana kasnije, od 4. do 6. decembra.

PIŠE: Maja Nakaradić