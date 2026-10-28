Riječanin kreirao pobedu Zagrepčana na Novom Beogradu

Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 21:48
Marko Radulović saigračima servirao lopte na tacni, Luka Bukić parao mrežu, a Ivan Mauro Čubranić je začarao
Talenat nikada nije bio upitan, ali je luda glava. Neretko je tako opisivan Nemanja Radonjić, a slično je i sa Markom Radulovićem u vaterpolo svetu.
Kada se pojavio, bio je označen kao vrhunski potencijal. Važio je za nekoga kome je nebo granica i bio je viđen kao neko ko bi trebalo da bude ozbiljan faktor u narednoj deceniji u srpskoj reprezentaciji. Duži vremenski period pozive nije dobijao, još od Evropskog prvenstva u Zagrebu, a sada je pokretačka poluga kluba iz glavnog grada Hrvatske. Makar na dan se vratio na dobro poznat bazen i bio je jedan od režisera slavlja Mladosti nad Novim Beogradom u Ligi šampiona - 9:13.
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Vrtela se i vrti se priča Marka Radulovića oko srpskih i hrvatskih klubova. Najbolje je igrao u kragujevačkom Radničkom, odatle je prešao u Novi Beograd, a poslednjih godina nastupa u Hrvatskoj. U riječkom Primorju, koje mu je bilo odskočna daska i prva stanica, podigao je samopouzdanje i pronašao put do sedmostrukog evropskog prvaka, a u njemu je on taj koji organizuje napade.
Bezmalo sve je danas u igri Mladosti polazilo od Riječanina, naročito u prvom poluvremenu: kreirao je pobedu Zagrepčana na Novom Beogradu, bio je prvi paker.
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Često je tokom karijere znao da gleda samo ka golu, ne i oko sebe. Fokus mu je bio na pogocima, međutim, podredio se ekipi i u prvom poluvremenu je bio ponajviše zaslužan za stvaranje pozamašne prednosti. Podelio je četiri asistencije, iznudio i peterac, ali ga Luk Paviljar nije realizovao...
Kada bi se Mladost branila, tu je centralna figura bio Ivan Mauro Čubranić. Hrvatski čuvar mreže je do poluvremena imao deset odbrana, a do kraja još pet. Ušao je u glavu domaćinu, za dve deonice samo su Vasilije Martinović i Nikola Kojić uspeli da ga matiraju.
Promenile su se stvari u bazenu i nastavku, međutim, Novi Beograd razliku nije u potpunosti istopio, pa je u Ligi šampiona doživeo drugi poraz, a njemu su u velikoj meri kumovali trostruki strelci Luka Bukić i Ivan Nagajev.
LIGA ŠAMPIONA – 2. KOLO
GRUPA A
Sabadelj – Hanover 12:9
Olimpijakos – Jadran Herceg Novi 14:14, petercima 5:3
GRUPA B
Pro Reko – Oradea 15:10
Radnički – Breša 18:8
GRUPA C
Jadran Split – Barseloneta 7:17
Novi Beograd – Mladost Zagreb 9:13
GRUPA D
Steaua Bukurešt – Marselj 10:14
Panatinaikos – Ferencvaroš