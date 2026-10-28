Riječanin kreirao pobedu Zagrepčana na Novom Beogradu

Vrtela se i vrti se priča Marka Radulovića oko srpskih i hrvatskih klubova. Najbolje je igrao u kragujevačkom Radničkom, odatle je prešao u Novi Beograd, a poslednjih godina nastupa u Hrvatskoj. U riječkom Primorju, koje mu je bilo odskočna daska i prva stanica, podigao je samopouzdanje i pronašao put do sedmostrukog evropskog prvaka, a u njemu je on taj koji organizuje napade.

Bezmalo sve je danas u igri Mladosti polazilo od Riječanina, naročito u prvom poluvremenu: kreirao je pobedu Zagrepčana na Novom Beogradu, bio je prvi paker.

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Često je tokom karijere znao da gleda samo ka golu, ne i oko sebe. Fokus mu je bio na pogocima, međutim, podredio se ekipi i u prvom poluvremenu je bio ponajviše zaslužan za stvaranje pozamašne prednosti. Podelio je četiri asistencije, iznudio i peterac, ali ga Luk Paviljar nije realizovao...

Kada bi se Mladost branila, tu je centralna figura bio Ivan Mauro Čubranić. Hrvatski čuvar mreže je do poluvremena imao deset odbrana, a do kraja još pet. Ušao je u glavu domaćinu, za dve deonice samo su Vasilije Martinović i Nikola Kojić uspeli da ga matiraju.

Promenile su se stvari u bazenu i nastavku, međutim, Novi Beograd razliku nije u potpunosti istopio, pa je u Ligi šampiona doživeo drugi poraz, a njemu su u velikoj meri kumovali trostruki strelci Luka Bukić i Ivan Nagajev.

LIGA ŠAMPIONA – 2. KOLO

GRUPA A

Sabadelj – Hanover 12:9

Olimpijakos – Jadran Herceg Novi 14:14, petercima 5:3